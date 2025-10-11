Lionel Messi en Inter Miami vs. Atlanta United, en vivo por la MLS
El rosarino está en el equipo rosa, luego de no participar en el amistoso de Argentina frente a Venezuela
- 3 minutos de lectura'
Inter Miami y Lionel Messi juegan su partido pendiente de la Major League Soccer este sábado, desde las 20.30, contra Atlanta United, en el Chase Stadium. El dueño de casa ya no tiene posibilidades de aspirar al primer lugar de la Conferencia Este, pero está clasificado para los playoffs. El crack se dio de baja del amistoso que la selección argentina le ganó por 1 a 0 a Venezuela este viernes, en la ventana FIFA, y es titular en el encuentro de esta noche en Florida.
La alineación titular de las Garzas está compuesta por Rocco Ríos Novo; Marcelo Weigandt, Tomás Avilés, Gonzalo Luján y Jordi Alba; Tadeo Allende, Yannick Bright y Sergio Busquets; Lionel Messi, Baltasar Rodríguez y Luis Suárez.
Eleven strong. All in. 🫡 pic.twitter.com/v6gD87bl1K— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 11, 2025
Javier Mascherano, el entrenador de Inter Miami, había dicho en la conferencia del viernes acerca del capitán: “Si no juega hoy [vs. Venezuela] y hay alguna posibilidad, yo encantado... Imaginá poder tener a Leo Messi. Pero la realidad es que no ha estado con nosotros”. El director técnico aludió a que Messi se había entrenado durante la semana en el ámbito del equipo albiceleste y no en el de la franquicia estadounidense. Más allá de la desprolijidad, el 10 sale a la cancha.
A los veinte minutos de partido, y con Inter decidido a conseguir un gol cuanto antes, Messi tuvo el primer gol en su botín izquierdo. Sergio Busquets le dio una magistral asistencia al rosarino, que picó al vacío y encontró la pelota a espaldas de su marcador. Dominó de pecho y definió con la zurda, su pierna hábil. Sin embargo, el arquero de Atlanta salió a achicar rápido y ganó el mano a mano.
Todos a Leo. El pase de Busquets y la definición del argentino, que cada vez está más cerca de anotar el primero del partido: pic.twitter.com/cIu8d7I01p— MLS Español (@MLSes) October 12, 2025
Hasta que a seis minutos del final del primer tiempo apareció Lionel Messi. Fue después de un robo en tres cuartos de cancha de Baltazar Rodríguez. El ex Racing encontró al 10 en su zona: tirado hacia la derecha. La Pulga controló de derecha, se perfiló de zurda y en su lugar predilecto de la cancha ubicó la pelota cerca del palo más lejano del arquero de Atlanta. 1-0 para Inter: Messi, goleador de la temporada. Y llegó a 42 aportes ofensivos en lo que va de la campaña: 25 tantos y 17 asistencias.
¡GOLAAAAZO DE MESSIII!— MLS Español (@MLSes) October 12, 2025
INATAJABLE SU REMATE, QUE SE CONVIERTE EN SU GOL 25 DE LA TEMPORADA: pic.twitter.com/m6mDv10d7X
Sobre el final de la primera parte, Messi se puso el traje de asistidor y le dio un pase perfecto a su amigo Luis Suárez. El uruguayo definió de primera, casi en el área chica. Y el balón dio en el travesaño. En la jugada siguiente, el brasileño Lucas Alfonso exigió a Rocco Ríos Novo, el arquero argentino de Inter Miami. El ex Lanús se estiró hacia su derecha y evitó el gol del empate de Atlanta.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de MLS
Goles y récords. ¿De dónde es Denis Bouanga? El histórico jugador de Los Angeles FC y la MLS
Antes de jugar en la selección. Lionel Messi brilló con tres asistencias en el triunfo de Inter Miami
"Trataré de mejorar". Mascherano y una profunda autocrítica tras la durísima derrota de Inter Miami como local
- 1
Cómo sigue Boca, entre el adiós a Miguel Russo y la exigencia de mirar hacia adelante
- 2
Paraguay estuvo al frente dos veces, pero dos errores de su arquero le costaron el empate ante Japón
- 3
Argentina consiguió un triunfo experimental sobre Venezuela: Scaloni probó jugadores para el Mundial
- 4
Carlos “Puma” Morete: el implacable goleador y campeón con tres grandes que ahora prefiere mirar F1: “No me llama el fútbol”