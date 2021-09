Lionel Messi en PSG, en vivo: el minuto a minuto del partido ante Brujas por la Champions League

El último duelo: doblete de Icardi

El último cruce entre Brujas y PSG dejó una goleada 5-0 para los parisinos, con grito argentino: hubo doblete de Mauro Icardi y un hat-trick de Mbappé. Un recuerdo a puro gol.

¡El último #CLUPSG fue victoria parisino por 5⃣ a 0⃣! ⚽️



🇦🇷 Icardi ⚽⚽

Messi-Neymar-Mbappé

Mauricio Pochettino habló en la previa de Brujas-PSG y dejó varios conceptos sobre el partido de esta tarde, la cantidad de figuras en el plantel y el “rival a vencer” en esta edición de la Champions League. Mientras la megalomanía corre por cuenta del estado qatarí con su respirador económico, Pochettino no se sale de la prudencia: “No somos todavía un equipo consolidado. Hace falta trabajo para igualar lo que hizo Chelsea”. El director técnico nacido en Murphy admitió que está ante una gran responsabilidad en una situación de privilegio: “En los doce años que llevo entrenando ésta es la situación más favorable; en otros equipos no tenía tantas opciones. Con estos jugadores no me voy a quejar de lo que tengo”. Esto le permite a Pochettino no tener que lamentarse mucho por la ausencia de Ángel Di María, suspendido por tres partidos. Tampoco estará Marco Verratti, lesionado, por lo cual Leandro Paredes podría ser titular. “Es posible que pongamos a Messi, Mbappé y Neymar. Tenemos que evaluarlo”, expresó.

Formaciones de Brujas - PSG

A falta de confirmaciones, estas son las probables formaciones para esta tarde. Paris Saint-Germain: Keylor Navas o Gianluigi Donnarumma; Achraf Hakimi, Marquinhos, Presnel Kimpembe y Abdou Diallo; Ander Herrera o Leandro Paredes, Danilo Pereira y Georginio Wijnaldum; Lionel Messi, Kylian Mbappé y Neymar. Y Brujas: Simon Mignolet; Clinton Mata, Brandon Mechele, Stanley Nsoki y Eduard Sobol; Hans Vanaken, Mats Rits y Ruud Vormer; Noa Lang, Kamal Sowah y Charles De Ketelaere.

Seguí la cobertura del debut de Lionel Messi con la camiseta de PSG en la Champions League. París Saint-Germain (PSG), con la figura estelar de Messi y secundado por el brasileño Neymar y el francés Kylian Mbappé (la “MNM”), visitará este miércoles a Brujas, de Bélgica, en el inicio de su campaña en la principal competencia continental europea. El partido, programado para las 16 (hora argentina) con televisación de ESPN, se desarrollará en el estadio Jan Breydel, de Brujas, y corresponde al grupo A, que también integran Manchester City, de Inglaterra, y Leipzig, de Alemania