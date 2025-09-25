Liga de España: Barcelona venció a Real Oviedo, a pesar del blooper de su arquero y la ausencia de Lamine Yamal

Barcelona volvió a mostrar carácter para no perder puntos en LaLiga, que tiene a Real Madrid como puntero único. Por la sexta fecha del campeonato español, el equipo dirigido por Hansi Flick caía ante Real Oviedo, debido a una salida errónea de Joan García, que le permitió al local adelantarse con un tiro formidable desde 40 metros. Esa acción no evitó que el conjunto catalán pudiera luego imponerse en el marcador 3-1 como visitantes. La nueva ausencia de Lamine Yamal, por lesión, se sigue sintiendo en el ataque blaugrana.

La jugada del gol llegó a los 33 minutos. Los culés dominaban mayormente el encuentro, incluso habían tenido varias ocasiones claras de gol previas, con dos tapadas increíbles del arquero Aaron Escandell —figura de Oviedo más allá del resultado— y otro remate que se estrelló en el palo derecho apenas minutos antes que llegará el primer tanto, del brasileño Raphinha.

El arquero español García, que venía teniendo un buen nivel bajo los tres palos, reemplazando al alemán Marc-André ter Stegen, anticipó un balón largo fuera del área y, en su intento de ceder con precisión a Marc Casadó, el pase fue malo, dejándole la pelota a Alberto Reina. El mediocampista no dudó y, de primera, disparó desde unos 40 metros, con un remate que superó a todos los jugadores azulgranas. Un golpe inesperado para un Barcelona que hasta entonces controlaba el ritmo del juego.

¡¡UNO DE LOS GOLAZOS DE LA TEMPORADA!! Joan García salió lejos, despejó mal y se la regaló a Alberto Reina que metió un GOLAZO TOTAL para Real Oviedo ante Barcelona. pic.twitter.com/AIdnaehBRr — SportsCenter (@SC_ESPN) September 25, 2025

Tras el partido, el entrenador respaldó al arquero: “Es cómo queremos que juegue Joan. Puede pasar algo así. Es un fantástico portero y lo demostró al final del partido. Un error, pero esto es fútbol y es importante siempre que esté en esa primera línea de defensa”.

A pesar del golpe inicial en el primer tiempo, en el segundo los catalanes lograrían reponerse, teniendo más efectividad en la delantera. Primero, el defensor Éric García —elegido la figura del partido— llegó para empujar una pelota que quedo picando casi sobre la línea, añadiendo suspenso al gol del empate, tras un remate de Ferrán Torres desviado.

A los 70 minutos apareció el goleador. Robert Lewandowski metió un cabezazo extraordinario, tras un centro quirúrgico de Frenkie de Jong, que pegó en el travesaño y entró, sin posibilidades para el arquero. El 9 polaco había entrado desde el banco apenas cuatro minutos antes, y ya le daba respuestas al entrenador alemán.

Y para cerrar el resultado, Ronald Araújo convirtió, también de cabeza, tras un córner ejecutado por Marcus Rashford, colocándola cruzada al segundo palo. El defensor uruguayo, capitán del equipo, había hecho un buen partido y tenía su premio a los 88 minutos.

La celebración del capitán Ronald Araujo tras convertir el gol definitivo MIGUEL RIOPA� - AFP�

Del otro lado, la figura del veterano Santi Cazorla, titular con 40 años, aportó experiencia y pausa en los momentos clave, pero el equipo del serbio Veljko Paunovic no supo resistir los avasallantes ataques culés.

Uno de los factores que volvieron a condicionar la previa del lado de Barcelona, es la ausencia prolongada de Lamine Yamal. El delantero de 18 años, figura del equipo la temporada pasada y segundo en la entrega del Balón de Oro 2025, ni siquiera fue convocado para este encuentro.

Desde el parón internacional con la selección de España, donde jugó a pesar de una molestia en el pubis que ya arrastraba, no volvió a sumar minutos. Flick manifestó públicamente su malestar por el manejo del cuerpo técnico español, y el club optó por preservar al jugador, con vistas al duelo del miércoles 1 de octubre ante Paris Saint-Germain por la UEFA Champions League.

Desde su lesión, Yamal se perdió cuatro compromisos oficiales, incluidos los encuentros ante Valencia, Newcastle y Getafe. Su última participación fue el 31 de agosto ante Rayo Vallecano, donde convirtió el único gol del equipo. Aunque, por el momento, con cuatro victorias que mantiene el invicto esta temporada, no parece necesitarlo con urgencia.

Resumen de la victoria del Barcelona

Con la victoria consumada, el Barcelona suma tres puntos valiosos que le permiten mantenerse segundos, escoltas del Real Madrid en LaLiga, a solo dos puntos. El equipo de Flick deberá mantener el impulso en el próximo desafío será ante Real Sociedad el domingo, y luego llegará el cruce esperado frente a PSG por la Champions, donde se espera la recuperación de Lamine Yamal.

Aunque la remontada en Oviedo trajo alivio, el margen de error sigue siendo mínimo para un conjunto que aspira a competir tanto en el plano local e internacional.