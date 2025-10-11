LA NACION

Lionel Messi en Inter Miami vs. Atlanta United, en vivo por la MLS

El rosarino está en el equipo rosa, luego de no participar en el amistoso de Argentina frente a Venezuela

Lionel Messi domina la pelota durante el partido entre Inter Miami y Atlanta United, por la MLS
Lionel Messi domina la pelota durante el partido entre Inter Miami y Atlanta United, por la MLSRich Storry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Inter Miami y Lionel Messi juegan su partido pendiente de la Major League Soccer este sábado, desde las 20.30, contra Atlanta United, en el Chase Stadium. El dueño de casa ya no tiene posibilidades de aspirar al primer lugar de la Conferencia Este, pero está clasificado para los playoffs. El crack se dio de baja del amistoso que la selección argentina le ganó por 1 a 0 a Venezuela este viernes, en la ventana FIFA, y es titular en el encuentro de esta noche en Florida.

La alineación titular de las Garzas está compuesta por Rocco Ríos Novo; Marcelo Weigandt, Tomás Avilés, Gonzalo Luján y Jordi Alba; Tadeo Allende, Yannick Bright y Sergio Busquets; Lionel Messi, Baltasar Rodríguez y Luis Suárez.

Javier Mascherano, el entrenador de Inter Miami, había dicho en la conferencia del viernes acerca del capitán: “Si no juega hoy [vs. Venezuela] y hay alguna posibilidad, yo encantado... Imaginá poder tener a Leo Messi. Pero la realidad es que no ha estado con nosotros”. El director técnico aludió a que Messi se había entrenado durante la semana en el ámbito del equipo albiceleste y no en el de la franquicia estadounidense. Más allá de la desprolijidad, el 10 sale a la cancha.

A los veinte minutos de partido, y con Inter decidido a conseguir un gol cuanto antes, Messi tuvo el primer gol en su botín izquierdo. Sergio Busquets le dio una magistral asistencia al rosarino, que picó al vacío y encontró la pelota a espaldas de su marcador. Dominó de pecho y definió con la zurda, su pierna hábil. Sin embargo, el arquero de Atlanta salió a achicar rápido y ganó el mano a mano.

Hasta que a seis minutos del final del primer tiempo apareció Lionel Messi. Fue después de un robo en tres cuartos de cancha de Baltazar Rodríguez. El ex Racing encontró al 10 en su zona: tirado hacia la derecha. La Pulga controló de derecha, se perfiló de zurda y en su lugar predilecto de la cancha ubicó la pelota cerca del palo más lejano del arquero de Atlanta. 1-0 para Inter: Messi, goleador de la temporada. Y llegó a 42 aportes ofensivos en lo que va de la campaña: 25 tantos y 17 asistencias.

Sobre el final de la primera parte, Messi se puso el traje de asistidor y le dio un pase perfecto a su amigo Luis Suárez. El uruguayo definió de primera, casi en el área chica. Y el balón dio en el travesaño. En la jugada siguiente, el brasileño Lucas Alfonso exigió a Rocco Ríos Novo, el arquero argentino de Inter Miami. El ex Lanús se estiró hacia su derecha y evitó el gol del empate de Atlanta.

