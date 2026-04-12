Inter Miami vs. New York Red Bulls: las Garzas comienzan perdiendo en su nuevo estadio

Inter Miami recibe a New York Red Bulls por la Major League Soccer (MLS), siempre con Lionel Messi como principal referencia. El conjunto dirigido por Javier Mascherano intenta reencontrarse con la victoria tras el empate (2-2 contra Austin) en el estreno del Nu Stadium y sostenerse en los primeros puestos de la Conferencia Este. Con el capitán argentino como titular, al igual que sus compatriotas Rodrigo De Paul y Mateo Silvetti, el equipo de Florida procura el primer triunfo en el nuevo estadio.

El partido comenzó con Messi otra vez como protagonista central en el juego. A los dos minutos el 10 retrocedió desde la derecha y envió un pase largo a Silvetti, que fue derribado en el área tras el control de pelota, pero el árbitro interpretó que no había habido infracción. En tanto, New York presionó alto mediante Adri Mehmeti, mediocampista estadounidense de 17 años, y eso permitió a las Garzas saltear líneas para avanzar en el campo. A los 6 minutos, un enganche preciso de Messi tras un tiro de esquina dejó solo a Germán Berterame para definir, pero el delantero mexicano falló frente al arco.

What a play from 18-year-old Julian Hall 😮‍💨



He sets up Jorge Ruvalcaba for his first @NewYorkRedBulls goal to take a 1-0 lead over Miami. pic.twitter.com/WFekh8CNs6 — Major League Soccer (@MLS) April 11, 2026

En contrapartida, a los 14, un contraataque del visitante cambió el rumbo. El delantero de 18 años Julian Hall avanzó por el sector de Sergio Reguilón, que mostró dificultades en la marca, y se detuvo y asistió a Jorge Ruvalcaba, que quedó solo y definió en un mano a mano ante el arquero Dayne St. Clair. Inter Miami volvió a empezar en desventaja en su nueva cancha.

Luego de algunos pasajes de posesión de New York Red Bulls, Inter Miami asimiló el impacto y salió en busca del empate. A los 23 minutos, De Paul tuvo la ocasión más clara tras un pase que lo dejó mano a mano, pero en la definición se impuso el arquero Ethan Horvath, que controló el remate.

Ethan Horvath denies Rodrigo De Paul. 🧤



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Con el paso de los minutos, al equipo local le costó generar situaciones ante la intensidad del conjunto visitante, que mantuvo la presión alta. Ni Messi, que debió retrasarse hasta posiciones cercanas a un doble cinco para buscar envíos largos y colaborar en la salida, logró producir nuevas ocasiones.

Sin embargo, la insistencia tuvo recompensa. A los 46 minutos, un centro pasado de Rodrigo De Paul terminó en el gol de Mateo Silvetti, que apareció por el segundo palo para empujar la pelota en una combinación argentina. Al entretiempo se fueron 1-1.

Rodrigo De Paul drops a dime to Mateo Silvetti. 👌@InterMiamiCF equalizes right before half at Nu Stadium. pic.twitter.com/9Qp47rQlqu — Major League Soccer (@MLS) April 12, 2026

Ya en la segunda parte, sin Reguilón —quien volvía de una lesión y no tuvo un buen rendimiento— y con el ingreso de Daniel Pinter en su lugar, el partido comenzó con una ocasión clara para Lionel Messi. Tras una recuperación de Rodrigo De Paul, que avanzó y, al ingresar al área, asistió al número 10, el rosarino amagó con la derecha y definió de zurda al primer palo, pero el remate se fue afuera en una situación que rara vez falla.

Con Inter Miami en un mejor nivel, a los 54 minutos llegó el gol de la ventaja. Tras una nueva recuperación en campo propio, De Paul —que creció en el segundo tiempo— condujo hacia adelante, se asoció con Messi y, luego de un desvío en un rival, la pelota le quedó a Berterame, que definió de primera para marcar el 2-1. Además, el mexicano marcó su primer tanto oficial con el club de la Florida.

Germán Berterame strikes for his first @InterMiamiCF goal 🇲🇽 pic.twitter.com/jNbA3wtij3 — Major League Soccer (@MLS) April 12, 2026

La ventaja no duró demasiado. A los 62 minutos, New York Red Bulls llegó al empate tras una contra abierta por la izquierda y un centro que, luego de una mala salida del arquero, Robert Voloder empujó al gol. Sin embargo, la acción fue anulada por fuera de juego tras la revisión del VAR.