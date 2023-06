Lionel Messi: cómo se prepara Inter Miami para recibir al capitán argentino, según el dueño del club, Jorge Mas

escuchar

Lionel Messi decidió ser el artífice de su propio destino. Lejos de lo que ocurrió la última vez que cambió de club, donde todas las vías para continuar en su querido Barcelona se le bloquearon y debió recalar en PSG, el capitán argentino eligió anticiparse y decidir su próximo destino sin esperar a que se le aclare la posibilidad de regresar a Cataluña. Y el beneficiario de esa determinación fue Inter Miami, un equipo de muy flojo rendimiento en la MLS estadounidense, pero que promete ofrecer un ecosistema sumamente óptimo para el rosarino, lejos de las presiones del fútbol europeo y justo donde se celebrarán la próxima Copa América y el Mundial.

Es un movimiento para el que Jorge Mas, uno de los dueños de la franquicia de Florida, estuvo preparándose durante varios meses, y que siente que podría cambiar para siempre a la liga: “Creo que va a haber un antes y un después de Messi cuando hablemos del deporte en los Estados Unidos. Tengo una muy, muy fuerte convicción de que acá en Norteamérica podemos crear la mejor o la segunda mejor liga del mundo. No puedo enfatizar más la magnitud de este anuncio”, expresó eufórico en una entrevista con el diario Miami Herald. “Tener acá al mejor del mundo es algo significativo para nuestra liga y para el ecosistema del fútbol en Estados Unidos. Lionel Messi está llegando a este país para ganar títulos y hacer la diferencia. Es obligatorio para mí y para mis socios en la liga, los demás dueños, que aprovechemos este momento”, agregó.

Jorge Mas, uno de los dueños de Inter Miami, habló de "un antes y un después" en relación a la llegada de Lionel Messi a la MLS Miami Inter FC

Mas, de ascendencia cubana, también se anticipó a dar una fecha concreta para la presentación del número 10 en su nuevo equipo, que no sería en la liga, sino en la Leagues Cup, un torneo que se jugará en medio de la temporada y que contará con todos los equipos de primera división de Estados Unidos y México. En concreto, Messi se pondrá la camiseta rosada por primera vez el 21 de julio ante Cruz Azul, en el estadio DRV PNK, donde hace de local. Su participación en la etapa de grupos del torneo concluirá cuatro días más tarde cuando enfrente a Atlanta United, y los primeros dos clasificados avanzarán a los dieciseisavos de final. Su debut en la liga, por su parte, tendrá que esperar hasta mediados de agosto, cuando Inter Miami reciba a Charlotte.

Aquel estadio tiene actualmente un aforo de apenas 19 mil espectadores, algo a lo que no está acostumbrada una figura tan convocante como la Pulga, que cobrará un salario de entre 60 y 70 millones de dólares anuales y se aseguraría también un porcentaje de la franquicia al final de su carrera. Pero el mandatario aseguró que los preparativos están más que contemplados para recibirlo: “Ya tenemos bajo contrato agregar entre 3000 y 3200 butacas al llenar las esquinas del estadio. Nos estamos preparando para hacer ese trabajo en las próximas 4 semanas. Todos los partidos se van a agotar. La demanda de entradas aumentó 10 veces en relación a lo que podemos manejar entre los abonados”, se jacta.

Actualmente, el estadio DRV PNK tiene capacidad para menos de 20 mil espectadores, pero Mas anunció planes para extender ese aforo y para mudarse a un nuevo campo de juego, el Miami Freedom Park, en 2025 https://es.intermiamicf.com/

La seguridad también será un tema a tener en cuenta para las autoridades del conjunto del sur estadounidense. En la actualidad, los jugadores entran a la cancha por el mismo lugar por donde ingresan los hinchas, un prospecto imposible con la presencia de Messi y todo lo que genera. También hay planes para ello, según Mas: “La seguridad también va a aumentar. Los jugadores serán transportados de manera privada y entrarán y saldrán por un túnel. Todos estos protocolos de seguridad ya están listos para partidos de local y de visitante, no sólo para nuestros juegos”, adelanta, y recordó un antecedente clave: “Va a ser algo común, y creo que lo manejamos muy bien cuando Messi ya estuvo acá con la selección argentina antes del Mundial, antes de volar a Doha. Ahí tuvimos la oportunidad de ver la ‘Messimanía’ a las puertas de nuestro estadio todos los días durante los entrenamientos. Así que nos venimos preparando para esto”.

Sin embargo, dentro del club también saben que el DRV PNK es solo una solución transitoria para los primeros años de existencia de la franquicia, lanzada en 2018 y que salió a la cancha por primera vez en 2020. Por ello, Mas aspira a acelerar el proceso para mudarse a un nuevo campo de juego, el Miami Freedom Park, ubicado sobre un antiguo campo de golf cercano al aeropuerto internacional de la ciudad: “Desde que firmamos el arrendamiento en febrero aplicamos para conseguir permisos, y anticipamos que en cualquier momento nos autoricen para empezar con las reparaciones, servicios públicos, etcétera. Eso es inminente. Me anticiparía a que empiece dentro de dos semanas. Vamos a acelerar todos los procesos, apuntamos a que el estadio esté listo entre el verano y el otoño [boreales] de 2025″.

Busquets y Messi, juntos en Barcelona; se reencontrarían en Inter Miami

Y Messi no sería la única superestrella en llegar ahora mismo a Florida. En los últimos días estuvo tomando fuerza el rumor de que Sergio Busquets, ex compañero del rosarino durante 13 años en Barcelona, llegaría como agente libre, y otros “amigos” del 10 en el fútbol como Ángel Di María y Jordi Alba también estarían bajo consideración. En el club eligieron no dar certezas sobre el tema, pero mantienen la ilusión: “Nos venimos preparando hace tiempo para liberar el espacio ante la posible llegada de Messi, así que ahora tenemos una enorme flexibilidad. Vamos a hacer más fichajes durante el mercado de pases, más de los que se anticipan. No tenemos que desmantelar el equipo ni hacer limpieza, pero estimo que haremos entre tres y cinco incorporaciones”, se entusiasma Mas.

El impacto y la atracción que podría generar esta llegada promete ir aún más allá de lo que pueda pasar en el actual mercado: “Lionel Messi va a ser el mejor embajador y reclutador en la historia de la MLS. Su mera presencia en esta liga va a atraer talento de todas las edades y en todos los niveles”, asevera el mandatario. “Creo que es una oportunidad tremenda y sin precedentes que tenemos hacia adelante. Y creo que todos colectivamente vamos a dar los pasos correctos para poner a esta liga en el híper crecimiento que merece. Es un evento asombroso para la liga, para todos los dueños y para todos los equipos en la Major League Soccer. Será una marea creciente en todos los frentes”, concluye.

LA NACION