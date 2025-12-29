Mercado de pases 2026: altas, bajas y todas las negociaciones de los 30 equipos de la Liga profesional

El Torneo Apertura 2026 comenzará el fin de semana del 24 y 25 de enero. Sin embargo, como suele ocurrir en este período de la temporada, el mercado de pases de verano empieza a tomar temperatura.

La ventana de transferencias abrirá oficialmente el 14 de enero y se extenderá hasta el 10 de marzo, aunque los clubes podrán cerrar incorporaciones con antelación e inscribirlas una vez habilitado ese registro.

Con altas, bajas, negociaciones abiertas y regresos desde préstamos variados, así se mueve el mercado club por club.

ALDOSIVI

Altas: Lucas Rodríguez (libre de Instituto) y Joaquín Novillo (libre de Paysandú de Brasil)

Interesan: Esteban Rolón (libre de Boca), Alan Sosa (Gimnasia y Esgrima La Plata), Luciano Lollo (Newell’s) y Franco Leys (libre de América de Cali)

Bajas: Jorge Carranza (retiro), Justo Giani (libre a Universidad Católica de Chile), Gonzalo Mottes (libre), Ayrton Preciado (libre), Tiago Serrago (regresa a River, seguirá en Tigre), Tobías Cervera (regresa a Rosario Central), Marcelo Esponda (regresa a Newell’s), Ignacio Guerrico (libre), Yonathan Cabral (regresa a Atlético Tucumán), Tomás Kummer (regresa a Talleres de Córdoba), Tobías Leiva (regresa a River), Nahuel González (libre) y Giuliano Cerato (regresa a Instituto)

Podrían irse: Agustín Palavecino, Natanael Guzmán, Franco Rami, Roberto Bochi y Fernando Román.

Vuelven de sus préstamos y deben definir continuidad: Elías Brítez (San Telmo), Matías Morello (Gimnasia y Tiro) y Emanuel Iñíguez (Monagas de Venezuela).

DT: Guillermo Farré (continúa).

ARGENTINOS

Altas: Gino Infantino (a préstamo desde Fiorentina de Italia)

Interesan: Lucas Carrizo (Huracán), Gabriel Arias (libre de Racing Club) y Lucas Blondel (Boca Juniors).

Podrían irse: Alan Lescano, Sergio Romero, Manuel Brondo, Diego Porcel y Hernán López Muñoz.

Vuelven de sus préstamos y deben definir continuidad: Thiago Santamaría, Francis Mac Allister, Leonel Mosevich, Maximiliano Romero, Matías Lugo, Matías Perelló, Leonardo Heredia, Gastón Verón, Manuel Guillén, Yair González, Facundo Báez, Juan Manuel Cabrera, Lucas Ambrogio, Daniel Meza, Bruno Villalba, Gabriel Rocha, Nicolás Tolosa, Joaquín Ardaiz y Pablo Minissale.

Volvieron y fueron cedidos nuevamente: Leandro Finochietto y Jonathan Galván.

DT: Nicolás Diez (continúa).

Sergio Romero llegó a Argentinos hace dos meses y ya podría irse @Facamorales

ATLÉTICO TUCUMÁN

Altas: Leonel Di Plácido, Luis Ingolotti, Tomás Durso y Martín Benítez.

Interesan: Manuel Brondo (Argentinos Juniors).

Bajas: Damián Martínez, Matías Mansilla, Juan González, Guillermo Acosta y Kevin López.

Podrían irse: Leandro Díaz, Miguel Brizuela, Maximiliano Villa, Fausto Grillo, Franco Nicola, Carlos Auzqui y Lisandro Cabrera.

Vuelven de sus préstamos y deben definir continuidad: Yonathan Cabral y Rodrigo Morales.

DT: Hugo Colace (continúa).

BANFIELD

Bajas: Damián Díaz, Frank Castañeda y Tomás Nasif.

Podrían irse: Diego Romero, Gonzalo Ríos, Joaquín Pombo y Agustín Obando.

Vuelven de sus préstamos y deben definir continuidad: Mauricio Roldán, Gino Santilli, Lautaro Villegas, Federico Medina y Marcos Echeverría.

DT: Pedro Troglio (continúa).

