Lionel Messi, en el “Decision Day”: todo lo que pone en juego en la última fecha regular de la MLS

La Major League Soccer (MLS) cerrará este sábado la etapa regular de su temporada con una intensa pugna por mejorar posiciones con miras a los cruces de los playoffs y con Lionel Messi aspirando al doblete en los grandes reconocimientos individuales: la Bota de Oro y el premio MVP.

El astro argentino, de 38 años, fue distinguido como el Jugador Más Valioso (MVP) en la última campaña, la primera que protagonizó de forma completa, con el uniforme de Inter Miami. En este curso puede erigirse en el primer futbolista que revalida el galardón en las tres décadas de existencia de la MLS y en el segundo en poseer dos galardones MVP, a la par del serbio Predrag Radosavljević, ‘Preki’ (1997 y 2003).

“No hay ningún tipo de dudas” de que Messi es el MVP, dijo Javier Mascherano, el entrenador de Inter Miami, en una conferencia de prensa este viernes. “Incluso dando la ventaja de haber jugado bastantes menos partidos que el resto”, advirtió. Dijo más el DT argentino sobre su compatriota: “Podríamos medir a Leo solamente con los datos, y es el mejor. Pero va más allá de eso. Es lo que refleja en la cancha, la importancia que tiene en el equipo y, sobre todo, lo que hace disfrutar a todos los que tienen la posibilidad de verlo”.

La Bota de Oro al máximo goleador de la liga estadounidense sí sería una novedad en el incomparable palmarés del capitán albiceleste, ganador en su carrera de un récord de ocho Balón de Oro.

Antes en Barcelona y hoy en Inter Miami, Lionel Messi-Jordi Alba, una sociedad goleadora que tiene fecha de vencimiento. Lynne Sladky - AP

Antes de la jornada final de este sábado, Messi encabeza la lista de artilleros con un excepcional registro de 26 goles en 27 partidos, superando por dos al gabonés Denis Bouanga, de Los Angeles FC, y por tres al inglés Sam Surridge, de Nashville. El argentino lidera la carrera a pesar de que afrontó tres y seis jornadas menos que Bouanga y Surridge, respectivamente.

“Ayudar a Leo a ganar la Bota de Oro sería fantástico”, anticipó Mascherano. “Intentaremos hacer todo lo posible para ayudarlo”, añadió.

El último partido de la etapa regular del conjunto rosa empezará a las 19 y será tansmitido por la plataforma Apple TV. Además de los premios a su capitán, Inter Miami tiene un objetivo en su visita de este sábado al Nashville de Surridge. Las Garzas, que ocupan la tercera posición de la Conferencia Este, tienen la posibilidad de subir un escalón siempre que Cincinnati tropiece frente a Montreal. Cincinnati tiene 62 puntos, la misma cantidad que Inter pero con ventaja en el virtual desempate; ninguno de ellos puede ya alcanzar al líder, Philadelphia Union, que cuenta con 66 unidades.

La clasificación de la etapa regular dictamina la localía para los playoffs, que se pondrán en marcha el próximo viernes. Mascherano anticipó que contará tanto con Messi como con Rodrigo De Paul sin limitaciones, luego de que ambos jugaran el amistoso del martes pasado de la selección argentina ante Puerto Rico, que terminó 6 a 0.

Nashville, por su lado, se sitúa en la sexta ubicación del Este, con 54 puntos, y también puede escalar, según los resultados de New York City y Charlotte, quinto y cuarto, con 56 unidades cada uno.

Messi sostiene el premio al Jugador Más Valioso en diciembre pasado, cuando completó por primera vez una temporada de la Major League Soccer. (Foto: Instagram @leomessi)

En el Oeste, estará en juego el primer lugar, en esta fecha final conocida como “Decision Day”, que incluirá 15 partidos y todos los equipos en acción. Al Vancouver Whitecaps del alemán Thomas Müller, líder con 63 puntos, le servirá empagtar frente a FC Dallas para terminar al frente de la tabla. Su única amenaza es San Diego FC, que suma 60 con el mexicano Hirving “Chucky” Lozano" y visitará a Portland Timbers con la ilusión de conseguir un liderazgo que redondearía una histórica temporada de debut en la MLS.