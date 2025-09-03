La fecha 17 de las eliminatorias sudamericanas 2026: días, horarios, TV y árbitros de todos los partidos

Esta semana se disputa la fecha 17 de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos-México-Canadá 2026, con cinco partidos a disputarse este jueves, cuatro de ellos en simultáneo. La selección argentina lidera la tabla de posiciones con diez puntos de ventaja sobre Ecuador, su inmediato perseguidor, y ya está clasificada a la próxima Copa del Mundo (lo mismo ocurre con la Tri y Brasil), en la que intentará defender el título obtenido en Qatar 2022. Los detalles del certamen están disponibles en canchallena.com.

La penúltima jornada se juega casi de manera íntegra a las 20.30, con excepción del encuentro entre Brasil -clasificado- y Chile -eliminado-, que está programado para las 21.30 en el estadio Maracaná, con arbitraje del venezolano Alexis Herrera. Previamente, Lionel Messi afrontará su último partido oficial con la camiseta de la selección argentina en el país: será frente a Venezuela en el estadio Monumental, con el chileno Piero Maza como juez principal.

Al mismo tiempo que el equipo dirigido por Lionel Scaloni y la Vinotinto se enfrentan en Buenos Aires, se disputan los tres compromisos restantes de la fecha 17. Colombia y Bolivia protagonizarán un mano a mano clave en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, con el brasileño Wilton Sampaio como encargado de impartir justicia. Además, otro brasileño, Raphael Claus, arbitrará Paraguay vs. Ecuador en el Defensores del Chaco. Por último, Uruguay y Perú se verán las caras en el Centenario bajo la tutela del argentino Facundo Tello.

El árbitro argentino Facundo Tello será el juez principal en el partido entre Uruguay y Perú JUAN MABROMATA - AFP

Cronograma de la fecha 17 de las eliminatorias sudamericanas

Jueves 4 de septiembre

20.30: Argentina vs. Venezuela - Telefé, TyC Sports y TyC Sports Play.

Argentina vs. Venezuela - Telefé, TyC Sports y TyC Sports Play. 20.30: Paraguay vs. Ecuador - DSports 2.

Paraguay vs. Ecuador - DSports 2. 20.30: Colombia vs. Bolivia - DSports.

Colombia vs. Bolivia - DSports. 20.30: Uruguay vs. Perú: TyC Sports Play.

Uruguay vs. Perú: TyC Sports Play. 21.30: Brasil vs. Chile: TyC Sports 2 y TyC Sports Play.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

La selección argentina lidera la tabla de posiciones con comodidad con 35 puntos conseguidos gracias a 11 victorias, dos empates y tres derrotas. Sus escoltas son, con 25 unidades cada uno, Ecuador y Brasil: los tres ya están clasificados al Mundial 2026. Uruguay está cuarto con 24, misma cantidad que Paraguay pero con mejor diferencia de gol (+7 contra +3).

El sexto puesto está en manos de Colombia, con 22. Venezuela, por su parte, marcha séptima y en zona de repechaje para meterse en la próxima Copa del Mundo, con 18. Bolivia suma 17 y se ubica octava; mientras que en el fondo se encuentran Perú, con 12, y Chile, con 10. La Roja es la única selección que ya no tiene posibilidades de disputar la Copa del Mundo.