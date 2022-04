Lionel Messi se recuperó de su lesión y está disponible para PSG en el partido en el que puede consagrarse campeón

Lionel Messi se entrenó este viernes normalmente con el resto del plantel del París Saint Germain (PSG), superó una tendinitis aquiliana, y es muy probable que sea titular en el encuentro que el equipo parisino jugará este sábado como local ante Lens y en el cual podría consagrase campeón del torneo francés (Ligue 1). El rosarino no jugó el pasado miércoles como visitante en el partido que le ganó al Angers por 3 a 0 a causa de una inflamación del tendón de Aquiles izquierdo,

No solo Messi se entrenó hoy con el plantel que dirige el argentino Mauricio Pochettino, ya que también lo hicieron el italiano Marco Verratti (recuperado de un traumatismo en la rodilla derecha) y el galo Presnel Kimpembe (dolor en la rodilla derecha) y también jugarían este sábado. Por su parte, el español Ander Herrera afectado en los isquiotibiales también estuvo presente en el entrenamiento pero no es seguro que integre en el equipo parisino, que no contará con Abdou Diallo (Lesión muscular), Mauro Icardi (lesión muscular), Julian Draxler (operación de rodilla) y Leandro Paredes (operado de pubalgia).

PSG con apenas obtener un punto ante Lens en Parque de los Principes (16 de la Argentina por ESPN) se consagrará campeón ya que le lleva 15 unidades al Olympique Marsella (el domingo visitará al Reims a las 15.45) con cinco fechas por jugarse.

Será el undécimo título de liga europea para Messi, luego de los 10 que ganó con Barcelona. De todos, seguramente es el que menos sentirá como propio, en el que menos influyó. Le servirá más para beneficio de inventario que como una de las tantas perlas de su extraordinaria carrera. Hizo tres goles de los 72 que marcó PSG. Ninguno decisivo, que cotizara en tres puntos. Todos decorativos: el cuarto en el 5-1 a Lorient, el tercero en el 5-1 a Lille y el tercero en el 3-1 a Nantes. Llevaba 15 temporadas consecutivas marcando dos dígitos de goles en la Liga de España. En nueve cursos pasó los 30 tantos, con el techo de los 50 en 2011/12.