Liga de España: la vuelta de Lionel Messi ya tiene día y hora

Lionel Messi en acción frente a Real Sociedad, el 7 de marzo, en el último partido antes de la suspensión por la pandemia; reaparecerá el sábado 13 de junio frente a Mallorca Fuente: Reuters - Crédito: Albert Gea

31 de mayo de 2020 • 20:14

Noventa y ocho días después de que, con un penal, le diera el triunfo 1-0 a Barcelona sobre Real Sociedad, Lionel Messi ya tiene fecha para la reaparición en el fútbol oficial. Será el sábado 13 de junio, a las 12 de la Argentina, en el Iberostar Estadi de Mallorca, por la 28a fecha de la Liga de España, que encabeza Barcelona, con dos puntos de ventaja sobre Real Madrid.

El último partido del N° 10 argentino había sido el 7 de marzo. Luego, la competencia entró en el receso obligado por la pandemia del coronavirus. Este domingo se dio a conocer la programación de dos jornadas. El encuentro que reanudará la Liga es el clásico andaluz entre Sevilla y Betis, el jueves 11 de junio, a las 17 de nuestro país. Real Madrid recibirá el domingo 14 a Eibar.

Ante la necesidad de recuperar tiempo habrá cotejos durante ocho días seguidos, ya que el lunes 15 comenzará la 29a jornada. Barcelona recibirá en un Camp Nou con puertas cerradas a Leganés, el martes 16, a las 22.

Vuelve el fútbol tras más de tres meses, pero no lo hará en las condiciones que se conocieron antes de la pandemia. Lionel Messi, en una producción del diario El País de España que incluye los testimonios de diversas personalidades, se refirió con intriga y pesadumbre a ese contexto especial: "A casi todos nos queda la duda de cómo va a ser el mundo tras todo lo que ocurrió. El fútbol y el deporte en general seguro que se ven afectados. En la parte económica porque hay empresas que están relacionadas con el mundo del deporte que quizá van a tener una situación más compleja tras el coronavirus. Será una situación extraña para nosotros los deportistas y para cualquiera que tenga que cambiar sus dinámicas habituales de trabajo".

Lucas Ocampos, futbolista de Sevilla, que enfrentará a Betis en el que será el primer partido en la reanudación de la Liga de España Crédito: @SevillaFC

Al margen de lo deportivo, Messi se mostró dolido por la cantidad de muertos y el sufrimiento de sus familiares: "Creo que hubo muchas cosas negativas en esta crisis, pero no puede haber nada peor que perder a las personas que más querés, eso me crea una frustración enorme y me parece lo más injusto de todo por aquellos que perdieron a sus familiares y amigos y ni tan siquiera pudieron casi ni despedirlos".

El Leeds de Marcelo, el 20 de junio

La English Football League estableció el sábado 20 de junio como fecha para la reanudación del Championship, el torneo de segunda división en el que el Leeds de Marcelo Bielsa es puntero, con una unidad de ventaja sobre West Bromwich Albion. El programa con días y horarios se hará público cuando se cumplimenten todas las autorizaciones y protocolos sanitarios. Quedan nueve fechas y Leeds reaparecerá de local ante Charlton (22° en las posiciones).

La situación de otras ligas europeas es la siguiente

-Premier League: se reanudará el 17 de junio.

-Serie A de Italia: el 20 de junio se vuelve a jugar.

-Bundesliga: en desarrollo desde hace 15 días.

-Francia: cancelada.

-Portugal: el torneo se reinicia el 4 de junio.