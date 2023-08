Lionel Messi en Inter Miami: el club finalizó el vínculo del arquero Nick Marsman, que había criticado la llegada del 10

escuchar

El día después del pasaje de Inter Miami a los cuartos de final de la Leagues Cup, luego de superar a Dallas FC en los penales tras el eléctrico 4-4 en los 90 minutos, seguían los elogios para Lionel Messi, autor de dos goles (uno impresionante, de tiro libre, sobre el final), también las palabras de sus compañeros, rendidos ante el talento del capitán del seleccionado argentino. Pero también hubo una noticia que va en dirección a las que estuvo tomando el club en los últimos tiempos: Inter Miami rescindió el contrato de Nick Marsman, arquero que había cuestionado su llegada el mes pasado.

“Inter Miami CF anunció que ha ejercido su rescisión del Cargo por Presupuesto Salarial del contrato de la Major League Soccer (MLS) del arquero Nick Marsman”, informó la franquicia de Florida a través de un comunicado en su página web. Cabe destacar que el arquero titular en la Leagues Cup es Drake Callender, que alterna buenas intervenciones con algunas fallas que le pueden dar un dolor de cabeza al equipo.

El arquero neerlandés había dicho hace un tiempo, cuando la chance de la llegada de Messi a Inter Miami era apenas una posibilidad: “Ojalá que venga, pero creo que no estamos listos”, fue uno de los conceptos que causó revuelo en Estados Unidos. “El club no está listo para la llegada de Messi. Tenemos un estadio temporal, la gente puede meterse a la cancha, vamos al estadio sin seguridad. Ojalá que venga, pero creo que no estamos listos”, había dicho en declaraciones a ESPN. Marsman consideraba que el DRV PNK Stadium, con una capacidad para cerca de 20 mil espectadores, no estaba en condiciones para albergar a una figura de su talla.

Nick Marsman y el punto final para su carrera en Inter Miami James Williamson - AMA - Getty Images North America

No fue la única vez que el arquero se manifestó en contra de alguna situación de Inter Miami: la anterior había sido cuando tuvo que pasar tres días hospitalizado, después de sufrir la picadura de una araña venenosa mientras disfrutaba de un día en familia recorriendo un zoológico. “La desventaja de vivir en un clima tropical es que si vas al zoológico y te pica una araña venenosa… terminas hospitalizado por tres días”, había escrito su pareja, Nathalie den Dekker, transmitiendo el fastidio de Nick Marsman. Lo cierto es que el arquero, que todavía tenía un contrato hasta di Marsman se despide de Inter Miami después de dos temporadas, 30 partidos y ocho vallas invictas.

La magia de Messi no para de sorprender en la MLS, y se extendió a todo el juego ante Dallas FC para anotar su tercer doblete, asistir, y no fallar en la definición por penales: Inter Miami estuvo dos goles abajo en el marcador, revirtió el resultado para igualar 4-4 y se impuso en la definición desde los doce pasos por 5-3 para clasificarse para los cuartos de final de la Leagues Cup. La revolución de Leo no descubre un freno a su marcha: reconvirtió a un equipo que encadena victorias para ilusionarse con pulsear por un título.

Lionel Messi celebra con Sergio Busquets un gol para Inter Miami LOGAN RIELY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Tal es así que Gerardo Martino lo elogió tras el encuentro: “Un partido 4-2 abajo hasta el minuto 80, terminarlo de esta manera obviamente estamos muy felices con haber pasado. Pero esto no nos puede hacer perder de vista todas las cosas que tenemos que mejorar”, dijo el DT de los rosados, que elogió la pegada de Messi en los tiros libres: “Por lo general, cuando hay un tiro libre, hay un 90% de chances de que no sea gol, un tiro libre no es un penal, pero en el caso de Messi es al revés. Si hay un tiro libre y va a patear Messi, las chances son de un 90% para que sea gol”.

Benjamín Cremaschi, autor del quinto penal decisivo en la serie, se mostró feliz por compartir la cancha con Messi y se ilusiona con pelear el título con Inter Miami. “Tenemos para llegar lejos. Sabemos lo que se siente ganar”, dijo el futbolista y reflexionó: “Estamos para ser campeones. Es increíble lo que genera Messi, lo que es capaz de hacer. Y nosotros lo disfrutamos”. “Vamos por mucho. No queremos perder. Se vio hoy porque íbamos 4 a 2 abajo y pudimos hacer la remontada”, recordó por la diferencia que estaban sufriendo ante Dallas FC. “El Tata me dijo que tratara de hacer una diferencia, que hiciera lo que estuve haciendo”, contó Cremashi.

La magia de Messi encandiló a Dallas

El viernes jugará Inter Miami los cuartos de final de la Leagues Cup con el ganador de Charlotte y Houston Dynamo, que juegan esta noche.

