El noruego Erling Braut Haaland celebra con Alexander Sorloth después de marcar un gol. Fuente: Reuters

5 de septiembre de 2020 • 09:00

El primer gol de Erling Haaland en el seleccionado mayor no alcanzó para que Noruega se llevara la victoria contra Austria por la Liga de Naciones de la UEFA. Los escandinavos cayeron por 2-1, pero al menos el tanto del futbolista sensación de Borussia Dortmund quedará como un bonito punto de partida en la carrera anotadora de Haaland en su equipo nacional: una definición sutil para poner la pelota junto al palo opuesto, tras un centro de su compañero de ataque, Alexander Sorloth.

De acuerdo con las estadísticas que compila el sitio Soccerway, Haaland anotó 36 goles con las camisetas de Red Bull Salzburg y Borussia Dortmund en la temporada recién finalizada. A esa cifra se agregan otras 9 conquistas para el sub 20 noruego. Después de todo, el delantero recién cumplió 20 años recientemente, el 21 de julio. No tiene techo y continúa por la senda goleadora post pausa por la pandemia: suma tres tantos (dos en amistosos con miras a la 2020/2021 de la Bundesliga y el de la selección absoluta de su país).

Además del de la derrota de los nórdicos hubo siete partidos este viernes, entre los que se destacó la victoria de Países Bajos por 1-0 frente a Polonia gracias a un gol de Steven Bergwijn, jugador de Tottenham, de Inglaterra. Fue el primer encuentro de la Oranje sin Ronald Koeman como entrenador: el ex lateral asumió en Barcelona. En su lugar estuvo Dwight Lodeweges, nombrado como director técnico interino. Polonia no tuvo a su goleador estelar,Robert Lewandowski, reciente ganador de la Champions League en Bayern.

El neerlandés Virgil Van Dijk avanza ante la marca polaca en infracción, en el 1-0 naranja por la Liga de Naciones. Fuente: AFP

Resumen de Noruega 1 vs. Austria 2

En otro atractivo encuentro, Italia no aprovechó su localía para batir a Bosnia-Herzegovina. De hecho, el pequeño país balcánico se puso al frente en el marcador gracias a un gol de su torre ofensiva, Edin Dzeko. Pero la Azzurra igualó por intermedio delmediocampista Stefano Sensi, autor de un remate de media distanciaque no llevaba peligro al arco bosnio pero que se desvió en un defensor y terminó descolocando al arquero.

Lo más destacado de Italia 1 vs. Bosnia 1

En los demás enfrentamientos del día, Rumania e Irlanda del Norte terminaron 1-1, el mismo resultado que se dio en Escocia vs. Israel. República Checa venció por 3-1 como visitante a Eslovaquia y Kazajistán derrotó por 2-0 a domicilio a Lituania, al igual que Albania con Bielorrusia.

Este sábado habrá nueve confrontaciones, que incluirán a varios pesos pesados. El campeón mundial, Francia, se estrenará a las 15.45 de la Argentina en una visita a Suecia; el monarca de Europa, Portugal, recibirá con televisación de ESPN 2 al subcampeón del mundo, Croacia, a la misma hora, al igual que Bélgica se presentará en Dinamarca. Más temprano, a las 13, Inglaterra será visitante de Islandia (ESPN 2) y habrá otros cinco choques: Macedonia vs. Armenia, Gibraltar vs. San Marino, Azerbaiján vs. Luxemburgo, Chipre vs. Montenegro y Estonia vs. Georgia.