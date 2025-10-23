Lionel Messi está entre los candidatos al premio al autor del “Gol del Año” de la MLS

La Major League Soccer definió anoche los cruces de playoffs que determinarán al campeón de las conferencias Este y Oeste y al de la liga estadounidense toda. Por su parte, muchos de los premios individuales de la etapa regular, que finalizó el pasado fin de semana, ya han sido entregados o están por ser serlo, más allá de lo que ocurra en las llaves de eliminación directa. Y la organización incluyó como candidato en una lista de galardones a Lionel Messi, para una distinción que depende de los aficionados.

La MLS abrió la votación en sus plataformas para que los seguidores emitan sus votos por el “Gol del Año”. La elección se extiende hasta este viernes, 24 de octubre. Hay 16 tantos postulados y la misma cantidad de autores. El astro argentino compite con, entre otros, el surcoreano Son Heung-Min y el mexicano Hirving ‘Chucky’ Lozano, gracias a una espectacular maniobra individual hecha contra Montreal Impact en la fecha 22.

Padecen los jugadores de Montreal y acompaña Telasco Segovia la alegría de aquel golazo que ahora le da la posibilidad a Messi de ser premiado por el "gol del año de la MLS" a través del voto popular; el 10 ya obtuvo el Botín de Oro y puede recibir el premio MVP. MINAS PANAGIOTAKIS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Con ella le puso el broche a un 4-1 de Inter Miami para el que el rosarino ya había realizado un aporte. Aquel 5 de julio Messi cerró el éxito de las Garzas de manera maravillosa, fiel a su estilo. Tomó el balón en la zona de tres cuartos de campo y apiló –y superó– a cuatro rivales, a pesar de que los espacios se hacían pequeños y no parecían dar lugar a una salida limpia. Si alguien se pregunta “¿cómo salió de ahí?“, la respuesta es simple: ”Messi". El 10 se enfrentó con el arquero y cruzó un zurdazo a un ángulo superior.

El gol a Montreal que lo metió en la lista

Fue uno de los 29 tantos que terminó conquistando hasta este sábado, cuando selló un triplete ante Nashville, entre los 28 compromisos que afrontó (se perdió seis). Esa cifra implicó un margen amplio sobre sus primeros dos perseguidores, que cosecharon 24, y lo hizo ganador del Botín de Oro del campeonato, la primera que obtuvo en la liga de Estados Unidos, a la que llegó a mediados de 2023.

Los jugadores no argentinos que podrán, mediante el voto del público, arrebatarle la posibilidad de quedar como hacedor del mejor gol (el sábado fue galardonado como MVP de octubre, algo que lo acerca al premio al Jugador Más Valioso de la temporada) son Antony, de Portland Timbers; Kévin Denkey y Evander, de Cincinnati; Denis Bouanga y Son, de Los Angeles FC; Hassani Dotson y Nectarios Triantis, de Minnesota United; Anders Dreyer y Lozano, de San Diego FC; Zavier Gozo y Brayan Vera, de Real Salt Lake; Célio Pompeu, de St. Louis City; Jacob Murrell, de DC United, y Carles Gil, de New England Revolution.

Los 16 goles y la votación

¡PUROS GOLAZOS! 🤩



Mira todos los nominados y vota por el Gol del Año @ATT 👇 pic.twitter.com/Ufz4aFdalx — MLS Español (@MLSes) October 20, 2025

Hay un autor más, compatriota y compañero del rosarino en Inter: Baltasar Rodríguez. El exvolante ofensivo de Racing fue incluido entre los 16 por su teledirigido de media distancia, de sobrepique y con tres dedos a un ángulo. Un golazo que merecía no quedar aislado de la posibilidad de elegir.

Mientras aguarda por el galardón al MVP global y, sobre todo, se prepara para el playoff al mejor de tres encuentros frente a Nashville, el equipo contra el que viene de deslumbrar en la última jornada, Lionel Messi puede llegar a sumar a su historial el “Gol del Año” de la MLS. Depende del gusto de la gente... y de cuántos simpatizantes del capitán voten.