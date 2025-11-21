Lionel Messi estrenará en el estadio de Inter Miami en abril y la MLS se superpondrá con parte del Mundial

Lionel Messi afrontará una temporada exigente en 2026, siempre que confirme que disputará la Copa del Mundo. En la selección argentina jugará también la Finalissima, y mientras tanto, en Inter Miami, que estrenará un estadio, protagonizará la Major League Soccer (MLS) y diversas copas en el fútbol norteamericano. La liga anunció este jueves su fixture del año próximo, que de algún modo involucra directamente al capitán argentino.

El Miami Freedom Park, el nuevo estadio de las Garzas, tendrá capacidad para 25.000 espectadores y será inaugurado el viernes 4 de abril a las 21.30 (hora de Buenos Aires) en un partido frente a Austin FC, por la sexta jornada de la MLS. Antes de ese estreno, el equipo rosa afrontará cinco encuentros como visitante, entre ellos, el debut, el 21 de febrero, contra Los Angeles FC en el Memorial Coliseum.

La temporada 2026 de la liga comenzará con un fin de semana cargado de partidos, 15 entre el 21 y el 22 de febrero, y contempla un receso obligatorio por el Mundial, competencia que tendrá lugar del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México. Para facilitar la integración de sus jugadores en las nóminas mundialistas, la MLS se pausará entre el 24 de mayo y el 16 de julio. Además, cinco estadios de sus equipos serán sedes del torneo máximo, y otros serán utilizados para entrenamientos.

Tras el receso, la MLS retomará su actividad con seis encuentros entre el 16 y 17 de julio, justo antes del partido por el tercer puesto y la final por la Copa del Mundo, programada en el MetLife Stadium, de East Rutherford, Nueva Jersey.

Messi, que renovó su vínculo con Inter Miami hasta 2028, será la figura central de un campeonato que procura consolidarse en el mapa global. Su presencia no solo impulsa a la franquicia en lo deportivo: también encabeza la expansión comercial del club. En un video institucional difundido por Inter hace unos días, el argentino aparece recorriendo la obra del Freedom Park en familia y firmando su nuevo contrato en el centro del campo. “Jugar en casa en este estadio va a ser espectacular”, afirma. “Va a ser realmente grandioso”, enfatiza.

El nuevo estadio será la primera pieza inaugurada de un proyecto urbanístico de 53 hectáreas que incluirá un parque público de 23, un hotel de 750 habitaciones, espacios comerciales y deportivos, y un centro gastronómico. Será también el primero de tres estadios que abrirán equipos de la MLS en años consecutivos: Etihad Park, de New York City FC, llegará en 2027, y el Chicago Fire, en 2028.

El 10 deberá equilibrar sus cargas entre la temporada de la Major League Soccer y los partidos de la selección, si es que finalmente acepta seguir en el equipo nacional. LEONARDO FERNANDEZ� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

La próxima, además, será la última temporada en que la liga se desarrollará en un mismo año, entre febrero y noviembre. En 2027 habrá una competencia de transición entre febrero y mayo, y en julio la MLS adoptará el calendario internacional, al estilo de las principales ligas de Europa: la campaña se extenderá de julio a mayo del año siguiente.

En lo inmediato, Messi tiene otro frente: los playoffs de 2025. Este domingo, Inter Miami visitará a Cincinnati en una semifinal de la Conferencia Este a partido único, a las 19 (hora argentina). El rosarino llega como máximo goleador del certamen, con diez tantos en los últimos cinco encuentros.

A los compromisos del club, el zurdo sumará una agenda internacional de alta competencia en la selección, siempre y cuando acepte participar en el Mundial, algo que se espera pero que el propio 10 puso en duda en algunas ocasiones. En principio a fines de marzo, protagonizará la Finalissima ante el campeón de la Eurocopa de 2024, España. Luego, en junio, empezará a defender el la corona lograda en Qatar 2022.

En caso de seguir en el conjunto argentino, Messi protagonizará la Finalissima, a fines de marzo contra España, y la Copa del Mundo, entre junio y julio.

Más tarde, como quedó dicho, la MLS se reanudará durante sobre el final de la Copa del Mundo, hasta el Partido de las Estrellas, programado para el 29 de julio en Charlotte. La etapa regular finalizará el 7 de noviembre, con el Decision Day, la jornada en la que todos los encuentros son simultáneos. Los 510 partidos de la temporada serán transmitidos por Apple TV en más de 100 países, sin necesidad de abonos adicionales. Fox Sports televisará 34 encuentros.

A los 38 años, y con una renovación que extiende su ciclo en Estados Unidos hasta 2028, Messi volverá a ser el motor narrativo de una MLS que está en plena expansión. Lo hará en estadio propio de Inter Miami, liderando a un equipo diseñado a su medida y, como siempre, bajo la mirada del planeta futbolístico.