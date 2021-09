“Champs”: la serie animada que parodia a Friends y tiene a Messi, Neymar y Cristiano Ronaldo como protagonistas

El canal TNT Sports Brasil creó un contenido animado de fútbol, con el objetivo de cautivar a sus espectadores, ante el esperado comienzo de la temporada 2021/22 de la Champions League, el torneo de clubes más importante del mundo.

Desde la cadena de Turner apelaron a un divertido recurso, que es parodiar a la emblemática serie norteamericana Friends pero con los futbolistas más importantes del mundo como protagonistas. En el primer episodio, hicieron su aparición Lionel Messi, Neymar y Cristiano Ronaldo.

En el video, que compartió el ilustrador argentino Sebastián Domenech en su cuenta de Instagram, “La Pulga” y Ney están recostados frente al televisor en el sillón de la casa de Mónica Geller, uno de los personajes principales de la serie estadounidense. Ambos protagonizan un desopilante diálogo, mientras Messi toma un mate (acompañado de su termo) y el 10 de la selección de Brasil se saca una foto.

“¿Por qué todo el mundo dice que va a ser la mejor Champions de todas?” , le pregunta el jugador rosarino a su amigo, quien le contesta, entre otras cosas, “porque Cristiano Ronaldo volvió al Manchester United”.

La serie animada brasileña que parodia a Friends y tiene a Messi como protagonista

En ese momento, irrumpe en la escena CR7 al grito de “siuuu”, el clásico festejo de gol que patentó en su época de jugador del Real Madrid. Por último, los delanteros del PSG se van de la casa y al pasar, Messi saluda con la mano a su némesis .

Finalmente, el episodio termina con la insignia de “Champs”, el nombre elegido para la serie, mientras de fondo suena la canción “I’ll be there for you” que identifica al programa del que participaba la actriz Jennifer Aniston.