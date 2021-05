Liga de España: Atlético de Madrid, Real Madrid y Barcelona pelean por el título en una electrizante definición

Una definición electrizante. Una jornada para no perder de vista. Atlético de Madrid quiere quedarse con la corona de España y para ello debe vencer a Osasuna. Pero no es una tarea sencilla, ya que Real Madrid no se resigna y busca la victoria ante Athletic de Bilbao para evitar que los colchoneros se queden con el título este dommingo. El tercer invitado a esta fecha de alta tensión es Barcelona que se mide con Celta de Vigo, aunque para el equipo de Lionel Messi se trata prácticamente de un milagro poder quedarse con el campeonato.

Atlético se coronará campeón si gana su partido y el conjunto merengue no se queda con la victoria en Bilbao. El conjunto que dirige Diego Simeone suma 80 puntos y queda apenas un jornada más por disputarse, por lo que un éxito suyo y un traspié de Real Madrid, que tiene 78 unidades, lo convertirá en el nuevo “Rey de España”. Para Barcelona los cálculos son más complejos, porque tiene 76 puntos y necesita que Atlético de Madrid no gane, incluso pierda alguno de sus partidos, para entrar en la discusión.

El delantero argentino del Barcelona Lionel Messi corre con el balón durante el partido de fútbol de la Liga española entre el FC Barcelona y el RC Celta de Vigo en el estadio Camp Nou de Barcelona el 16 de mayo de 2021 (Foto por Pau BARRENA / AFP). PAU BARRENA - AFP

Abre el juego Lionel Messi

Celta de Vigo no se entrega

El minuto a minuto de la definición

