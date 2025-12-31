La agenda de la TV del miércoles: los mejores especiales de fin de año y la final de Qatar entre Argentina y Francia
La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del miércoles 31 de diciembre de 2025.
ESPECIALES
- 14 El Mundial de Messi. TyC Sports
- 17 Camino al Mundial. DSports (1610)
- 18.30 Fútbol Total. DSports (1610)
- 20 Especial Fútbol de Sudamérica. DSports (1610)
- 21 Argentina vs. Francia, la final de Qatar 2022. TyC Sports
- 22 DSports Básquet. DSports 2 (1612)
- 23.59 Para siempre, el documental de Qatar 2022. TyC Sports
FÚTBOL AMERICANO
- 21.30 Miami vs. Ohio. College Playoff, los cuartos de final. ESPN 3
LA NACION
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Ir a Canchallena
Otras noticias de La agenda de la TV
La TV del martes. Arsenal frente a Aston Villa en una gran jornada de Premier League, y todo el básquetbol
La TV del lunes. Fútbol de Europa, con la Serie A de Italia y el Championship inglés
TV y streaming del sábado. Enzo Fernández vs. Dibu Martínez en la Premier, Serie A, rugby de la Premiership y Liga Nacional
Más leídas de Fútbol
- 1
El juvenil que está a punto de irse de River por la patria potestad, sin firmar contrato con el club
- 2
Gol de Matías Soulé, que sueña con la selección argentina, y elogios para Dybala del técnico de Roma
- 3
Arsenal vs. Aston Villa: horario y cómo ver el partido por la Premier League 2025-2026
- 4
Mercado de pases 2026: altas, bajas y todas las negociaciones de los 30 equipos de la Liga profesional