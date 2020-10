Tras la alegría por los seis puntos que consiguió Messi con la selección argentina en el arranque de las Eliminatorias, se frustró con la derrota de Barcelona ante Getafe Fuente: AFP

Barcelona quedó desdibujado tras la derrota por 1 a 0 ante Getafe, por la sexta fecha de la Liga de España. El equipo de Ronald Koeman, que aparece en el 9º puesto con 7 unidades, a cuatro de los punteros Real Sociedad y Villarreal, tuvo un rendimiento deficiente y Lionel Messi también cayó en la zona oscura: quedó en el ojo de la tormenta producto de una deslucida actuación, sin goles y poca participación en el juego.

En una mirada más amplia, la prensa española puso énfasis en el flojo momento deportivo que atraviesa el rosarino, en la entidad catalana y cómo su influencia fue menguando a través del tiempo. En un artículo del diario Marca que se titula: "Messi baja de su pedestal", comienza pintando una semblanza del Diez del conjunto culé: "Solo hay que echar un vistazo a los partidos de Sevilla y Getafe para comprobarlo. Dos encuentros donde Messi pasó casi desapercibido. Y lo que antes era excepción empieza a convertirse en una peligrosa costumbre. Que el argentino no marque en un partido ya no llama la atención tanto como antes".

Si se habla de lo numérico, el rendimiento de Messi en Barcelona viene en declive en los últimos años Fuente: AFP

Además, en una tabla comparativa, el artìculo indica que era imposible que Messi mantuviera aquel ritmo de 50 goles por temporada. "Por primera vez en mucho tiempo, Leo se quedó muy lejos de esa cifra la pasada campaña. Fueron 31 goles entre todas las competiciones -que ya querrían la mayoría de futbolistas- pero la sensación de que la producción goleadora del argentino se ha reducido es evidente".

El dato más saliente de marca es que Messi no firmaba un registro tan bajo en Liga (25 goles) desde hace más de una décaday fue el peor en Champions League (3 tantos) desde hace quince años. Para cerrar ese repaso estadístico, el Diez de la selección se quedó sin marcar en 17 de los 33 partidos que jugó en la Liga de España la pasada temporada, es decir, en la mitad de encuentros el gol le dio la espalda.

19-20: 31 goles

18-19: 51 goles

17-18: 45 goles

16-17: 54 goles

15-16: 41 goles

14-15: 58 goles

13-14: 41 goles

12-13: 60 goles

11-12: 73 goles

10-11: 53 goles

Para el final, el artìculo deja conclusiones sobre su preponderancia en el plantel: "Las sensaciones con Leo en este inicio de curso no son buenas. Influye menos en el juego de los azulgrana y no desequilibra con la facilidad de antes. El debate lo ha puesto Ronald Koeman encima de la mesa en la rueda de prensa previa al estreno en Champions. 'Creo que su rendimiento puede ser mejor, pero viéndole día a día está feliz y se está entrenando bien. Está concentrado, quiere ser el capitán y jugar. No tengo queja. El balón al palo puede entrar. No tengo dudas sobre su rendimiento'".

