Arsenal vs. Aston Villa: horario y cómo ver el partido por la Premier League 2025-2026

La fecha 19 de la Premier League 2025-2026, la última de la primera rueda, inicia este martes 30 de diciembre con siete partidos y el más atractivo de todos es el que protagonizarán Arsenal vs. Aston Villa en el Emirates Stadium con arbitraje de Darren England.

El encuentro está programado para las 17.15 (hora argentina) y no se transmite en vivo por televisión. La única opción para verlo es a través de la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Emiliano Martínez es una de las grandes figuras que tiene Aston Villa dpa - PA Wire�

La previa de Arsenal vs. Aston Villa

Los Gunners mandan en la tabla de posiciones del torneo con 42 puntos producto de 13 triunfos, tres empates y dos derrotas, la última de ellas hace cuatro partidos contra el mismo rival al que enfrenta hoy. Se trata de un juego de riesgo para los dirigidos por Mikel Arteta, a los que el Manchester City de 'Pep’ Guardiola les pisa los talones porque se ubica como escolta con 40 unidades y una racha de seis victorias en fila.

El elenco de los argentinos Emiliano ‘Dibu’ Martínez y Emiliano Buendía, ambos titulares para visitar al líder del campeonato, marcha tercero con 39 tantos gracias a una docena de triunfos, tres igualdades y la misma cantidad de caídas y tiene ante sí una gran ocasión para alcanzar a su oponete y llegar a lo más alto, al menos hasta que los Cityzens visiten a Sunderland. De la mano de Unai Emery, Aston Villa lleva ocho victorias consecutivas y quiere conseguir la novena en Londres ante, por ahora, el mejor club del torneo.

Posibles formaciones

Arsenal: David Raya, Jurriën Timber, William Saliba, Gabriel Magalhães, Myles Lewis-Skelly, Martín Zubimendi, Declan Rice, Martin Ødegaard, Bukayo Saka, Gabriel Jesus y Gabriel Martinelli. DT: Mikel Arteta.

David Raya, Jurriën Timber, William Saliba, Gabriel Magalhães, Myles Lewis-Skelly, Martín Zubimendi, Declan Rice, Martin Ødegaard, Bukayo Saka, Gabriel Jesus y Gabriel Martinelli. DT: Mikel Arteta. Aston Villa: Emiliano Martínez, Lamare Bogarde, Ezri Konsa, Víctor Lindelof, Emiliano Buendía, Amadou Onana, Youri Tielemans, Jadon Sancho, Morgan Rogers, John McGinn y Ollie Watkins. DT: Unai Emery.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.58 contra 5.99 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 4.90.

Ambos equipos se enfrentaron recientemente, el 6 de diciembre pasado, en Villa Park por la fecha 15 del mismo certamen y ganó el local 2 a 1 con tanto agónico de Buendía. Matty Cash abrió el marcador para el ganador mientras que Leandro Trossard igualó transitoriamente para Arsenal en la que fue su última derrota en el certamen y en la temporada porque luego hilvanó cuatro triunfos en la liga inglesa y la Champions League más un empate y victoria por penales en la Carabao Cup.