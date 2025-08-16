Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Lionel Messi en Inter Miami vs. Los Angeles Galaxy
Ya recuperado de su lesión muscular, el capitán argentino empezó el partido en el banco de suplentes
- 2 minutos de lectura'
Inter Miami enfrenta este sábado a Los Angeles Galaxy en una nueva jornada de la MLS, en un encuentro que marca el regreso de Lionel Messi al equipo luego de una molestia muscular: el argentino comenzó el partido en el banco de suplentes. El encuentro se juega en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, con transmisión exclusiva de Apple TV a través del MLS Season Pass.
El capitán argentino, que se recuperó de una sobrecarga en el aductor derecho, integra por primera vez en dos semanas la convocatoria del equipo dirigido por Javier Mascherano. Messi no participó del último compromiso, que fue derrota ante el Orlando City por 4-1 como visitante.
Las formaciones
Javier Mascherano decidió que los argentinos Óscar Ustari, Marcelo Wiegandt, Gonzalo Luján y el nacionalizado Benjamín Cremaschi salgan desde el arranque. Mientras que Rodrigo De Paul estará junto al capitán, Lionel Messi, en el banco de suplentes.
Inter Miami: Óscar Ustari; Marcelo Wiegandt, Maxi Falcón, Gonzalo Luján, Jordi Alba; Tadeo Allende, Sergio Busquets, Benjamín Cremaschi, Fafa Picault; Telasco Segovia y Luis Suárez.
Los once 📰 @RoyalCaribbean pic.twitter.com/mdSh2ujZL0— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 16, 2025
Por el otro lado, Los Angeles Galaxy, últimos campeones, pero muy devaluados esta temporada —no ganaron como visitantes aún— llegan con Marcos Reus como máxima figura. En el banco, estará el argentino Julian Aude, surgido de Lanús.
LA Galaxy: Novak Micovic; Miki Yamane, Edwin Cerrillo, Zanka, John Nelson; Marco Reus, Isaiah Parente, Elijah Wynder; Gabriel Pec, Joseph Paintsil y Diego Fagúndez. Entrenador: Greg Vanney.
The Starting XI 🌟— LA Galaxy (@LAGalaxy) August 16, 2025
📰: https://t.co/Wb8tUocV8Q | @ModeloUSA pic.twitter.com/QpGgaFQNU7
Otras noticias de Lionel Messi
TV del sábado. Los Pumas-All Blacks y Springboks-Wallabies, Messi, Vélez-Independiente, fútbol europeo, Top 12 y Sinner y Alcaraz
De 2010. El video de Maradona y Messi que compartió la cuenta de la FIFA y se hizo viral
Lo llamaban "el nuevo Messi". La dramática confesión de un excompañero del 10 que lleva dos años y medio sin poder jugar
- 1
Los vicios locales del VAR: no culpemos a la tecnología si el offside se marca con una lapicera
- 2
Independiente Rivadavia vs. Boca, por el Torneo Clausura 2025: día, horario, TV y cómo ver online
- 3
Liga de España: Julián Álvarez tiene nuevo socio en Almada y Mastantuono empieza su aventura en Real Madrid
- 4
Paulo Gazzaniga tuvo un mal comienzo en la Liga de España: dos bloopers, expulsión y derrota