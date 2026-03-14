Lionel Messi busca el gol 900 de su carrera: Inter Miami visita a Charlotte por la MLS

Lionel Messi tendrá un segundo intento de anotar el gol 900 de su carrera profesional este sábado, desde las 20.30 (hora argentina), en la visita de Inter Miami a Charlotte por la cuarta fecha de la MLS, la liga norteamericana de fútbol. El astro rosarino convirtió el 899 de su ilustre trayectoria el pasado sábado en el triunfo por 2-1 ante el DC United, por el mismo torneo, y quedó a las puertas de una cifra icónica.

Los 72.026 espectadores presentes en el M&T Bank Stadium de Baltimore, el hogar de los Ravens de la NFL, vieron a Messi anotar una semana atrás el segundo tanto de las Garzas con un sutil toque de su mágica zurda ante la salida del arquero Sean Johnson. Fue, además, el gol número 80 del delantero con la camiseta rosa de la franquicia donde disfruta de sus actuales alegrías sobre el césped bajo el sol del estado de Florida.

Desde su aterrizaje al club a mediados de 2023, Messi acumula 53 goles con el Inter Miami en la temporada regular, siete en los playoffs, 12 en la Leagues Cup, siete en la Copa de Campeones de la Concacaf y uno en el Mundial de Clubes de la FIFA.

Lionel Messi estuvo cerca de su gol 900 el miércoles pasado ante Nashville en Tennessee, en un partido por la Concachampions CHRIS CARTER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Con esa producción, impulsó al conjunto de Miami hasta su primer título de la MLS en diciembre pasado y al trofeo de la Leagues Cup en 2023, además de apropiarse individualmente de dos premios MVP (Jugador Más Valioso) y una Bota de Oro. En su trayectoria en Europa, festejó 672 goles con Barcelona y 32 con el Paris Saint-Germain.

Las otras 115 dianas las sumó con la selección argentina, que espera contar con su gran capitán para la defensa del título en el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Lionel Messi lleva marcados 80 goles en Inter Miami; necesita un festejo más allí para los 900 de su cuenta personal como profesional DUSTIN MARKLAND� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

En ese contexto, Messi tuvo su primera oportunidad de alcanzar la marca de 900 goles el miércoles ante el Nashville, en el partido de ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf. Como es habitual, el argentino fue el eje absoluto del ataque de Miami, pero el marcador terminó sin goles. La serie se resolverá el miércoles próximo en la cancha del Inter.

Ante la trascendencia de ese partido, el último que el Inter Miami disputará en Fort Lauderdale antes de inaugurar su nuevo estadio en Miami, el DT Javier Mascherano podría dosificar las energías de algunos jugadores este sábado en Charlotte. Sin embargo, Messi sigue siendo alérgico a las rotaciones incluso a los 38 años, por lo que su presencia es muy esperada en el Bank of America Stadium, que también espera llenar su capacidad para 75.000 aficionados.

El capitán Lionel Messi lleva la pelota y conduce para Inter Miami; a los 38 años, el rosarino quiere jugar siempre Stephanie Scarbrough - AP

Más allá de su estrella, el Inter Miami quiere sumar un tercer triunfo seguido para instalarse en la cima de la Conferencia Este y dejar completamente atrás el recuerdo de la goleada por 3-0 recibida en la primera jornada el certamen, ante Los Angeles FC. Será su quinto juego consecutivo como visitante en esta gira.

“El miércoles nos toca un partido muy importante, pero el sábado tenemos que ir allá (Charlotte) a un partido complicado y necesitamos hacerlo bien para poder sacar los tres puntos”, advirtió en las redes del propio club el defensor Gonzalo Luján, sustituto del lesionado uruguayo Maxi Falcón.

🎙️Gonzalo Luján ahead of #CLTvMIA: “It’ll be a difficult match, and we need to play well to get the three points.” pic.twitter.com/PYeGUhI0oY — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) March 13, 2026

El partido de este sábado será el décimo entre ambos equipos en la historia: Inter Miami registra cuatro victorias, dos juegos terminaron en empate y hubo tres éxitos de Charlotte.