BARRACAS CENTRAL

Altas: Wilfredo Rivera (libre de Academia Quintana de Puerto Rico)

Bajas: Javier Ruiz, Marcos Ledesma, Manuel Duarte y Nahuel Barrios.

Podrían irse: Thiago Perugini, Facundo Bruera, Facundo Mater, Gonzalo Morales, Dylan Glaby, Marcelo Miño, Facundo Krüger, Lucas López e Ignacio Tapia.

Debe volver y definir continuidad: Carlos Arce.

Volvió y fue cedido nuevamente: Bahiano García.

DT: Rubén Darío Insua (continúa).

BELGRANO

Altas: No hay.

Interesan: Emiliano Rigoni, Renzo Saravia y Alcídes Benítez.

Bajas: Franco Jara, Jeremías Lucco, Facundo Quignon, Elías López, Lucas Menossi y Lucas Bernabéu, entre otros.

Podrían irse: Bryan Reyna y Lucas Passerini.

Vuelven de sus préstamos y deben definir continuidad: Lucas Bustos, Lautaro Pastrán, Tomás Castro, Juan Strumia y Francisco Facello.

DT: Ricardo Zielinski (continúa).

BOCA

Altas: No hay.

Interesan: Gastón Hernández, Marino Hinestroza, Alan Lescano y Paulo Dybala.

Bajas: Ignacio Miramón, Cristian Lema, Esteban Rolón y Frank Fabra.

Podrían irse: Lucas Janson, Javier García, Lucas Blondel y Agustín Martegani.

Vuelven de sus préstamos y deben definir continuidad: Jabes Saralegui, Gonzalo Maroni, Oscar Salomón, Gabriel Aranda, Nicolás Orsini, Juan Ramírez, Marcelo Weigandt, Bruno Valdez, Norberto Briasco, Agustín Obando, entre otros.

DT: Claudio Úbeda (continúa).

Claudio Ubeda seguirá siendo el DT de Boca Marcos Brindicci - LA NACION

CENTRAL CÓRDOBA (SANTIAGO DEL ESTERO)

Altas: Joaquín Flores (a préstamo desde River), Agustín Quiroga (a préstamo desde Independiente) y Lucas Bernabéu (libre de Belgrano).

Bajas: Lucas Abascia (libre a Querétaro de México), José Florentín (libre), David Zalazar (regresa a Talleres), Diego Barrera (regresa a Talleres), Nazareno Fúnez (libre), Juan Pablo Zozaya (Estudiantes de La Plata), Jonathan Galván (regresa a Argentinos Juniors) y Matías Godoy (regresa a Estudiantes de La Plata).

Podrían irse: Franco Alfonso, Gonzalo Trindade, Matías Perelló, Leonardo Heredia, Favio Cabral, Iván Gómez, Santiago Moyano y Gastón Verón.

Debe volver y definir continuidad: Elian Robles (Acassuso).

DT: Lucas Pusineri (nuevo).

Rubén Botta se fue de Talleres y jugará en Defensa y Justicia Mario Sar

DEFENSA Y JUSTICIA

Altas: David Martínez (a préstamo desde River) y Rubén Botta (libre de Talleres)

Interesan: Gabriel Arias (libre de Racing Club) y Nazareno Fúnez (libre de Central Córdoba).

Bajas: Enrique Bologna (libre), Tobías Rubio (regresa a Racing Club), Josué Reinatti (regresa a Newell’s Old Boys), Roberto León (regresa a Racing Club), Rafael Delgado (libre) y Kevin Gutiérrez (transferido a Necaxa de México).

Podrían irse: Kevin Gutiérrez.

Vuelven de sus préstamos y deben definir continuidad: Marcos Ledesma, Cristopher Fiermarín, Lautaro Amadé, Rodrigo Bogarín, Darío Cáceres, Ayrton Portillo, Leandro Espejo, Lautaro Fedele, Luciano Herrera, Federico Versaci, Manuel Duarte, Hernán Zulliani, Tomás Escalante, Pedro Ramírez, Rodrigo Herrera, Julián López, Aldo Maíz, Tomás Ortiz, Tomás Sives, Andrés Berizovsky y Thiago Schiavulli.

