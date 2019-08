Alexander Szymanowski trabajó en diferentes rubros: hoy es ídolo de Leganés

Fernando Vergara 17 de agosto de 2019

Una vez más, Lionel Messi será la principal carta de atracción de la Liga de España que comenzó este viernes. El astro de Barcelona será la cabeza visible de un grupo de 24 futbolistas argentinos y dos entrenadores (Diego Simeone y Mauricio Pellegrino) que formarán parte de uno de los torneos más competitivos y respetado del mundo. Pero detrás del aura y los flashes que permanentemente apuntan al rosarino hay otras historias de vida -menos conocidas, desde ya-, que merecen ser contadas. Algunos trotamundos, otros que se marcharon del país muy jóvenes, el detalle aquellos jugadores que se ganan la vida a la sombra del Nº 10.

El polifuncional: encuestador, repartidor de alfombras y guardavidas

Alexander Szymanowski (Buenos Aires, nacido el 13 de octubre de 1988) es aventurero por naturaleza. Perseverante, tenaz. Se crió en Ituzaingó, en el marco de una familia humilde, trabajadora. Hasta que a los 12 años se mudaron a Guadarrama, cerca de Madrid. Alexander hizo de todo: encuestas para una empresa, empleado en un bar y en una tienda deportiva, repartidor de alfombras en una tintorería y guardavidas sin título. Pero nunca dejó atrás su sueño de ser futbolista profesional. Tampoco su hermana Marianela, hoy delantera de Valencia.

El volante pasó por distintos clubes como Adarve, Rayo Majadahonda, San Sebastián de los Reyes, Antequera o Jumilla. Su crecimiento fue progresivo. Estando en 2ª División B con Alcalá de Henares recibió una propuesta de Recreativo de Huelva. El fútbol, claro, empezaba a sonreírle. El Brondby danés pagó medio millón de euros por sus servicios. Tras su segundo año en Dinamarca lo llamó Asier Garitano, con un proyecto serio de Leganés, que pretendía ascender a La Liga. Cuatro años después, Szymanowski es el gran ídolo y capitán del conjunto de Butarque. Una de las tantas historias de superación.

El gallego de Lanús, codiciado por selecciones

Federico Varela nació en Lanús hace 23 años. Con sus amigos jugó al baby fútbol hasta los 7 años, una etapa en la que su familia decidió mudarse a España. Allí pasó por las categorías inferiores del pequeño Viveiro CF (Galicia) y fue convocado a la selección gallega juvenil. A los 13 años, el mediocampista fichó por el Celta de Vigo y tanto la selección argentina como la española pusieron sus ojos en él. Si bien hace algunos años le salió el pasaporte del país que lo cobijó, el gran sueño de Federico es vestir la camiseta albiceleste. Este año formará parte de Leganés, el equipo que conduce Pellegrino. Un refuerzo que aportará movilidad y calidad entre líneas.

Federico Varela jugó en la selección gallega juvenil y es la apuesta de Leganés

En 2014, el camino de Varela -que se mueve con su equipo de mate a todas partes- lo llevaría a Stade Nyonnais, en Suiza. Hasta que en enero de 2015 le llegó su primera gran oportunidad. Uno de los mentores del argentino fue Julen Lopetegui, el ex entrenador de Real Madrid y la selección española. Fue él quien le ofreció trasladarse a Porto, una ciudad que además lo dejaba muy cerca de sus familiares en Galicia. En el equipo filial del club portugués Varela jugó 70 partidos y marcó 16 goles. En la temporada 2017/18, el joven jugador pasó a préstamo al Portimonense de la primera división portuguesa, y en el último año militó también como cedido en el Rayo Majadahonda español (37 partidos, 3 goles y 5 asistencias).

Del bosque platense a encandilar a los alemanes

Se formó en Gimnasia La Plata, club del cual es hincha fanático, y pasó por Ferro. Aunque son pocos los que recuerdan el paso de Pablo de Blasis en la Argentina. A los 31 años, la mayor parte de su carrera la hizo en Europa, fundamentalmente en Alemania, donde está entre los 10 argentinos que más partidos jugaron en la máxima categoría.

