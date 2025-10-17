Lionel Messi anunció la creación de la Messi Cup, un torneo juvenil que tendrá la participación de dos clubes argentinos

Lionel Messi anunció una sorpresa a través de sus redes sociales oficiales. El capitán de la Argentina presentó la “Messi Cup”, un torneo juvenil Sub 16 que se desarrollará en Miami y en el que participarán River, Newell’s y grandes equipos del fútbol europeo.

En su cuenta de Instagram, y con el que será el logo del torneo, Messi escribió: “Por fin puedo contarles que en diciembre se viene un torneo muy especial de jóvenes promesas en Miami, con varios de los mejores clubes del mundo. Y además va a haber muchas más actividades esos días. ¡Espero que les guste!”, escribió.

La productora fundada por Leo Messi, anunció el lanzamiento de la primera edición de la Messi Cup como “un innovador torneo internacional de fútbol juvenil que reunirá a algunos de los clubes más prestigiosos del mundo y a sus mejores jugadores Sub-16. La primera edición se celebrará en Miami del 9 al 14 de diciembre de 2025, combinando competición de élite sobre el terreno de juego con eventos culturales y de la industria deportiva fuera de él”.

La competencia fue creada para establecer un nuevo estándar global en el fútbol juvenil. “Más que un torneo, es una serie de eventos en vivo y una plataforma con esencia digital que fusiona deporte, cultura e innovación. Su misión es generar valor a largo plazo para los deportistas en el desarrollo de sus carreras, para las comunidades que se unen en torno a la pasión por el deporte, y para las marcas que buscan vínculos auténticos y duraderos en la nueva era del fútbol”.

El torneo contará con la participación de ocho clubes. Entre ellos están Inter Miami, Barcelona, Manchester City, Inter de Milán, Atlético de Madrid, Chelsea y los argentinos River y Newell’s . Durante seis días, estos equipos disputarán un total de 18 partidos en algunos de los escenarios más emblemáticos de Miami, incluyendo el Chase Stadium de Inter Miami.

El Chase Stadium de Inter Miami será la sede de la final de la competencia

El formato de competición dividirá a los equipos en dos grupos de cuatro, que se enfrentarán en una etapa de todos contra todos durante los tres primeros días. Posteriormente, se disputará un playoff que definirá las posiciones finales. El último día se jugarán el partido por el tercer puesto y la final, ambos en el Chase Stadium de Inter Miami, donde se coronará al primer campeón de la historia de la Messi Cup.

Tim Pastore, CEO de 525 Rosario que es la productora fundada por Leo Messi, se refirió al torneo y expresó: “Es el punto de encuentro entre el fútbol de hoy y los jugadores del mañana. Es una oportunidad para celebrar el talento, la cultura y la comunidad, creando legados y vínculos que perdurarán más allá del campo de juego”, señaló.

Desde la productora también dejaron en claro que la Messi Cup nace con un propósito claro y una visión audaz para el futuro del fútbol. Es mucho más que una competencia: es un catalizador, un espacio donde el talento se convierte en legado, la cultura impulsa la innovación y una comunidad global se une alrededor de la próxima era del fútbol. No es solo un torneo para observar, sino un movimiento al que pertenecer. Dentro y fuera del campo, la Messi Cup buscará inspirar a los jugadores, encender la pasión y moldear el futuro del fútbol.