Lionel Messi en Inter Miami vs. Los Angeles Galaxy

Inter Miami enfrenta este sábado a Los Angeles Galaxy en una nueva jornada de la MLS, en un encuentro que marca el regreso de Lionel Messi al equipo luego de una molestia muscular: el argentino comenzó el partido en el banco de suplentes. El encuentro se juega en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, con transmisión exclusiva de Apple TV a través del MLS Season Pass.

El capitán argentino, que se recuperó de una sobrecarga en el aductor derecho, integra por primera vez en dos semanas la convocatoria del equipo dirigido por Javier Mascherano. Messi no participó del último compromiso, que fue derrota ante el Orlando City por 4-1 como visitante.

Las formaciones

Javier Mascherano decidió que los argentinos Óscar Ustari, Marcelo Wiegandt, Gonzalo Luján y el nacionalizado Benjamín Cremaschi salgan desde el arranque. Mientras que Rodrigo De Paul estará junto al capitán, Lionel Messi, en el banco de suplentes.

Inter Miami: Óscar Ustari; Marcelo Wiegandt, Maxi Falcón, Gonzalo Luján, Jordi Alba; Tadeo Allende, Sergio Busquets, Benjamín Cremaschi, Fafa Picault; Telasco Segovia y Luis Suárez.

Por el otro lado, Los Angeles Galaxy, últimos campeones, pero muy devaluados esta temporada —no ganaron como visitantes aún— llegan con Marcos Reus como máxima figura. En el banco, estará el argentino Julian Aude, surgido de Lanús.

LA Galaxy: Novak Micovic; Miki Yamane, Edwin Cerrillo, Zanka, John Nelson; Marco Reus, Isaiah Parente, Elijah Wynder; Gabriel Pec, Joseph Paintsil y Diego Fagúndez. Entrenador: Greg Vanney.