LA NACION

La agenda de la TV del miércoles: los mejores especiales de fin de año y la final de Qatar entre Argentina y Francia

La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Un día repleto de especiales con lo que fue el Mundial de Qatar 2022 que jugó Lionel Messi
Un día repleto de especiales con lo que fue el Mundial de Qatar 2022 que jugó Lionel MessiAníbal Greco - La Nación

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del miércoles 31 de diciembre de 2025.

ESPECIALES

  • 14 El Mundial de Messi. TyC Sports
  • 17 Camino al Mundial. DSports (1610)
  • 18.30 Fútbol Total. DSports (1610)
  • 20 Especial Fútbol de Sudamérica. DSports (1610)
  • 21 Argentina vs. Francia, la final de Qatar 2022. TyC Sports
  • 22 DSports Básquet. DSports 2 (1612)
  • 23.59 Para siempre, el documental de Qatar 2022. TyC Sports

FÚTBOL AMERICANO

  • 21.30 Miami vs. Ohio. College Playoff, los cuartos de final. ESPN 3
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Fútbol
  1. Revuelo en River por el juvenil que está a punto de irse del club por la patria potestad
    1

    El juvenil que está a punto de irse de River por la patria potestad, sin firmar contrato con el club

  2. Otro gol del jugador que espera una llamada desde la selección, y los elogios para Dybala
    2

    Gol de Matías Soulé, que sueña con la selección argentina, y elogios para Dybala del técnico de Roma

  3. Arsenal vs. Aston Villa: horario y cómo ver el partido por la Premier League 2025-2026
    3

    Arsenal vs. Aston Villa: horario y cómo ver el partido por la Premier League 2025-2026

  4. Altas, bajas y todas las negociaciones de los 30 equipos de la Liga profesional
    4

    Mercado de pases 2026: altas, bajas y todas las negociaciones de los 30 equipos de la Liga profesional

Cargando banners ...