Volvió y fue cedido nuevamente: Francisco Marco.

DT: Mariano Soso (continúa).

DEPORTIVO RIESTRA

Altas: José Ingratti (a préstamo desde Mitre de Santiago del Estero) y Nicolás Watson (a préstamo desde Instituto)

Bajas: Pedro Ramírez (regresa a Defensa y Justicia), Jaime Barceló (libre), Nahuén Montoya (regresa a J. J. Urquiza), Santiago Vera (regresa a Almirante Brown), Braian Guille (regresa a Olimpo) y Franco Fagúndez (regresa a Estudiantes de Buenos Aires).

Podrían irse: Nicolás Benegas, Antony Alonso, Facundo Miño, Mariano Bracamonte, Ariel Muñoz y Juan Carlos Rolón.

Vuelven de sus préstamos y deben definir continuidad: Maximiliano Benítez, Samuel Portillo y Gonzalo Bravo.

DT: Gustavo Benítez (continúa).

ESTUDIANTES DE LA PLATA

Interesan: Enzo Pérez (libre de River) y Matías Mansilla (repesca desde Atlético Tucumán).

Bajas: Leonardo Suárez (libre).

Podrían irse: Lucas Alario, Cristian Medina, Santiago Ascacibar, Román Gómez y Ramiro Funes Mori.

Vuelven de sus préstamos y deben definir continuidad: Ezequiel Naya, Agustín Palavecino, Gonzalo Piñeiro, Axel Atum, Nicolás Fernández, Mateo Schwartz, Emanuel Dall’Aglio, Santiago Flores y Juan Pablo Zozaya.

Volvió y fue cedido nuevamente: Matías Godoy.

DT: Eduardo Domínguez (aún no definió su continuidad).

Después de ganar cinco títulos en dos años, todo indica que Eduardo Domínguez seguirá siendo el DT de Estudiantes Prensa Estudiantes de La Plata

ESTUDIANTES DE RÍO CUARTO

Altas: Nicolás Morro

Interesan: Nicolás Orsini, Tiago Cravero, Siro Rosané, Nahuel Cainelli, Lucas Suárez, Yair Arismendi, Maximiliano Comba, Ezequiel Forclaz, Ibrahim Hesar, Nicolás Morro y Axel Werner.

Bajas: Fabio Vázquez, Lucas Angelini, Agustín Fontana y Brian Olivera.

Podrían irse: Facundo Cobos y Saúl Nelle.

DT: Iván Delfino (continúa).

GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA

Altas: Ignacio Fernández (libre de River) y Alexis Steimbach (regresa de Tristán Suárez)

Interesan: Ignacio Velázquez, Ignacio Miramón, Agustín Auzmendi y Milton Casco.

Bajas: Nicolás Garayalde, Luis Ingolotti, Santiago Primante y Alejandro Piedrahita.

Podrían irse: Renzo Giampaoli, Norberto Briasco, Matías Melluso, Jan Hurtado, Ivo Mammini, Juan Manuel Villalba, Augusto Max, Bautista Merlini, Franco Torres y Alan Sosa.

Vuelven de sus préstamos y deben definir continuidad: Bautista Barros Schelotto, Guillermo Enrique y Francisco Vergara.

DT: Fernando Zaniratto (continúa).

✍🏼 Nacho Fernández fue presentado como el primer refuerzo para la temporada 2026.



¡Bienvenido a casa! 💙 pic.twitter.com/LwY05S9YnP — Club de Gimnasia y Esgrima La Plata (@gimnasiaoficial) December 22, 2025

GIMNASIA Y ESGRIMA DE MENDOZA

Altas: Luciano Paredes (a préstamo desde Deportivo Maipú) y Juan José Franco (libre de Instituto)

Interesan: Christian Bernardi, Ulises Ortegoza, Joshué Quiñónez y Matías Borgogno.

Bajas: César Rigamonti, Leandro Ciccolini, Facundo Nadalin, Ignacio Antonio, Ismael Cortez, Jeremías Rodríguez Puch, Nicolás Servetto, Gastón Espósito y Lucas Bustos.

Podrían irse: Federico Torres, Enzo Gaggi, Nahuel Barboza, Mario Galeano y Axel Poza.