Este año, el volante ofensivo transitará su segunda temporada en Eibar, donde jugó 18 compromisos el torneo anterior. Previamente, tras su partida de Ferro, el platense recaló en Asteras Tripolis de Grecia. Y sucedió algo curioso: en un cruce entre su equipo y Mainz 05 para la clasificación de la Europa League, De Blasis encandiló a los alemanes con un gol y una asistencia. ¿Qué hicieron? Lo contrataron.

Pablo De Blasis, formado en La Plata, sorprendió gratamente en Alemania

En su nueva institución aterrizó con el pie derecho. En la temporada 2015/16 De Blasis contribuyó con 4 goles en 26 partidos de Bundesliga para que su equipo alcance los 50 puntos y finalice en el sexto puesto. Fue uno de sus tantos logros en esa pequeña entidad. En Mainz 05 el argentino disputó 113 partidos y marcó 17 goles. Cuentan, allí, que la ciudad de los carnavales siempre recordará a uno de sus grandes ídolos.

Actualmente, De Blasis es una pieza importante en el club de Ipurúa. En mayo de este año convirtió un golazo contra el campeón Barcelona (2-2) y tras el partido se dio un gusto: se sacó una foto con Messi en el vestuario.

Esos tuits que frustraron su llegada a Boca

El salteño Esteban Burgos comenzó su carrera en Gimnasia y Tiro. Luego pasó por Talleres de Córdoba, Godoy Cruz y Rosario Central, pero en nuestro país se dio a conocer por un hecho puntual. En 2014, Boca se interesó por él, hasta que descubrieron dos viejos tuits que frustraron su llegada a los xeneizes: "¡Qué lindo cómo los limpiaron a los bosteros!", y otro todavía más fuerte: "Todos los p... diciendo que Riquelme es el más grande de todos y le dijo que no a Boca. Es cualquiera ese negro". Dos años después, cuando fue a jugar a la Bombonera, el defensor le confesó a La Gaceta: "Cuando pisé esa cancha me quería morir, yo podría haber sido jugador de Boca, pero me equivoqué y salió muy caro".

Hoy, a los 27 años, Burgos es otro de los argentinos de Eibar. A España llegó en julio de 2017 a la AD Alcorcón de la segunda división. Allí sus rendimientos fueron exitosos. Titular y líder indiscutido de la defensa, inclusive el diario Marca le hizo una entrevista en la que lo bautizó como "el Sergio Ramos de Segunda". Esta temporada llegó a Ipurúa para dar el salto a la máxima categoría.

Salida exprés: 10 partidos y a Europa

El paso de Facundo García en Olimpo de Bahía Blanca fue muy breve. Una joyita de Olavarría (19 años) que emigró en 2018 al fútbol europeo. Apenas 10 partidos en primera en el aurinegro y otros tantos en las selecciones juveniles argentinas le sirvieron a Leganés para ficharlo en julio de 2018 (700.000 euros por el 50% del pase). Tras un préstamo de un año en el AEK Larnaca, de Chipre, el volante retornó a España en busca de una nueva oportunidad. El joven es una apuesta del club de Butarque, una perla por pulir.

Con experiencia en Bélgica, llega a la isla de Rafa Nadal

Pablo Chavarría se asentó en Europa hace ya mucho tiempo. Muy lejos quedó su debut en Belgrano de Córdoba en 2009, en la B Nacional. Oriundo de Las Perdices, el delantero disputó 64 partidos con los piratas y anotó 11 goles. Su desembarco en el Viejo Continente se dio en 2010, en Anderlecht de Bélgica. Un club en el que sufrió la adaptación, pero encontró dos aliados que lo ayudaron y se convirtieron en sus amigos: Lucas Biglia y Matías Suárez.

Pablo Chavarría hizo su carrera en Bélgica y ahora llega a Mallorca

Al tiempo, ya acomodado, Chavarría disfrutó muchísimo de su paso por Bélgica. Abrió los ojos, escuchó, observó a sus adversarios. Fue compañero de Romelu Lukaku y enfrentó a rivales de la talla de Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois y Axel Witsel, algunos de los integrantes de la generación de oro de ese país. Después de pasar por Eupen y KV Kortrijk, también de Bélgica, se mudó a Francia para jugar en Lens y Stade de Reims. En este último viene de disputar 30 partidos en el campeonato que finalizó a mediados de este año (marcó 5 goles).

Con capacidad para desenvolverse por todo el frente de ataque, Chavarría ahora llegó a Mallorca. Será una de las apuestas del club de la isla, que regresó a la Primera División española después de seis años.