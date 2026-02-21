La Major League Soccer inicia la temporada 2026 con fuerte presencia argentina y cifras récord de crecimiento

La Major League Soccer levanta el telón de su temporada 2026 en el año del Mundial, que se desarrollará en Estados Unidos, Canadá y México, y lo hace en su punto de mayor expansión. Con cifras récord de asistencia, inversión millonaria en infraestructura y una proyección internacional inédita, la liga estadounidense consolida su crecimiento. En ese escenario, 32 futbolistas argentinos forman parte de los planteles, entre los cuales el campeón, Inter Miami, es el que más concentra.

Aunque la presencia argentina desciende respecto de 2025, cuando hubo 38 futbolistas en la liga, se sostiene en el top 3 de las extranjeras en la MLS, por debajo de las de Canadá y Brasil. El dato confirma una tendencia estable de los últimos 12 años, período en el que el país se mantuvo entre los dos principales aportantes foráneos e incluso lideró el ranking en 2015.

La comparación regional es significativa. La MLS cuenta hoy con menos argentinos que la liga mexicana, que registra 41, pero supera a toda competencia nacional europea: hay 29 albicelestes en España, 17 en Italia, 14 en Inglaterra, 9 en Francia y 5 en Alemania. La liga de Estados Unidos conserva así un lugar central como destino profesional para el jugador argentino fuera de la Argentina.

El marco institucional acompaña ese protagonismo. Según estadísticas de la MLS, la etapa regular de 2025 resultó la segunda en asistencia total en el torneo. Por segundo año consecutivo, la liga atrajo a más de 11.000.000 de espectadores y promedió 11,2 millones en las últimas tres temporadas, a razón de 22.443 por partido. Además, la concurrencia aumentó un 12% desde 2022.

Lionel Messi es la máxima referencia deportiva, pero la asistencia crece no solamente por él y lo hizo considerablemente en los últimos años. COLE BURSTON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El año pasado, 19 clubes superaron la media de 20.000 asistentes por encuentro, una cifra que la propia liga destaca como superior a la de cualquier otra competencia de fútbol en el mundo. Los números refuerzan la idea de un torneo que dejó de ser una experiencia emergente para consolidarse como producto masivo.

La dimensión internacional de la MLS se proyecta también en el horizonte inmediato del Mundial 2026. La propia liga anticipa una cifra récord de jugadores convocados a sus selecciones nacionales y destaca a seis que se perfilan para el torneo: Lionel Messi, el estadounidense Diego Luna, el canadiense Jonathan Osorio, el recién llegado y habitualmente citado en Colombia James Rodríguez, el paraguayo Miguel Almirón y el ecuatoriano Leonardo Campana.

A los 34 años, James Rodríguez jugará por primera vez la liga de Estados Unidos, proveniente de León, de México. @MNUFC

Trece de las 16 ciudades sede del Mundial cuentan con un club de la MLS y cinco estadios del torneo serán escenario de partidos de la Copa del Mundo. La infraestructura acompaña ese salto: más de US$ 11.000 millones fueron invertidos en estadios y centros de entrenamiento, de los cuales hay 26 recintos específicos en uso en 2026 y existen nuevas aperturas previstas, entre ellas, el Miami Freedom Park. La liga no solo aporta futbolistas, sino también estructura para la máxima cita.

La temporada se detendrá durante siete semanas, entre el 25 de mayo y el 16 de julio, para dar lugar a la Copa del Mundo.

Así será Miami Freedom Park, el estadio donde jugará como local Messi y que será estrenado en abril. Inter Miami

Ese crecimiento estructural convive con un mercado que ya no se explica únicamente por el atractivo de Messi. Si bien el capitán argentino continúa como figura central y máxima referencia deportiva, el ecosistema que lo rodea se amplió. El informe oficial subraya la llegada de tres jugadores de peso en el último mercado: el español Sergio Reguilón, de 29 años, que se incorporó libre a Inter Miami tras su paso por Tottenham Hotspur; el propio James Rodríguez, que a los 34 arribó a Minnesota luego de su experiencia en León, de México, y el alemán Timo Werner, de 29, nuevo refuerzo de San Jose Earthquakes tras su etapa en Leipzig. La MLS dejó de ser un destino de cierre de carrera para transformarse en un espacio en el que conviven trayectorias consolidadas y apuestas.

La lista de los futbolistas más valiosos de la temporada confirma esa diversidad. Según los valores de mercado consignados por el sitio Transfermarkt, el español Riqui Puig encabeza el ranking con un valor de 18 millones de euros, seguido por Heung-min Son, valuado en 17, y el brasileño Evander, con 16. Emmanuel Latte Lath, de Costa de Marfil, y Rodrigo De Paul y Messi aparecen con 15 millones. En el caso del rosarino, el valor responde más a una cuestión etaria que a su incidencia deportiva. A los 38 años, su cotización no refleja la dimensión histórica de su carrera ni el impacto que genera en el campo y fuera de él.

Sorprendentemente, los campeones mundiales Messi y Rodrigo De Paul están fuera del top 3 de los jugadores más valiosos de la MLS, con 15.000.000 de dólares de cotización. ELSA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La presencia de nombres como los de Son, Thomas Müller —mencionado por la liga entre los íconos internacionales— y ahora James Rodríguez confirma que la MLS se inserta en una conversación global que trasciende a una sola figura.

El inicio de la temporada 2026 encuentra a la liga estadounidense en una etapa de madurez. Con 30 clubes, transmisión en más de 100 países y 510 partidos en su calendario, se consolida como uno de los actores importantes del fútbol en el continente. En ese marco, el conjunto de los 32 argentinos ocupa un espacio relevante. Ellos son menos que el año pasado, pero su peso colectivo no se diluye. Más allá de Messi, la MLS se afirma como una plataforma decisiva en el mapa profesional del futbolista argentino.