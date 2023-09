escuchar

Lionel Scaloni no contó con Lionel Messi para el partido del seleccionado argentino con Bolivia por la segunda fecha de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026, pero el DT sonrió igual. La goleada como visitante por 3-0 fue el segundo triunfo en cinco días, que le permite al equipo albiceleste ubicarse en la cima de la clasificación con seis puntos y sin tantos en contra.

“Messi no estaba para jugar. Ayer no se sentía cómodo, no llegó ni a probar en el entrenamiento y no lo arriesgamos”, explicó el preparador. Se decidió que no estuviera siquiera entre los suplentes el rosarino, aunque siguió el juego en el banco. La camiseta número 10 la llevó Ángel Correa, que ingresó cerca del final del partido. “Preferimos que esté siempre, pero cuando no está analizamos qué podemos hacer. Todos los otros chicos que están atrás vienen a un nivel enorme”, amplió al respecto.

Lionel Scaloni gesticula junto al campo de juego; el DT siguió la goleada de Argentina sobre Bolivia sin relajarse Juan Karita - AP

Fue tres veces Scaloni a La Paz con el seleccionado y en todas festejó. Una, como futbolista en 2005, en tiempos en los que conducía al equipo José Pekerman, y las dos siguientes como entrenador, en el ciclo vigente. Es más, a sus órdenes el seleccionado argentino le ganó dos veces consecutivas por primera vez a Bolivia en esa ciudad por eliminatorias.

“Cuando jugué no fue fácil, aunque no tengo muy presente el recuerdo. Hay que saber sufrir cuando toca sufrir y hay que saber jugar cuando se tiene la pelota. Argentina jugó muy bien. La virtud de este equipo es no tener miedo de jugar con la pelota. Era una parada muy difícil y la sacamos adelante”, analizó el DT.

“Es una victoria importante. Las eliminatorias son difíciles. La fórmula no la tengo yo, sino los jugadores que lo hacen muy bien, que jugando con la pelota se puede ganar. Hicimos un gran partido, pero no somos los primeros en ganar acá aunque tiene su dificultad y seguramente Bolivia le hará fuerza a cada uno que venga”, agregó Scaloni.

“En la charla les dije que teníamos que jugar al fútbol. Si éramos capaces de atacar los espacios y no correr atrás de la pelota, teníamos la oportunidad de que las cosas salieran como lo planeamos”, reveló. “Había que defender la pelota. Hicieron la diferencia con la precisión y la calidad que tienen”, sumó.

“Bolivia tiene un buen equipo, pero Argentina jugó muy bien y cuando el rival es superior hay que reconocerlo”, describió Scaloni, que no deja de sorprenderse con el recibimiento que tiene el seleccionado campeón del mundo en Qatar 2022 en otros países. “En Sudamérica creo que ven como un triunfo propio, más allá de que apoyen a su equipo. Creen que haber ganado un sudamericano el Mundial les aporta una alegría que no la tenían. Está bueno que esta selección sea reconocida”, completó sobre un equipo que sostiene un gran nivel y está lejos de relajarse pese al título en el último Mundial.