DT: Ariel Broggi (continúa).

HURACÁN

Altas: No hay.

Interesan: Matías Cóccaro (libre de CF Montréal), Ignacio Pussetto (Independiente) y Federico Vera (Independiente).

Bajas: Ramón Ábila (libre), Agustín Urzi (regresa a FC Juárez de México), Matías Tissera (regresa de Ludogorets de Bulgaria) y Tomás Guidara (libre a Lanús).

Podrían irse: Lucas Carrizo, Luciano Giménez, Daniel Zabala, Matko Miljevic, Hugo Nervo, Milton Ríos, Hernán De La Fuente, Leonel Pérez, Rodrigo Cabral, Nicolás Goitea y Máximo Palazzo.

Vuelven de sus préstamos y deben definir continuidad: Matías Polvera, Nicolás Cordero, Marcelo Pérez y Mauro Villar.

DT: Diego Martínez (nuevo).

Wanchope Abila quedó libre de Huracán y continuaría su carrera en Deportivo Madryn Prensa Huracán

INDEPENDIENTE

Altas: Javier Ruiz (repesca desde Barracas Central).

Interesan: Alexis Cuello (San Lorenzo) y Matías Borgogno (San Martín de San Juan).

Bajas: Ignacio Maestro Puch (emigró a préstamo a Puebla, de México).

Podrían irse: Santiago Salle (préstamo a Sarmiento), Kevin Lomónaco, Federico Vera, Gabriel Ávalos, Felipe Loyola, Federico Mancuello, Nicolás Freire y Joaquín Blázquez.

Vuelven de sus préstamos y deben definir continuidad: Santiago López, Juan Manuel Fedorco, Baltasar Barcia, Jhonny Quiñónez, Joel González, Kevin López y Rodrigo Márquez.

Volvieron y fueron cedidos nuevamente: Nicolás Vallejo e Ignacio Maestro Puch.

DT: Gustavo Quinteros (continúa).

INDEPENDIENTE RIVADAVIA

Altas: No hay.

Interesan: José Florentín (libre de Central Córdoba).

Bajas: Ezequiel Centurión, Luciano Abecasis (retiro), Diego Tonetto (retiro), Gonzalo Marinelli, Agustín Lastra, Santiago Flores, Pedro Souto, Thomas Ortega, Tomás Muro, Laureano Rodríguez, Juan Ignacio Barbieri, Mateo Schwartz, Matías Bergara y Santiago Muñoz.

Podrían irse: Sebastián Villa.

Vuelven de sus préstamos y deben definir continuidad: Gonzalo Ríos e Iván Valdez.

DT: Alfredo Berti (continúa).

Alfredo Berti, DT de Independiente Rivadavia, campeón de la Copa Argentina y clasificado a la Libertadores 2026 Mario Sar

INSTITUTO

Altas: Franco Jara, Lautaro Maldonado, Jonathan Galván, Franco Moyano y Diego Sosa.

Interesan: Gustavo Abregú, Nicolás Morgantini, Yair González, Leonardo Heredia y Camilo Alessandria.

Bajas: Franco Díaz, Emanuel Beltrán, Nicolás Zalazar, Francis Mac Allister, Juan Franco, Elías Pereyra, Lucas Rodríguez, Nicolás Cordero y Joaquín Papaleo.

Podrían irse: Damián Puebla y Leonel Mosevich.

Vuelven de sus préstamos y deben definir continuidad: Giuliano Cerato, Emanuel Bilbao, Agustín Massaccesi y Leonardo Monje.

Volvieron y fueron cedidos nuevamente: Jonathan Dellarossa y Nicolás Watson.

DT: Daniel Oldrá (continúa).

LANÚS

Altas: Tomás Guidara (libre de Huracán).

Interesan: Matías Borgogno, Federico Vera y Renzo Bacchia.

Bajas: Armando Méndez (regresa a Newell’s Old Boys).

Podrían irse: Nahuel Losada, Lautaro Morales, Dylan Aquino, Juan Ramírez, Raúl Loaiza y Alexis Canelo.

Vuelven de sus préstamos y deben definir continuidad: Rocco Ríos Novo, Jeremías Chavero, Samuel Careaga, Lucas Acosta y Maximiliano González.

