Lionel Messi en Nueva York: una tienda exhibe su nueva camiseta en Inter Miami

escuchar

Lionel Messi “llegó” a Nueva York. Antes de su desembarco en Miami, que será su nueva ciudad desde mediados de este mes, la Gran Manzana se encargó de mostrarle al mundo la flamante camiseta que usará durante los próximos dos años y medio. La tienda principal de Adidas en el Soho neoyorquino exhibe desde las últimas horas del miércoles la casaca rosa de Inter Miami con su número de siempre, el 10. El rosarino volverá entonces a las fuentes, ya que durante los dos últimos años en PSG debió vestir la 30: la 10 ya había sido elegida por su compañero y amigo Neymar.

El gigante alemán de las tres tiras, que también es sponsor técnico de la selección argentina, hizo un juego de palabras en las marquesinas para anunciar a Messi. “Impossible is coming” (”lo imposible está llegando”), se lee en las pantallas contiguas a la camiseta. Segundos más tarde, la frase cambia a “Impossible is noting” (”nada es imposible”, en inglés), que es justamente el slogan de Adidas. Según publica The Athletic, la tienda del Soho neoyorquino (que es la principal de la compañía germana en Estados Unidos) se adelantó incluso al club de la Florida en publicitar la nueva indumentaria.

Según el citado medio, la filial de Adidas en Norteamérica no respondió a la consulta de por qué la vestimenta oficial del club se puso a la venta en una tienda cuando el futbolista ni siquiera ha sido presentado en forma oficial. The Athletic agrega un detalle: “Adidas auspicia tanto a la MLS como a Messi, quien tiene un contrato de por vida con la empresa de indumentaria alemana” .

En su artículo, The Athletic cuenta que la presencia de Messi “se prolonga al interior de la tienda”. Y añade: “La influencia del argentino y de su nuevo club está a la vista y es lo primero que percibe el cliente al ingresar por cualquiera de los dos accesos. En uno de ellos hay un mostrador con ropa de Inter Miami, Argentina y el propio Messi junto a un cartel: ‘Bienvenido a Miami’. En la otra entrada hay una colección de ropa de entrenamiento, que pasaría inadvertida si no fuera por sus colores: blanco, negro y rosa. Justamente, los colores del Inter Miami” .

Messi, en la gigantografía de Adidas

En una de las esquinas de la tienda hay “camisetas para niños del sello Messi, que es de Adidas, con la frase ‘Messi 10′ estampada en los colores de Miami, y sobreimpresa en la espalda. Están disponibles frente a un estante con camisetas del New York City FC, uno de los dos clubes de la Gran Manzana que compiten en la MLS”, describe The Athletic.

En una entrevista concedida al diario El País, de España, Jorge Mas Canosa, dueño del Inter Miami, asegura que todo está listo para recibir a la estrella. Debutará el 21 de julio ante Cruz Azul, de México, en medio de una expectativa sin precedentes y con una reventa que llega a los 10.000 dólares entre los tickets más caros. Mas confirmó ante el medio español que el contrato del rosarino asciende a “entre 50 y 60 millones anuales”, oferta redondeada con la promesa de una participación en el club cuando se retire y con una porción de los beneficios de la retransmisión global, cuyos derechos son de Apple TV, así como de la venta de la equipación de Adidas.

Jorge Mas Canosa, presidente de Inter Miami Miami Inter FC

El empresario detalla cómo fue el camino para poder firmar a La Pulga: “En 2019 empezamos a pensar en cómo podíamos traer a Messi a Miami, una ciudad global, en alza. Queremos que la gente cuando piense en fútbol en Estados Unidos, piense en Miami. Se vive bien y es puro negocio. Todo el mundo quiere mudarse aquí”, comentó Mas en El País, donde se refirió también a los beneficios fiscales de Miami: “No pagamos impuestos locales, ni estatales... Hay un elemento familiar muy importante. Messi estará en su hemisferio, casi en el mismo horario que en [su ciudad] Rosario. Fue más importante venderle la idea del fútbol en Estados Unidos. Este es el mayor mercado comercial del planeta. Messi puede convertir la MLS en una de las dos o tres mayores ligas del mundo”.

LA NACION