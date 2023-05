Lionel Messi: silbidos y aplausos de los hinchas de PSG, respaldo de Neymar y Luis Suárez y una áspera nota de L’Equipe

escuchar

Paris Saint-Germain acaricia el bicampeonato en la liga de Francia y Kylian Mbappé, con dos goles, se acerca al trofeo de máximo goleador del torneo. Pero la noche del Parque de los Príncipes tuvo un protagonista más trascendente: Lionel Messi. El rosarino provocó reacciones de amor y odio en su regreso al estadio tras el viaje a Arabia Saudita, la sanción del club, el pedido de disculpas y la suspensión del castigo. Silbado cuando tocaba la pelota; aplaudido y vitoreado cuando desplegó su talento, el rosarino tuvo su guardia pretoriana en las tribunas y virtualmente: en un palco, Neymar festejó cada intervención; en el teléfono del brasileño y desde Porto Alegre, el otro integrante de la MSN de Barcelona: el uruguayo Luis Suárez.

“Acompañando a nuestro amigo Lionel Messi. Juntos”, publicó Neymar en Instagram junto a una foto en la que también se ve al Pistolero desde su casa al otro lado del océano Atlántico. El brasileño de PSG está lesionado y su futuro es una incógnita; solamente está claro que no volverá a ponerse la camiseta tricolor hasta la próxima temporada. Si es que lo hace, ya que el club está dispuesto a escuchar ofertas por Ney. En las últimas semanas se mencionó un interés de Newcastle, de la Premier League, cuyos dueños son saudíes. Justo los mayores competidores de Qatar en la carrera por destacarse más en el mapa deportivo a fuerza de petrodólares.

La historia de Instagram de Neymar en un palco del Parque de los Príncipes en apoyo a su "amigo" Leo Messi junto al otro integrante del trío, Luis Suárez, que estaba en Brasil. Instagram

Por Messi también saltaron defensores anónimos. Desde los niños que festejaron el apretón de manos que les dio en pleno calentamiento previo, hasta un hincha que se molestó cuando una parte del estadio lo silbó. Esto último ocurrió a los 13 minutos del segundo tiempo del 5-0 a Ajaccio por la Ligue 1, cuando PSG ya ganaba por 4-0 y el partido no tenía equivalencias. De espalda a la cancha, el simpatizante exhibió una camiseta argentina hacia un lugar en el que estaban algunos de los detractores del rosarino. Fue la tónica del partido, salvo cuando la Pulga hacía alguna de las suyas y al coliseo parisino no le quedaba más que rendirse. Por desgracia para el argentino, no convirtió. Y sus jugadas fueron apenas destellos.

La reacción de un hincha con una camiseta argentina

Messi metió una jugada mágica, la gente lo ovacionó... y los ultras del PSG comenzaron a silbar: este fanático se dio vuelta y mostró la camiseta DEL CAMPEÓN DEL MUNDO para silenciarlos.



📺 Mirá la #Ligue1 por #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/qfyqfAEKSb — SportsCenter (@SC_ESPN) May 13, 2023

Luego del triunfo, el entrenador Christophe Galtier se refirió a los silbidos contra Messi. “Hubo chiflidos cuando tocó la pelota”, admitió. “Pero gran parte del estadio cubrió esos silbidos con vítores y aplausos. [Messi] Se quedó en su partido y desempeñó su papel de facilitador del juego para crear situaciones para el equipo. Está «acostumbrado»; su carrera lo ha llevado a situaciones difíciles. Como en otros partidos, hubo hubo silbidos y aplausos”, ahondó el DT.

La producción de Messi vs. Ajaccio

Ya cuando fueron anunciadas las alineaciones en las pantallas del Parque de los Príncipes Messi supo que no sería una noche tranquila. Es cierto: está acostumbrado. Y ciertamente su amigo Neymar sufrió esa hostilidad por parte de los hinchas. Esta vez no estaban los “ultras” o barras, que se declararon en huelga en protesta por la gestión del club y los malos resultados. Cuando apareció la silueta de Messi en las pantallas hubo silbidos y aplausos por igual. En la primera pelota que tocó el rosarino, sin embargo, los chiflidos ganaron por goleada.

Ya en el calentamiento, cuando apareció en el anuncio de las alineaciones, Messi supo que sería maltratado por buena parte del público en el partido contra Ajaccio. FRANCK FIFE - AFP

Y arreciaron cuando se hizo cargo del primer córner, cerca de la tribuna Auteuil. Hubo, otra vez, aplausos. Fue la constante de la noche. Un partido dentro del partido. Los enamorados de Messi vs. sus detractores. Las reprobaciones no cesaron pese a la goleada y a la inminencia del bicampeonato. La conquista puede darse la próxima semana. No alcanza. Se la toma como a un premio consuelo. Demasiado poco para un equipo colmado de estrellas y sueldos millonarios. Así como Mbappé es el mimado, Messi es el principal apuntado.

L’Equipe: “Messi decepciona en su regreso”

L’Equipe, medio deportivo francés, fustigó al rosarino en su vuelta a las canchas. Lo calificó con un 4 (igual que a Achraf Hakimi, expulsado, y que a Hugo Ekitike, intrascendente) y habló de “decepción”. “No sólo por el rendimiento del equipo, sino también por su actuación en el partido. Tenía mucha confianza en sus decisiones. Pero más tarde estuvo mucho más confuso. No participó en ninguno de los cinco goles parisinos. Sus jugadas de pelota detenida fueron imprecisas. Hizo una o dos jugadas de clase. Pero para su regreso, esperábamos mucho más...”, publicó el prestigioso sitio.

Messi estuvo impreciso en la ejecución de las pelotas paradas, según L'Equipe. FRANCK FIFE - AFP

La contracara fue Mbappé. Al puntuarlo con un 8, L’Equipe escribió sobre el francés: “Su volea para el cuarto gol fue absolutamente brillante (a los 9 minutos del segundo tiempo) y confirmó su perfecto dominio de este tipo de gestos. Fue el autor del tercer gol (dos minutos de la segunda parte) con un disparo flojo. Se escapó en la tabla de goleadores (tiene 26), mientras que antes del partido estaba empatado con Alexandre Lacazette, con 24. Pero fue una noche en la que, con más eficacia, podría haber aumentado aun más sus estadísticas. No lo ayudaron las imprecisas decisiones de Ekitike ni los pases poco inspirados de Messi, y también le faltó precisión en algunos momentos”.

