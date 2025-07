Lionel Messi le festejó un gol en la cara a Matías Cóccaro... que terminó con la camiseta del 10

Pocas veces se ve iracundo a Lionel Messi, aunque últimamente pasa un poco más. Este miércoles sucedió: el rosarino festejó un gol con un grito provocativo en la cara de Matías Cóccaro, que, en lugar de reaccionar también furioso, se dio vuelta y agachó la cabeza. Inter Miami acababa de conseguir el gol del 2-1 sobre Atlas en su estreno por la Leagues Cup, a los 51 minutos de la etapa final, y el capitán local descargaba bronca por entender que el uruguayo se había portado mal un rato antes.

Así, 2 a 1, terminó el partido, que dejó bien perfilado al equipo de Florida y mal parado al de Guadalajara en la competencia que protagonizan 18 clubes estadounidenses y 18 mexicanos en dos zonas, una por país, que determinarán cuartofinalistas (cuatro de cada una). Rodrigo De Paul tuvo su debut absoluto en Inter Miami, cuyo próximo compromiso será este sábado, a las 20 de Argentina, también en su estadio, contra Necaxa, al que dirige Fernando Gago.

Messi le celebró el gol en la cara al uruguayo Cóccaro por esto y además por que más adelante el jugador del Atlas también se burlo del gol anulado del Miami 🤣👏🏼 pic.twitter.com/90234ZtSIe — Sebas Crackbol (@Crackbol10) July 31, 2025

Cóccaro, el Zorro que tuvo un paso destacado por Huracán y es recordado por celebrar sus goles marcando una zeta en el aire, no es un futbolista apocado, y de hecho festejó el tanto de José Lozano para el 1-1 de frente a una tribuna cubierta de hinchas de Inter Miami. Por eso llamó la atención que no le plantara cara a Messi cuando, sobre el final del partido, el zurdo le enrostró con tanta vehemencia el gol decisivo de Marcelo Weigandt, gritándole “¡andá a buscar el segundo! ¡Andá a buscar el segundo!“, agitando un puño y señalando hacia un arco en forma de reproche. ¿Qué era? Aquella celebración, que Cóccaro contó con su versión...

“Cuando hicimos el 1-1, les dije a mis compañeros «vamos a buscar el segundo, vamos a buscar el segundo»“, reveló el uruguayo en la zona mixta. Mate en mano, explicó con detalles la situación. ”Cuando hicieron el segundo gol Leo lo festejó eufóricamente, justo delante de mí“, narró, y en seguida relató lo desconocido, lo que no se había visto en la televisación. ”Después del partido vino a pedirme disculpas. Obviamente, eso habla de lo que es el tipo. El tipo ganó todo y –no sé qué edad tiene– con 37 o 38 años está impecable y vino y me lo gritó. Uno se da cuenta de que el loco quiere seguir ganando. Y ahora vino y me dijo «no, no pasa nada»“, valoró el atacante de Atlas, después de mostrar, para que la fotografiaran los periodistas, la camiseta 10 de Inter Miami que le había obsequiado Lionel.

¡QUEDÓ TODO EN LA CANCHA! Luego del cruce de Leo Messi con el Zorro Cóccaro tras el segundo gol de Inter Miami ante Atlas en la primera fecha de la #LeaguesCup, la Pulga le regaló su camiseta al delantero uruguayo. pic.twitter.com/JO69xm5i1V — SportsCenter (@SC_ESPN) July 31, 2025

Y tuvo más comentarios sobre Messi. Vaya si fueron elogiosos: “Y la verdad es que no puedo decirle nada. ¿Qué voy a decirle? Es el mejor de la historia y cuando veo un tipo así... La verdad es que con él me callo la boca. Con ningún otro jugador, ¿eh? Pero con él me callo la boca. Y con Suárez, que es mi ídolo. Con Leo, ¿qué voy a decir? No puedo decir nada. En ese sentido, respeto, sacarse el sombrero y callarse la boca”, manifestó el Zorro con admiración a la Pulga. Las mismas palabras le había dicho al propio Leo en el acto de reconciliación en la cancha: “¿Qué voy a decirte? No puedo decirte nada".

Lo que pasa en la cancha se queda en la cancha ! pic.twitter.com/tfWSu8RaG3 — KING MESSI 10 (@messi10_rey) July 31, 2025

Los halagos de Cóccaro no fueron solamente al rosarino luego del 1-2 que complica mucho a Atlas en el torneo. “Sentimos que podríamos haberlo ganardo. Con estos tipos, si no concretamos las que tenemos... Ellos no perdonan. Creo que hicimos un buen partido, nos defendimos bien e intentamos contragolpear. Es complicado: nos ganaron por la genialidad y la calidad que tienen. Hicieron una jugada que es muy difícil”, reconoció el uruguayo.

A Messi, en tanto, se lo vio contento y sereno. Tras la tensión vivida en la definición de un partido caliente en su desenlace, apuntó sonriente sobre la Leagues Cup: “Una linda competición, en la que siempre competimos. Nosotros la ganamos [2023]. El año pasado no pude jugar, pero también hicimos un gran papel. Es una linda prueba para nosotros jugar contra equipos mexicanos; ahora cambió el formato y es como para disfrutarlo. No sé cómo salieron los partidos de hoy, pero ayer los equipos de acá no habían ganado, y para nosotros ganar hoy era importante para sacar ventaja, porque competimos entre nosotros, en definitiva. Si bien jugamos contra equipos mexicanos, la tabla es del lado nuestro y nosotros tenemos que sumar más que los demás. Así que ganar es muy importante”, enunció.

