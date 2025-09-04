Lionel Messi en Argentina vs. Venezuela: todo sobre el último partido oficial con la selección en el país

La idea de la AFA es que la selección juegue al menos un amistoso en el país antes de encarar la expedición a los Estados Unidos, México y Canadá para intentar revalidar el título de campeón del mundo. Así, el equipo dirigido por Lionel Scaloni, con Lionel Messi entre sus convocados, podría tener un último encuentro oficial en el país -aunque no por los puntos- antes del Mundial. En general, los rivales no son de fuste y este tipo de espectáculos tienen más contenido anímico que deportivo.

En 2010, durante la gestión de Diego Armando Maradona al frente del equipo nacional, el invitado para el partido despedida antes del viaje a Sudáfrica (sede de la Copa del Mundo de aquel año) fue Canadá, El encuentro, disputado en el estadio Monumental, terminó con el marcador 5-0 a favor del equipo argentino.