Liga de Francia. A Paris Saint Germain no le alcanzó el gol olímpico de Ángel Di María y Lille fue campeón

Cualquier balance que se haga de la gestión de Mauricio Pochettino no debe omitir que asumió en enero, a mitad de temporada, ya con las competencias avanzadas. Tomó un plantel que había trabajado con el despedido Thomas Tuchel y que no tuvo refuerzos en el mercado de invierno europeo. De los cuatro títulos que estaban en juego obtuvo los dos de menor importancia, la Supercopa y la Copa de Francia -los primeros en sus 10 años de carrera como director técnico-, y no le alcanzó en los dos más relevantes: la Champions League y la Liga de Francia.

Campeón en siete de las últimas ocho ligas locales, PSG cedió el trono en la última fecha. Venció 2-0 de visitante a Brest, pero fue insuficiente porque dependía de otro resultado que no se dio. Lille se impuso por 2-1 a Angers y fue campeón por cuarta vez en la historia. Su último título había sido en 2010/11.

Gol y asistencia de Di María

La victoria de PSG fue con un gol olímpico de Ángel Di María -la pelota se desvió levemente en Faivre y tomó un efecto más difícil de controlar para el arquero- y uno de Kylian Mbappé, tras una asistencia de Fideo, que esta temporada alcanzó el récord de pases-gol en la historia de PSG. En seis años en el club francés, el rosarino acumula 105 asistencias en 264 encuentros. Superó al bosnio Safet Susic, que en la década del ochenta dio 103 pases-gol en 345 encuentros. Di María, que en un momento sufrió un golpe en la cadera que no le impidió continuar, fue reemplazado a 20 minutos del final por Mauro Icardi, a quien el arquero Larsonneur le tapó una definición dentro del área.

Mauricio Pochettino, durante la victoria de PSG ante Brest FRED TANNEAU / AFP - AFP

Cuando Pochettino se hizo cargo del plantel, PSG estaba segundo, junto con Lille, a un punto del líder Lyon. Terminó el torneo en la misma ubicación, pero como escolta de Lille. En el éxito sobre Brest, Neymar desvió un penal, tras un foul de Faivre a Di María. En la ejecución se dio una situación muy peculiar: el arquero no se paró en el centro, sino que lo hizo más cerca de su poste derecho, mientras el remate del brasileño se fue al lado del palo opuesto.

Tras renovar el contrato de Neymar hasta 2025, PSG ahora espera extender el vínculo de Mbappé -expira en junio de 2022-, goleador de la Liga, con 27 tantos (seis penales). La figura del equipo hizo públicas sus condiciones: “Quiero estar donde realmente pueda ganar, con un proyecto sólido a mi alrededor. Estamos hablando con el club y veremos qué sucede. Siempre fui feliz aquí, tuve cuatro años excepcionales. Tenemos muy en claro con el club que vamos a hacer las cosas en el orden correcto”.

El triunfo de Lille para ser campeón

Tras ser cuarto en la temporada anterior, Lille se consagró campeón. Tuvo como goleador al turco Burak Yilmaz (35 años), con 16 tantos y cinco asistencias en 28 cotejos. Llegó libre de Besiktas y conformó una buena dupla ofensiva con Jonathan David. Sven Botman (21 años) y José Fonte (37) conformaron la mejor zaga central del torneo y el arquero Mike Maignan tuvo la valla menos vencida, con 23 tantos.

Sin argentinos en el plantel, Marcelo Bielsa tuvo una conflictiva salida de Lille en noviembre de 2017. Tras una breve gestión de cuatro meses (tres triunfos, tres empates y siete derrotas), el Loco fue despedido e inició un juicio por alrededor de 19 millones de euros. La causa se tramita en un juzgado laboral francés, ante el que la parte demandante reclama el cumplimiento de un precontrato que fijaba una indemnización en caso de rescisión unilateral.

LA NACION