Estaba sonriente, pero no dejó pasar su descontento por la suspensión de una fecha en la Major League Soccer que cumplió el último sábado (0-0 con Cincinnati en Fort Lauderdale) por haberse ausentado del Partido de las Estrellas de la liga estadounidense. “Es difícil, porque hace mucho calor”, dijo sobre el clima de Florida, y de inmediato indicó que aquella sanción, lejos de beneficiarlo por el descanso obligado, lo perjudicó. “No haber jugado el otro día a priori parece que es mejor, pero para mí es peor, porque yo necesito competir. Me siento bien físicamente a medida que juego partidos, que agarro ritmo. El otro día no me dejaron jugar y hoy lo noté, sobre todo en el primer tiempo. Al principio estaba un poco pesado. Pero lo importante es que se ganó”, pasó el mensaje, en su primera declaración pública sobre el asunto controvertido. Messi no participó en el All-Star Game por decisión propia, no por lesiones.

Messi hizo ambas asistencias de Inter Miami, en jugadas similares: pase bajo y corto al centro del área, para que resolvieran Telasco Segovia y Weigandt. Rebecca Blackwell - AP

Tuvo, por supuesto, algo por decir sobre el primer compromiso de su amigo De Paul como parte de las Garzas. “Nos conocemos desde hace tiempo, jugamos muchos partidos juntos y le da un salto de calidad a la plantilla. Viene con muchas ganas. Hoy venía de entrenarse poco y se corrió todo, con lo difícil que es correr acá, por la humedad, el calor. Lo importante es que hoy el equipo compitió muy bien y nos llevamos tres puntos importantes”, opinó Messi.

🎙️ Las palabras de nuestro capitán tras la victoria 🐐 pic.twitter.com/i05ewhu51H — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 31, 2025

Se lo vio entusiasmado como pocas veces, muy diferente al de su versión salida de las casillas de un rato antes en la recriminación a Cóccaro. “Estamos como para competir siempre. A principios de la temporada en la Concachampions nos quedamos a las puertas de jugar una final siendo muy competitivos, en la liga estamos peleando en los puestos de arriba, hicimos un gran papel en el Mundial de Clubes. Tenemos una gran plantilla y ahora vino un refuerzo muy importante, Rodrigo. Tuvimos muchas lesiones en el camino, pero fuimos superando eso. Esta competición nos gusta, es corta, nos da la posibilidad de pelear por un título y por entrar el año que viene a la Concachampions. Y vamos a competir y a pelear como todos los años”, concluyó.

También De Paul habló contento y esperanzado con Inter Miami. Lo conocía bastante desde fuera. “Yo veía un montón al equipo porque tengo un amigo que juega acá”, expresó, aludiendo a Messi. “Siempre que podía, lo veía. Para mí, es un equipo que tiene mucha intensidad y juega bien. Masche [el entrenador Javier Mascherano] quiere que juguemos, que salgamos con la pelota por abajo. Le tengo mucha fe a este equipo”, destacó. En el plantel tiene un amigo y muchos más compatriotas. Le gusta eso, también. “Conozco a un montón de Argentina, los he visto jugar ahí y les fue muy bien en nuestro país. Así que estoy con mucha ilusión. Creo que el equipo está muy bien. El juego es muy importante pero también la parte física, y hoy se vio que el equipo en eso está superbién. Creo que entre todo se va a hacer un conjunto para que el equipo pueda conseguir títulos”.

Javier Mascherano da instrucciones a Messi; el equipo al que diseña tuvo un estreno positivo en la Leagues Cup. Rebecca Blackwell - AP

En el partido hizo honor a su apodo “Motorcito”. Se lo reconoció Messi y él admitió que eso es una fortaleza suya. “En general no me cuestan mucho los parates y uno siempre está entrenándose. No sabía si iban a ser 90 minutos; pensé que iban a ser un poquito menos. Pero creo que los aguanté bien. Obviamente, de acá hacia arriba se puede mejorar un montón, pero me voy contento con el debut", celebró. Y agradeció la acogida en el grupo: “La recepción de los compañeros fue estupenda. Hay algunos a los que conozco, y no hice más que ayudar al equipo desde el lugar que me tocó. Me siento muy cómodo, estoy muy feliz en Inter. Ojalá sea la primera victoria de muchas”.

🎙️Rodri De Paul tras su debut: "Estoy muy feliz en el club, ojalá sea la primera victoria de muchas."💗🖤 pic.twitter.com/HTHCfwGjPl — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 31, 2025

No podía, claro, dejar de ser interrogado acerca del 10, su compañero de muchas batallas en Argentina. “Disfrutarlo. Disfrutarlo y ayudarlo a ganar títulos, que es lo más importante. Es el más grande de todos. Tengo la suerte de haber jugado tantos años con él en la selección y de haber ganado muchas cosas. Y ahora compartir club es un orgullo para mí. Seguramente se lo contaré a mis hijos cuando sean más grandes. Lo disfruto todo el tiempo y voy a ayudarlo para que ganemos muchos títulos juntos”, se entusiasmó De Paul, para quien la vida y el trabajo en Florida ya parecen empezar a ser color de rosa.