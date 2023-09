escuchar

Lionel Messi viaja este viernes junto al resto del equipo de Inter Miami rumbo a Los Ángeles para jugar el domingo contra LAFC, de esa ciudad. El encuentro arrancará a las 23 (hora argentina) y tiene implicancias en la agenda del rosarino para la próxima semana: si bien se especuló con que no viajaría a Los Ángeles y llegaría al país durante el fin de semana, el arribo del capitán se retrasará para la tarde-noche del lunes. El equipo argentino iniciará durante esa jornada en Ezeiza la preparación para los dos primeros encuentros de las eliminatorias sudamericanas: ante Ecuador el jueves 7, en el estadio Monumental y frente a Bolivia el martes 12, en la altura de La Paz.

La distancia entre Buenos Aires y Los Ángeles es de 9.846 kilómetros, por lo que más allá de lo que suceda en la noche del domingo en el estadio de LAFC y por una nueva fecha de la MLS, la Pulga podrá embarcarse rumbo a Ezeiza recién en la madrugada del lunes. Inter Miami lo necesita y, por eso, fuentes de la franquicia de la Florida le confirmaron a LA NACION que el rosarino integra la delegación que se traslada por vía aérea a Los Ángeles. También están, claro, los otros argentinos del plantel: Tomás Avilés y Facundo Farías. Además de los españoles Sergio Busquets y Jordi Alba.

La copa esta en casa 🏆🫶 pic.twitter.com/SwttSIXnSA — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 30, 2023

La nómina entregada por Lionel Scaloni para los partidos ante Ecuador y Bolivia rumbo al Mundial 2026 tiene siete ausencias de peso. Paulo Dybala, por ejemplo, tiene una molestia muscular y la idea del cuerpo técnico de la selección fue no arriesgarlo. Lo mismo ocurre con Giovani Lo Celso, que tampoco está al 100% desde lo físico tras ser sustituido en el entretiempo del último partido con su equipo, Tottenham. En medio de una posible salida a otro equipo, Marcos Acuña tampoco integra la nómina. En su caso, se debe a una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha que demandar varias semanas de recuperación.

Gerónimo Rulli, habitual suplente de Dibu Martínez en el arco argentino, viene de una intervención quirúrgica por una lesión en su hombro derecho y recién regresaría en diciembre a las canchas. Otros tres futbolistas están ausentes por cuestiones futbolísticas: Lucas Ocampos, habitual recambio del plantel albiceleste, pero que no estuvo en Qatar 2022, Facundo Medina, llamado a ser uno de los centrales del futuro y Alejandro “Papu” Gómez. En este último caso, el ex San Lorenzo, Arsenal y Atalanta, entre otros equipos, acaba de sellar este viernes su salida de Sevilla, de España, donde no jugó ni un minuto en lo que va de la temporada. Si bien le quedaba un año de contrato, lo más probable es que siga su carrera en un club de Arabia Saudita.

#SelecciónMayor 📋Lista de convocados por el entrenador Lionel Scaloni 🇦🇷 para los encuentros de Eliminatorias ante Ecuador y Bolivia pic.twitter.com/dCNmijCfqu — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) August 31, 2023

El partido más caro de la historia de la MLS

Una nota de la CNN anticipa que el del domingo en Los Ángeles será el partido más caro en la historia de la Major League Soccer estadounidense. Se basa en los valores de los tickets para el encuentro, compilados por la plataforma TickPick, que también es una especie de mercado online de entradas. Así, el precio promedio para una localidad en el BMO Stadium (con capacidad para 22 mil espectadores) cotiza en US$ 690. La cifra representa un astronómico aumento en comparación con el valor promedio antes de la llegada de Lionel Messi a la liga: giraba en torno a los US$ 110. Así, la expectativa por ver a la Pulga en primera persona provocó un aumento del 527% en los precios de las entradas.

De todas maneras, la CNN aclara que este “podría ser el techo” para las entradas de los partidos en los que juegue el argentino. Y cita al CEO de TickPick: “El mercado probablemente estabilizará los precios al nivel actual. De todos modos, siempre habrá una posibilidad de un aumento en los valores si la demanda crece aún más”, dijo Brett Goldberg. Hay un ingrediente más para el partido del domingo en tierras californianas: LAFC, donde juega el mexicano Carlos Vela, es uno de los equipos más populares de la liga y la demanda para sus entradas “siempre es alta”, agregó Goldberg. “Y en este caso, además, tenemos a uno de los principales deportistas del mundo en la ciudad”, completó el ejecutivo.

El artículo de la CNN aporta más datos sobre la Messimanía y el impacto en la industria del deporte en los Estados Unidos. “El partido de la semana pasada en Nueva York, que significó el debut del argentino en la MLS tuvo un incremento de precios del 1000% en relación a un encuentro común de New York Red Bull”, dice la nota. Y añade números relacionados con dos empresas que se aprovechan del magnetismo de la Pulga para facturar millones “Apple comunicó que las suscripciones a su servicio de streaming (que tiene los derechos globales de transmisión de la MLS) se han disparado desde que Messi llegó a Estados Unidos en julio. Y Adidas informó que la demanda por la camiseta de Messi es ‘realmente sin precedentes’: tiene una cola de pedidos que llega a octubre”.

La Messimanía, a pleno en el estadio de New York Red Bull, donde la Pulga jugó la semana pasada; se espera que ocurra lo mismo este domingo en Los Ángeles KENA BETANCUR - AFP

Por último, CNN cuenta que el top 8 de los artículos más vendidos de Soccer.com (una empresa digital que vende prendas deportivas) están relacionados con Messi: “Incluye la camiseta argentina y la de Inter Miami. El equipo de la Florida es ahora el que tiene la casaca más vendida en todo Estados Unidos, salvo Vermont. Hasta acá, era la camiseta más vendida sólo en el estado de la Florida”. Messi lo hizo.

LA NACION