DT: Mauricio Pellegrino (continúa).

Mauricio Pellegrino se ganó el respeto de los hinchas de Lanús y continuará en su cargo luego de ganar la Sudamericana DANIEL DUARTE - AFP

NEWELL’S

Altas: No hay.

Interesan: Emiliano Amor, Luciano Herrera, Oscar Salomón y Gonzalo Abrego.

Bajas: Darío Benedetto, Gaspar Iñíguez, Éver Banega, Lucas Hoyos y Gonzalo Maroni.

Podrían irse: Luciano Lollo, Víctor Cuesta, Juan Manuel García, Brian Calderara, Martín Luciano, Lisandro Montenegro, Pablo Altamirano, Carlos González, Alejo Tabares y Luciano Herrera.

Vuelven de sus préstamos y deben definir continuidad: Armando Méndez, Josué Reinatti y Marcelo Esponda.

DT: Favio Orsi – Sergio Gómez (nuevos).

PLATENSE

Altas: Tomás Nasif (a préstamo desde River Plate).

Interesan: Héctor Bobadilla (Cerro Porteño).

Podrían irse: Ignacio Schor, Ignacio Vázquez, Enzo Roldán, Rodrigo Herrera, Tomás Silva, Rodrigo Márquez, Óscar Salomón, Bautista Barros Schelotto y Nicolás Orsini.

DT: Walter Zunino (nuevo).

El hábil y veloz extremo Nacho Schor queda libre de Platense y su futuro es incierto Fabian Marelli

RACING

Altas: Baltasar Rodríguez, Matías Tagliamonte y Tobías Rubio.

Interesan: Matko Miljevic, Santiago Arias, Lucas Blondel, Marcelo Herrera, Ignacio Malcorra, Eros Mancuso, Franco Cristaldo y Gastón Lodico.

Bajas: Gabriel Arias, Facundo Mura, Luciano Vietto y Agustín Almendra.

Podrían irse: Gastón Martirena, Marco Di Césare, Santiago Solari, Juan Nardoni, Martín Barrios, Santiago Quirós, Adrián Balboa y Richard Sánchez.

Vuelven de sus préstamos y deben definir continuidad: Johan Carbonero, Gastón Gómez, Juan Manuel Elordi, Roberto León, Patricio Tanda y Héctor Fértoli.

DT: Gustavo Costas (continúa).

RIVER

Altas: Fausto Vera, Ezequiel Centurión y Aníbal Moreno.

Interesan: Jhohan Romaña, Tadeo Allende, Santino Andino y Alexandro Bernabei.

Bajas: Enzo Pérez, Milton Casco, Ignacio Fernández, Gonzalo Martínez, Miguel Borja, Federico Gattoni y Joaquín Flores.

Podrían irse: Fabricio Bustos, Jeremías Ledesma, Paulo Díaz, Sebastián Boselli y Facundo Colidio.

Vuelven de sus préstamos y deben definir continuidad: Tomás Galván, Elián Giménez, Tobías Leiva, Daniel Zabala, Tomás Nasif, Franco Alfonso, Gonzalo Trindade, Tomás Castro Ponce, Oswaldo Valencia y Alexis González.

Volvieron y fueron cedidos nuevamente: David Martínez, Tiago Serrago y Tomás Nasif.

DT: Marcelo Gallardo (continúa).

Aníbal Moreno y Stefano Di Carlo River Plate

ROSARIO CENTRAL

Altas: No hay.

Interesan: Jeremías Ledesma.

Bajas: Santiago López.

Podrían irse: Ignacio Malcorra y Juan Manuel Elordi.

Vuelven de sus préstamos y deben definir continuidad: Tobías Cervera, Luciano Ferreyra, Franco Frías y Alan Rodríguez.

DT: Jorge Almirón (nuevo).

SAN LORENZO

Altas: No hay.

Interesan: Ignacio Vázquez, Emiliano Amor, Kevin Gutiérrez, Miguel Navarro y Lucas Passerini.

Podrían irse: Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez, Alexis Cuello, Ezequiel Cerutti, Andrés Vombergar, Emanuel Cecchini y Nery Domínguez.

