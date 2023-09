escuchar

Después de estar involucrado con el seleccionado argentino en la doble fecha de eliminatorias que se llevó a cabo en la última semana, Lionel Messi ya está en Estados Unidos. Viajó directamente desde Bolivia, donde no jugó en la resonante goleada por 3-0 pero estuvo acompañando al plantel, y todos hablan de la nueva casa que la familia compró en Fort Lauderdale en uno de los barrios más exclusivos de la zona, pero el rosarino no pierde el foco: lo espera el regreso a los entrenamientos en Inter Miami y una agenda de cinco partidos en 14 días que pueden ser determinantes para la posibilidad del equipo de clasificarse a los playoffs de la MLS e incluyen la final de la US Open Cup.

Por lo pronto, luego de ser decisivo en la victoria por 1-0 sobre Ecuador, con su golazo de tiro libre cerca del final del encuentro en el Monumental el jueves pasado, Leo se ahorró un desgaste físico innecesario en La Paz, dado que “no se sentía cómodo” para afrontar el duelo, y a corto plazo tendrá el primero de los desafíos fuertes. Este sábado, a las 18 (hora argentina), su equipo visitará a Atlanta United por la Conferencia Este, donde Inter Miami se ubica 14° entre 15, con 28 puntos en 26 juegos, y el local está sexto, con 42 en 28 encuentros. Los siete primeros avanzarán a los octavos de final y habrá otros dos cupos en el cruce entre los conjuntos que terminen octavo y noveno en cada zona.

Messi, en el banco de suplentes en el partido ante Bolivia; acompañó al plantel pero no estuvo disponible para Lionel Scaloni

Atlanta United fue uno de los rivales que tuvo Inter Miami en su recorrido hacia el título de la Leagues Cup, poco después de la contratación de Messi, y en aquel 4-0 por la etapa de grupos tuvo un doblete del argentino que marcó el camino de la goleada en el estadio DRV PNK. Ahora, deberá viajar el equipo conducido por Gerardo Martino, que recupera a todos los futbolistas que se fueron con sus seleccionados en esta doble fecha FIFA, y el rosarino se encontrará con condiciones atípicas a las que afrontó en sus once encuentros con el conjunto de la camiseta rosa.

Lionel Messi le convirtió dos goles a Atlanta United cuando se enfrentaron por la Leagues Cup e Inter Miami goleó por 4-0. HECTOR VIVAS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ocurre que el estadio en el que juega Atlanta United es el mismo que utilizan en la NFL los Atlanta Falcons. Se trata de una cancha impresionante, con un techo retráctil, en la que hay capacidad para algo más de 71.000 asistentes y que posee césped sintético. Aunque el Tata ya conoce el lugar, porque dirigió y fue campeón con Atlanta United, será una novedad para Messi jugar en un terreno en el que la pelota pica de otra manera en comparación con el pasto natural. Nada que pueda amedrentar a Leo, pero sí para considerarlo.

Messi voló desde La Paz en un jet privado hasta el aeropuerto de Fort Lauderdale, donde en las primeras horas del miércoles lo esperó una camioneta que lo trasladó directamente hasta su casa en Estados Unidos. Este jueves lo aguardan en el entrenamiento de Inter Miami, que en ausencia del astro argentino sumó otro triunfo el sábado pasado, por 3-2 ante Sporting Kansas City -está entre los últimos en la otra Conferencia-, como para mantener vivas las ilusiones de la remontada en el torneo norteamericano.

El imponente estadio del Atlanta United espera a Inter Miami y Lionel Messi el sábado próximo, por la Leagues Cup Atlanta United

Atlanta United es el próximo rival. Es el equipo que tiene en su plantel a Thiago Almada, otro campeón del mundo en Qatar 2022. Al local le quedan seis encuentros por delante y sólo una hecatombe lo dejará afuera de los mano a mano que comenzarán a fines de octubre. Inter Miami tiene ocho juegos (más la final de la US Open Cup) hasta el final del la etapa de grupos. En el medio, el certamen sufrirá una discontinuación cuando se desarrolle la próxima fecha FIFA, el mes próximo. Allí, Inter Miami tiene programado su partido postergado con Charlotte al día siguiente de que el seleccionado argentino visite a Perú, el 17 de octubre.

Thiago Almada, una de la figuras de Atlanta United, que recibirá a Inter Miami por la MLS el sábado próximo. Atlanta United

Mientras tanto, de aquí a fin de mes, el conjunto en el que además está Facundo Farías tendrá cinco desafíos: al del sábado, en Atlanta, le seguirán otros dos por la MLS el miércoles 20 como local ante el último, Toronto, y el sábado 24 como visitante en el clásico frente a Orlando City. Luego, el miércoles 27 será la final de la US Cup ante Dynamo en el estadio de Fort Lauderdale. Y el sábado 30 recibirá al New York FC, por la MLS.

Inter Miami y Lionel Messi tienen cinco partidos en lo que resta de septiembre, entre la MLS y la final de la US Open Cup. MEGAN BRIGGS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Después, en octubre, viajará para jugar como visitante el miércoles 4 ante Chicago Fire, recibirá a Cincinnati el miércoles 7 y tendrá los dos duelos con Charlotte, otro de los que pelea por llegar a los playoffs, como local y visitante, el 18 y el 21.

