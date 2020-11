Lionel Messi y Quique Setien Fuente: AP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de noviembre de 2020 • 08:42

No es el primer entrenador que lo dice. Lionel Messi es uno de los más grandes jugadores de todos los tiempos y su presencia siempre será un motivo de cuidado para los entrenadores. ¿Cómo tratarlo?, ¿cómo conformarlo? Ya había ocurrido durante el ciclo de Gerardo Martino y ahora, otro de sus exentrenadores de Barcelona, Quique Setién señaló las dificultades de "gestionar" un vestuario con el rosarino.

La revelación se produjo durante una charla con otro técnico, Vicente del Bosque, que fue publicada por el diario El País.

En este segmento de la conversación, en el que se refieren a Messi, Setién cuenta cómo pasó de la admiración al complicado trabajo de ser su DT. "Ves cosas que no te esperás", reconoció.

Del Bosque: -Has entrenado al Barcelona que, además, tiene a Messi. Y vas el primer día y dices que para ti era un orgullo entrenar al mejor jugador del mundo...

Quique Setien: -Es que creo que Messi es el mejor de todos los tiempos. Ha habido otros grandísimos jugadores que han sido buenísimos, pero la continuidad que ha tenido este muchacho a lo largo de los años no la ha tenido nadie. Si acaso, Pelé... Le dije un día que llevaba 15 años esperando que llegara el partido del Barça para verle.

DB: -¿Hablabas mucho con Messi? ¿Las miradas?

QS: -Hay otra faceta que no es la de jugador y es más complicada de gestionar. Mucho más. Algo inherente a muchos deportistas como se ve en el documental de Michael Jordan [The Last Dance]. Ves cosas que no te esperas.

DB: -Un técnico amigo que dirigió al Atlético me habló de un caso con un jugador: 'O él o yo'. Le dije que le echarían a él. Normalmente, el jugador está más defendido que el entrenador.

Lionel Messi y Quique Setien, en tiempos difíciles de Barcelona Fuente: AFP

QS: -Es muy reservado, pero te hace ver las cosas que él quiere. No habla mucho. Sí, mirar, mira. Después de marcharme lo que sí tengo claro es que en determinados momentos tenía que haber tomado otras decisiones, pero hay algo que está por encima de ti: el club. Y está por encima del presidente, del jugador, del entrenador. Es el club y los aficionados. Son a los que debes el mayor respeto y tienes que hacer lo más conveniente para la entidad. Hay millones de personas que piensan que Messi, o cualquier otro jugador, es más importante que el club y que el entrenador. Este jugador, como otros a su alrededor, han vivido durante 14 años ganando títulos, ganándolo todo.

DB: -O sea que la frase que el Tata Martino le dijo a Messi -"ya sé que si llamas al presidente me puedes echar en cualquier momento, pero no me lo demuestres todos los días"-, encaja perfectamente. ¿Te quedaste con ganas de decírselo?

QS: -Sí, he escuchado esa frase y otras. No me hace falta que nadie me diga lo que dijo Martino u otro. Lo he vivido. He tenido experiencias suficientes para hacer una valoración exacta de cómo son realmente este muchacho y los demás.

Conforme a los criterios de Más información