Vuelven de sus préstamos y deben definir continuidad: Nahuel Barrios, Jeremías James, José Devecchi, Tomás Silva, Thiago Perugini, Franco Lorenzón, Agustín Lamosa, Francisco Flores, Lautaro López Kaleniuk, Juan Goyeneche, Simón Pérez y Facundo Bruera.

DT: Damián Ayude (continúa).

El aguerrido zaguero de Platense, Nacho Vázquez, en la mira de San Lorenzo

SARMIENTO

Altas: Javier Burrai (libre de Talleres).

Interesan: Santiago Salle (a préstamo de Independiente), Gabriel Alanís y Javier Arias.

Bajas:Lucas Pratto, Facundo Roncaglia, Iván Morales, Gastón Sauro, Elián Giménez, Franco Frías, Joaquín Ardaiz, Lucas Acosta y José Devecchi.

Podrían irse: Renzo Orihuela, Alex Vigo, Leandro Suhr y Juan Andrada.

Vuelven de sus préstamos y deben definir continuidad: Benjamín Borasi, Andrés Marsengo, Federico Andueza, Sergio Quiroga y David Gallardo.

DT: Facundo Sava (continúa).

TALLERES

Altas: Bruno Barticciotto.

Interesan: Mateo Del Blanco, Franco Petroli, Pablo Ferreira y Claudio Spinelli.

Bajas: Javier Burrai, Rubén Botta y Juan Camilo Portilla.

Podrían irse: Guido Herrera, Juan Rodríguez, Miguel Navarro, Matías Gómez, Joaquín Mosqueira, Ulises Ortegoza, Emanuel Reynoso, Luis Sequeira, Luis Angulo, Federico Girotti y Nahuel Bustos.

Vuelven de sus préstamos y deben definir continuidad: Tomás Kummer, Joaquín Blázquez, Tomás Olmos, Lucas Suárez, Alex Vigo, Cristian Ludueña, David Zalazar, Diego Barrera, David Romero, Juan Cruz Giacone, Emerson Batalla y Alejandro Martínez.

DT: Carlos Tevez (continúa).

Carlos Tevez seguirá como DT de Talleres Mario Sar

TIGRE

Altas: Tiago Serrago (a préstamo desde River).

Interesan: Santiago López y Joaquín Mosqueira.

Bajas: Elías Cabrera y Diego Sosa.

Podrían irse: Ignacio Russo, Jabes Saralegui, Gonzalo Piñeiro, Julián López, Braian Martínez y Héctor Fértoli.

Vuelven de sus préstamos y deben definir continuidad: Ezequiel Forclaz, Federico Tevez, Sebastián Sánchez, Matías Espíndola, Tomás Lecanda, Juan Esquivel y Camilo Viganoni.

DT: Diego Dabove (continúa).

UNIÓN

Altas: No hay.

Interesan: Rodrigo Saravia, Ignacio Malcorra y Renzo Bacchia.

Bajas: Jerónimo Dómina, Matías Tagliamonte, Tomás Durso y Lucas Gamba.

Podrían irse: Claudio Corvalán, Francisco Gerometta, Froilán Díaz, Mauricio Martínez, Ezequiel Cañete, Lucas Meuli y Mateo Del Blanco.

Vuelven de sus préstamos y deben definir continuidad: Junior Marabel, Enzo Roldán, Gastón Arturia, Juan Ignacio Bircher, Lisandro Morales, Tomás González, Pablo Palacio, Jeremías Bustos y Daniel Juárez.

DT: Leonardo Madelón (continúa).

VÉLEZ

Altas: No hay.

Bajas: Thiago Fernández, Agustín Bouzat, Raúl Cabral y Luis Ayala.

Podrían irse: Tomás Galván, Imanol Machuca, Francisco Pizzini, Michael Santos, Tomás Cavanagh, Isaías Andrada y Kevin Vázquez.

Vuelven de sus préstamos y deben definir continuidad: Thiago Vecino, Miguel Brizuela, Franco Díaz, Nicolás Garayalde, Santiago Coronel, Elías Cabrera, Rodrigo Piñeiro y Jonathan Berón.

DT: Guillermo Barros Schelotto (continúa).