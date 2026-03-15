El comunicado de la Conmebol y la AFA tras la cancelación de la Finalissima: “Voluntad de disputarla en terreno neutral”
Los titulares de la Conmebol y la UEFA tomaron la determinación tras varias reuniones virtuales entre viernes y sábado
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La Finalissima entre las selecciones de Argentina y España finalmente fue cancelada, según comunicó la UEFA. “Tras intensas conversaciones entre la UEFA y las autoridades organizadoras de Qatar, se ha anunciado hoy que, debido a la actual situación política en la región, la Finalissima entre España, ganadora de la Eurocopa 2024, y Argentina, campeona de la Copa América 2024 de la Conmebol, no podrá disputarse, como se esperaba, en Qatar el 27 de marzo”, dice el comunicado.
En varias de sus líneas, aquel comunicado evidenció una importante carga de crítica contra la AFA, por la negativa de la entidad que preside Chiqui Tapia por aceptar alguna de las múltiples opciones de realización del partido. Pocas horas después, este mismo domingo, la Conmebol publicó su versión de los hechos.
A continuación, el comunicado:
“La CONMEBOL y la AFA reiteraron en todo momento su voluntad de disputar la Finalissima en terreno neutral y aceptaron la sede propuesta después de una larga insistencia por parte de UEFA para jugarse en Madrid. Lamentablemente, no fue posible alcanzar un acuerdo final para la realización del partido al no aceptarse la alternativa de fecha solicitada dado el poco tiempo disponible.
La CONMEBOL y la UEFA habían acordado hace meses la disputa de la Finalissima entre las selecciones de Argentina y España en Catar, un país que ha demostrado capacidad para la organización de eventos de esta magnitud y un compromiso firme con el fútbol.
Una vez descartada la posibilidad de jugar en Qatar, ambas confederaciones -así como las federaciones de Argentina y España- se abocaron a la búsqueda de una solución para satisfacción de todas las partes. En este marco, salta a la vista que el planteamiento de realizar un único partido en Madrid faltaría al principio de equidad deportiva por no tratarse de una sede neutral.
En esta situación, el sábado 14 de marzo llegó a la AFA la propuesta de realizar el partido en una sede neutral, Italia, el 27 de marzo. Argentina aceptó la idea sin objeciones, salvo la fecha, sugiriendo el día 31 de marzo.
Lamentablemente, la UEFA comunicó que la realización del partido el día 31 -solo cuatro días más tarde de la propuesta original- no era posible, quedando cancelada la Finalissima.
La CONMEBOL y la AFA lamentan profundamente que, a pesar de los esfuerzos realizados y de la voluntad manifestada para disputar este partido, en terreno neutral desde el primer momento, no haya sido posible.
Por parte de la CONMEBOL y la AFA no queda más que agradecer a Qatar por la acostumbrada buena predisposición y a la UEFA y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por los esfuerzos para llevar a cabo este trascendental partido".
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