Argentina - Brasil: Lionel Messi fue confirmado como titular en el clásico por Lionel Scaloni

Lionel Scaloni confirmó que Lionel Messi será titular ante Brasil, en el partido programado para este martes, desde las 20.30, en San Juan, por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022.

“Lionel ya estaba bien a nivel físico, por eso decidimos que juegue unos minutos en Montevideo para que tenga contacto con la pelota. Pero para mañana está confirmado que va a jugar. Esperemos que se encuentre bien”, dijo el DT de la selección argentina en una conferencia de prensa que se lleva a cabo en Ezeiza.

Al mismo tiempo, detalló la situación física de Paredes, Dybala y Julián Álvarez. “Leando se entrenó con normalidad. Está bien, la lesión está curada y decidiremos mañana si lo metemos en la convocatoria. Paulo venía con un golpe antes del partido con Uruguay, decidimos sacarlo para no arriesgarlo. Estamos esperando los estudios y veremos cómo evolucionó. Julián refirió una molestia en la zona del pubes. Por control le hicimos esos estudios. Pero no hay problemas con él y está disponible.”

De cara al clásico con Brasil, Scaloni remarcó: “El partido es de gran dificultar porque es contra la selección que lidera las eliminatorias. A lo mejor tiene sus condimentos. Pero este es el equipo muy vertical que quizás no elabora tanto. A lo mejor eso cambia cuando juega Paquetá. Pero son tremendamente verticales, sobre todo ante una pérdida o una mala salida porque no perdona. Tendrmeos que tomar nuestros recaudos y ver dónde lastimarlos. Aunque, por sobre todas las cosas, es un partido para disfrutar, con un estadio casi lleno y con una posición en la clasificación que nos permite que la gente pueda disfrutarlo más allá del resultado.”

También ponderó el hecho de estar tan cerca del Mundial Qatar 2022. “Las Eliminatorias en Sudamérica son terriblemente difíciles. Con muchas condiciones adversas: frío, calor, altura, la pandemia. Si se da la clasificacion al mundial la tendríamos que festejar. Porque damos por descontado que la Argentina tiene que estar, cuando se nota que hay una enorme paridad tanto aquí como en Europa. Y estar en una posición relativamente cómoda cuando aún faltan varios partidos es para disfrutar.”

Además, el DT de la selección argentina se refirió a los siguientes temas:

La lista del Mundial

“En principio no me gusta hablar de algo que no está conseguido. La clasificación está cerca, pero no está aun. Sí es evidente que si han mirado las convocatoria, la gran mayoría son los mismos. A los que vamos incorporando jugadores que creemos que pueden aportar algunas cosas. Pero en una selección nunca podés definir nombres con tanto tiempo de anticipación.”

Amistosos contra selecciones de Europa

“No hay ninguna posibilidad ahora de jugar contra clubes europeos. Es inutil decir que me gustaría jugar contra España, Francia, Italia. Desde que hicieron la Liga de las Naciones nos obligan a jugar con equipos no europeos. Logicamente si se consigue la clasificación sería interesante poder jugar, pero tapoco es importantísimo. Lo más importante es saber lo que uno quiere, y la mayoría de nuestros jugadores enfrenta a los mejores de Europa cada fin de semana.”

Messi será titular frente a Brasil en San Juan LA NACION/Rodrigo Néspolo

Jugar contra Brasil

“Soy de la idea de quie nosotros tenemos que jugar de la misma manera, más allá del rival que toque. Después, la magnitud del triunfo no es el mismo,. Eso estpa claro. Pero a mí no me va que un jugador de mi equipo juegue contra Venezuela de una manera y contra Brasil, de otra. Sabiendo que tenemos un gran rival adelante.”

El proyecto

“Cuando llegamos no nos propusimos ganar un torneo. Nos propusimos armar un equipo que logre que la gente se identifique con él. Y eso lo hemos logrado, más allá de haber ganado. Es evidente que cuando se gana estamos todos contentos, pero nuestro mayor logro es que cuando no se ganó, como ocurrió en la Copa de 2019, la gente acompañó y apoyó este proyecto. Si no hubiéramos ganado la Copa América, el trabajo estuvo bien hecho igual. En la Argentina tenemos que empezar a entender que cuando nos e gana o las cosas no salen, no está todo perdido. La obtención de la Copa fue la frutilla del postre, pero todo lo otro es mucho mejor.”

El equipo

“Es evidente que el 2021 es un año muy especial para todos. Vamos mejorando, y siempre hay algo para mejorar y corregir. Es indudable que nuestra meta como entrenador es que el jugador no se relaje y mejorar. Que incluso no ganando hay cosas buenas y malas. Sabiendo de la dificultad de que los vemos cada x meses. Y sin ellos no somos absolutamente nada. Sin los jugadores no hubiéramos conseguido nada. Lo tengo clarísimo.”