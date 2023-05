Lionel Messi fue uno de los modelos en la presentación de la nueva camiseta del PSG

escuchar

El campeón mundial Lionel Messi fue uno de los modelos en la presentación de la nueva camiseta del París Saint Germain francés para la próxima temporada, pese a que es un hecho que no seguirá jugando en el club, indicó hoy la prensa española. Messi, como el brasileño Neymar, quien también es improbable que continúe en PSG, aparecieron en la publicidad junto con el goleador e ídolo parisino Kyllian Mbbapé, en tanto que sorprendió la ausencia del zaguero español Sergio Ramos ya que confirmó que permanecerá en París en la próxima temporada.

Las camisetas ya se pueden adquirir en la tienda oficial del club en sus diferentes versiones y diseños: la de partido cuesta 149 euros, la comercial tiene un valor de 94 euros tanto el corte masculino como el femenino y, si el deseo es estamparle el número y nombre de su jugador preferido, el costo alcanza los 112. Para los niños, el valor es de 74 euros.

🆕🏟️👕



Découvrez notre nouveau maillot 𝐇𝐨𝐦𝐞 @nikefootball pour la saison 23/24 🟥🟦



Une tunique qui rend hommage à un design classique du maillot parisien et incarne l'esprit unique de la capitale française ✨#𝐼𝐶𝐼𝐶𝐸𝑆𝑇𝑃𝐴𝑅𝐼𝑆

La presencia del rosarino es llamativa ya que la nueva política del PSG pasa por desprenderse de los “galácticos” y apostar por otro perfil de futbolistas, en gran parte debido a que la estrategia no funcionó en los últimos años, indicó el periódico deportivo AS de España. Messi concluye contrato el 30 de junio y, pese a sus buenos números esta temporada, se da por hecho que no ejecutará su renovación y su futuro aún no es conocido pese a que las opciones serían Al-Hilal de Arabia Saudita, Barcelona de España e Inter Miami de Estados Unidos.

No obstante, los dueños del PSG saben que Messi y Neymar son elementos indiscutibles en cuanto al marketing, ambos siguen siendo jugadores del club por un mes más e intentará sacarles el mayor beneficio posible. El PSG acaba de consagrarse campeón de Francia, el noveno título en 11 años, y el domingo próximo culmina el certamen ante Clermont, en Parque de los Príncipes, en el que seguramente será el último de Messi en el club.

🚨 OFFICIEL ! Le PSG dévoile le maillot domicile du Club pour la saison 2023/2024 !



Alors vous en pensez quoi ? Cop ou drop ? 🤔

En medio a la incertidumbre por el futuro de Lionel Messi, L’Equipe reveló el impensado acuerdo al que aspira a llegar el FC Barcelona para sumar al astro argentino a las filas del club blaugrana y que involucra la intercesión de un segundo equipo. El conjunto español y el Inter de Miami, institución de la Major League Soccer (MLS) que preside David Beckham, buscan cerrar un trato entre ambos en el que Messi fiche por la franquicia del fútbol estadounidense y este último lo ceda a préstamo a los culers por un plazo aproximado de entre 6 a 18 meses.

Para el medio francés, se trata de una de las opciones con “mayor sentido” en el horizonte del campeón del mundo ya que le permitiría seguir jugando al más alto nivel en el continente europeo hasta la realización de la Copa América 2024, cuando regresaría para hacer su debut en EE.UU.

La información se da a conocer luego de que la prensa catalana afirmara el pasado martes que el actual delantero del PSG decidirá su futuro en los próximos días.

El rosarino tiene varias ofertas, entre ellas la del Al-Hilal árabe que le ofrece un contrato de dos temporadas por un ingreso estimado de 600 millones de euros cada una. Mientras tanto el Barcelona, a pesar de lo antes expuesto, todavía no llevó a cabo una propuesta concreta por el regreso de la Pulga.

Esto puede deberse, entre otras cosas, a que el club al mando de Joan Laporta espera obtener primero aprobación por parte de LaLiga de su plan de tesorería, el cuál definirá el límite salarial del que dispone el conjunto blaugrana tanto para renovar contratos preexistentes como para hacer nuevos fichajes.

LA NACION