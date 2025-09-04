Lionel Messi en Argentina vs. Venezuela: todo sobre el último partido oficial con la selección en el país
El capitán del seleccionado nacional es titular en el equipo de Lionel Scaloni; el encuentro se juega desde las 20.30 y televisan Telefé y TyC Sports
Messi, el polifuncional
Con los años, Lionel Messi jugó con todos los directores técnicos y en todas las posiciones posibles: enganche, extremo, 9, detrás del 9 y falso 9, pero a la historia grande la escribió con la camiseta 10. En marzo de 2009, tras el cortocircuito entre Juan Román Riquelme y Diego Maradona, se adueñó de esa camiseta y nunca la soltó. Su primer partido con ese número fue contra Venezuela, el rival de este jueves, en un 4-0 en el que él marcó el primer gol.
Vestuario listo
La última número 10 de eliminatorias en territorio argentino ya reposa en el vestuario local del estadio Monumental. Está a la espera de que su dueño, Lionel Andrés Messi, se la enfunde para encarar el partido ante Venezuela, su despedida del país en partidos de clasificación mundialista.
Los números de la Pulga en eliminatorias
Hasta acá, Lionel Messi disputó 71 partidos por eliminatorias sudamericanas e igualará el récord de Iván Hurtado (Ecuador) en el encuentro de esta noche ante Venezuela. Sus números: ganó 39, empató 20 y perdió 12. Una eficacia del 64,3%. Dicho de otro modo, con el rosarino en cancha, la selección argentina ganó casi 2/3 de los puntos en juego por eliminatorias sudamericanas.
A romper su cuarta sequía más larga
Lionel Messi lleva 324 días sin anotar un gol con la camiseta albiceleste. Su último festejo data del triplete a Bolivia -victoria 6 a 0-, el 15 de octubre del año pasado. Así, la Pulga atraviesa la cuarta mayor racha sin goles en la selección de toda su carrera. Entre 2009 y 2011, por caso estuvo 16 partidos sin anotar: siete de eliminatorias, cinco en el Mundial y cuatro de Copa América. El día en que rompió la racha, contra Chile, la noche en cuanto a goles fue de Gonzalo Higuaín, que consiguió tres, pero la ovación más grande fue al capitán, que volvió a convertir y a celebrar con su gente.
Toda una fiesta popular
La despedida de Messi será también una fiesta popular. Antes habrá música en vivo, a cargo de Uriel Lozano, referente de la cumbia santafesina, y los grupos de cuarteto Q’ Lokura y La Banda de Carlitos. La cantante Eugenia Quevedo será la encargada de entonar el Himno Nacional. Y se espera otro espectáculo en el campo de juego, ante un rival que nunca ganó en la Argentina y al que Messi le hizo cinco goles en 13 partidos (cuatro en eliminatorias y uno por Copa América).
¿Last Dance antes del Mundial?
La idea de la AFA es que la selección juegue al menos un amistoso en el país antes de encarar la expedición a los Estados Unidos, México y Canadá para intentar revalidar el título de campeón del mundo. Así, el equipo dirigido por Lionel Scaloni, con Lionel Messi entre sus convocados, podría tener un último encuentro oficial en el país -aunque no por los puntos- antes del Mundial. En general, los rivales no son de fuste y este tipo de espectáculos tienen más contenido anímico que deportivo.
En 2010, durante la gestión de Diego Armando Maradona al frente del equipo nacional, el invitado para el partido despedida antes del viaje a Sudáfrica (sede de la Copa del Mundo de aquel año) fue Canadá, El encuentro, disputado en el estadio Monumental, terminó con el marcador 5-0 a favor del equipo argentino.
Un récord en Eliminatorias
Con su presencia frente a Venezuela, Messi sumará 72 partidos en Eliminatorias Sudamericanas e igualará la marca del ecuatoriano Iván Hurtado, retirado en 2012. Y si jugare aunque fuere un minuto en Guayaquil el martes, la superará. En 2021, poco después de levantar la Copa América en Brasil, marcó su primer triplete oficial, como local contra Bolivia, y superó a Pelé como máximo goleador sudamericano en selecciones, con 79 tantos, que hoy ya son 112. Su último gran baile fue otra vez contra la Verde, en 2024, cuando anotó otro hat trick y protagonizó una de sus mejores noches con la camiseta celeste y blanca.
Un día especial de Lionel Messi en la selección
Lionel Messi será titular en el partido que disputará este jueves la Argentina frente a Venezuela, desde las 20.30, por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Aunque es una chance concreta, puede tratarse del último oficial del capitán del seleccionado en nuestro país. Así, el encuentro adquiriría carácter de histórico, pero todo se verá a futuro, dependiendo de cómo siga su carrera. Por lo pronto, el duelo ante los Vinotintos cuenta con el arbitraje del chileno Piero Maza, se disputa en el estadio Monumental y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé y TyC Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma TyC Sports Play. El minuto a minuto está disponible en canchallena.com.
