Lionel Messi se perdió 10 de los 26 partidos del PSG desde que llegó y tampoco jugará este domingo frente al Lyon por la Ligue 1

Lionel Messi, contagiado de Covid durante las fiestas de fin de año, será una de las numerosas bajas que tiene el Paris Saint Germain para el partido de la Ligue 1 en Lyon este domingo, anunció el club parisino. El rosarino “seguirá el protocolo individual pos covid los próximos días”, explicó en un comunicado el PSG, privado para esta 20º fecha de otros cinco jugadores positivos de la enfermedad pandémica: Ángel Di María, Julian Draxler, Danilo Pereira, Layvin Kurzawa y Gianluigi Donnarumma.

Más tarde, en una conferencia de prensa, Mauricio Pochettino habló sobre el tema. “La situación está explicada en el parte médico. Está bajo control médico, es todo lo que podemos decir”, contestó el entrenador argentino, frente a la consulta sobre la situación del futbolista.

El siete veces ganador del Balón de Oro, que dio negativo estos últimos días después de haberse contagiado del virus durante el impasse del campeonato galo, regresó a Francia el miércoles después de unos días de vacaciones en la Argentina, pero se entrenó apartado del grupo el jueves y el viernes. Este sábado directamente no participó en el entrenamiento junto a sus compañeros en el Camp des Loges, el centro de entrenamiento del club.

Por dar positivo de Covid, Lionel Messi volvió a Francia después de lo previsto

Messi, también ausente en el primer juego del año por la Copa de Francia, continúa sumando encuentros en los que no participa desde su llegada al PSG, y ese es un tema de preocupación que va en aumento en los pasillos del complejo, donde incluso aguardan que su rendimiento crezca. Desde que dejó Barcelona y se sumó al conjunto parisino en agosto, Leo jugó 16 partidos, en los que anotó seis goles y dio cinco asistencias. Claro que, en ese lapso, el París Saint Germain tuvo 26 juegos, lo que implica que no contó con el crack en 10 ocasiones y este sábado llegará a las 11 ausencias.

Lionel no juega desde el 22 de diciembre y días antes no había sido convocado para el encuentro por la tercera ronda de la Copa de Francia. Además de la reciente situación por el Covid, por la que no estuvo el lunes pasado al estar aislado en Rosario, se perdió por molestias en una rodilla durante noviembre los juegos ante Leipzig, en Alemania, por la Champions League, y frente al Burdeos, por la liga francesa.

En octubre, su única ausencia se debió a la convocatoria a la selección, por lo que no estuvo disponible en el éxito por 2-1 de PSG sobre Angers. Y la mayoría de sus faltazos fueron entre agosto y septiembre, primero por el déficit de entrenamiento con el que arribó, lo que le hizo perderse los dos primeros partidos, y luego, no fue convocado ante Clermont y quedó afuera de los duelos con Metz y Montpellier, en ambos casos por un golpe.

Algunos golpes y molestias hicieron que Lionel Messi no tenga la continuidad deseada en PSG KENZO TRIBOUILLARD - AFP

En la Champions League estuvo en la cancha todo el partido en los cinco que jugó. En la Ligue 1 se dio esa situación en ocho casos, mientras que fue reemplazado ante Olympique de Lyon faltando 14 minutos, salió en el entretiempo ante Lille e ingresó 24 minutos en su debut, ante Stade Reims, el 29 de agosto pasado. Lleva 1315 minutos con la camiseta del PSG. Algunos especulan que la reaparición de Messi en las canchas podría darse el sábado próximo cuando PSG reciba al Brest por la 21ª jornada del certamen francés.

El conjunto dirigido por Mauricio Pochettino, líder de la Ligue 1 con 10 puntos más que el Olympique de Marsella, tampoco podrá contar ante el Lyon con Neymar, lesionado en su tobillo izquierdo, y cuyo regreso a los entrenamientos está previsto “en alrededor de tres semanas”, según el club de la capital. Además, los defensores Achraf Hakimi y Abdou Diallo, así como el centrocampista Idrissa Gueye se encuentran con sus selecciones para disputar la Copa de África.

Ni Messi ni Neymar están disponibles en el PSG para jugar ante el Lyon, por la Ligue 1 KENZO TRIBOUILLARD - AFP

La nueva ola de contagios de la variante ómicron perturba a la liga francesa: tres partidos de la 20ª jornada ya fueros aplazados, mientras que más de 100 jugadores del campeonato dieron positivo después de Navidad, según un recuento realizado por la agencia AFP.