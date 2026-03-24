Lionel Messi tuvo su “último primer día” en la selección en el país: buen humor, foto con Tapia e “ilusión intacta”

Sonriente, con la mochila cargada de recuerdos y listo para empezar a despedirse de una etapa inolvidable, Lionel Messi vivió este martes su último primer día (UPD) en la Argentina como parte de la selección. El astro, que cumplirá 39 años durante su sexta Copa del Mundo, un hito –el de participaciones– que ningún futbolista alcanzó hasta ahora, aterrizó por la mañana en Ezeiza y se trasladó directamente al predio para reencontrarse desde temprano con el lugar que fue su casa durante más de 21 años, y que desde hace tres lleva su nombre en homenaje a su extraordinaria etapa con la camiseta celeste y blanca. Con ella no solo fue campeón del mundo, sino que además lidera las tablas históricas de goles, partidos, asistencias y títulos de campeón, en este último caso, a la par de Ángel Di María, a quien dejará atrás en caso de obtener en Canadá-Estados Unidos-México 2026 la cuarta estrella.

Si bien el entrenamiento estaba pautado para la tarde, el 10 partió de madrugada de Miami a bordo de su avión privado, con la intención de exprimir cada instante junto a sus compañeros, el cuerpo técnico y los empleados del predio, muchos de los cuales permanecen desde aquella primera vez que cruzó sus puertas, en junio de 2004, cuando Julio Grondona organizó un encuentro de la selección sub 20 ante Paraguay en La Paternal para evitar que el rosarino, que ya llamaba la atención en la Masía, de Barcelona, fuera captado por la selección española.

Messi llegó muy temprano al predio de Ezeiza, el lugar que fue su casa durante los últimos 21 años y lleva su nombre; viajó desde Miami, hizo algo de actividad, almorzó, descanso y volvió al trabajo a la tarde.

Para Messi, los amistosos con Mauritania, de este viernes en la Bombonera, y Zambia, del martes siguiente también en el Alberto J. Armando, serán, con alta probabilidad, los últimos partidos en el país con los colores de la selección. En junio habrá una nueva fecha FIFA, para la que Argentina aún no tiene rivales confirmados, pero que jugará con el plantel ya instalado en Estados Unidos, en los primeros días del mes.

El ídolo, que tras la Copa América había sembrado dudas acerca de su participación en el Mundial, no necesitó decirlo públicamente para dejar en claro que el equipo puede contar con él. Sostuvo el ritmo y el nivel competitivo en Inter Miami, alcanzó el mojón de los 900 goles y, más allá de que la selección mostró que puede rendir sin su presencia, llega a la antesala de la Copa del Mundo en las condiciones que buscaba: con rodaje futbolístico, sin lesiones importantes en el proceso y con el deseo de seguir cosechando logros junto a la base del campeón de Qatar 2022.

El llega a las vísperas del Mundial como lo había planificado: pleno físicamente y con ritmo de competencia en Inter Miami. SARAH STIER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Posiblemente, ese reparto de protagonismo haya sido una de las claves para que Messi apueste por jugar un nuevo Mundial: aunque mantiene un rol determinante en el equipo –que, por la suspensión de la Finalissima, no podrá medirse con las grandes potencias–, ya no llega como salvador, sino como parte de un conjunto que funciona sin depender exclusivamente de él, aun cuando continúa siendo su principal figura. Luego de la consagración en la Copa América 2024, Messi afrontó nueve de los 16 partidos que jugó la selección, entre eliminatorias y amistosos, e hizo seis goles: tres a Bolivia, dos a Venezuela y uno a Angola. La idea de Lionel Scaloni fue clara: dosificarlo y utilizarlo solo cuando resultara necesario, evitándole los viajes largos –salvo cuando hubiera compromisos económicos por medio, como la presentación en Luanda– y preservando su físico.

Tras esta serie de amistosos en Buenos Aires, y por fuera de sus compromisos en la selección, Messi afrontará diez jornadas de la Major League Soccer. En ese sentido, la selección cuenta con un aliado estratégico: Javier Mascherano. El entrenador de las Garzas, símbolo del combinado nacional y amigo íntimo de Messi, sabe mejor que nadie hasta qué punto puede exigir al 10 antes de una Copa del Mundo. “Es un jugador vital para nosotros si queremos alcanzar nuestros objetivos. Francamente, sin él nos resultaría imposible lograr las metas que nos hemos propuesto”, explicó el director técnico, aunque destacó que la utilización de Messi será resuelta en diálogo permanente: “Comprendemos que se acerca al tramo final [antes del Mundial], pero, conociéndolo como lo conozco, muchas de las decisiones que tomamos respecto a él son alcanzadas por mutuo acuerdo. Debemos mantener abiertas las vías de comunicación, consultando constantemente sus sensaciones físicas y su estado de ánimo”.

Javier Mascherano, el entrenador de Inter Miami, advirtió que la participación del capitán en el equipo estadounidense se definirá en acuerdo con el jugador; el DT es amigo del rosarino y aliado de la selección argentina. MEGAN BRIGGS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En esa línea, la eliminación de Inter Miami en los octavos de final de la Concachampions a manos de Nashville resultó una buena noticia para Scaloni, ya que, de haber avanzado, Messi podría haber disputado hasta cinco partidos más camino a la final del 30 de mayo, apenas dos semanas antes del debut de Argentina frente a Argelia en Kansas. De las jornadas de la MLS que restan hasta el Mundial, apenas dos se desarrollarán entresemana, lo que permitirá a Messi gestionar cargas: el 22 de abril, ante Real Salt Lake, y el 13 de mayo, contra Cincinnati.

Vestido de sport –saco negro, remera blanca y zapatillas retro de la marca que lo patrocina–, Messi fue uno de los primeros en sumarse al trabajo en Ezeiza este martes. Fue recibido por Claudio Tapia, con quien compartió unos mates, y por Mario De Stéfano, histórico utilero del plantel que lo acompañó a lo largo de toda su trayectoria en la selección. En medio de la delicada situación judicial que atraviesa el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, el capitán no tuvo reparos en mostrarse junto al dirigente, que publicó la imagen del abrazo de bienvenida.

Claudio 'Chiqui' Tapia y Messi se abrazaron en el predio de Ezeiza ni bien arribó el futbolista; pese a la situación judicial del presidente de AFA, el capitán accedió a la foto. @tapiachiqui

Messi arribó acompañado por Pepe Costa, amigo, consejero y, si hace falta, guardaespaldas, y tras almorzar, descansar unas horas y realizar tareas en el gimnasio, saltó al campo de juego para realizar ejercicios con la pelota. En principio, sería titular frente a Mauritania, y la idea es que también sume minutos en el otro encuentro.

Messi maniobra entre Marcos Senesi y Nicolás Paz durante la práctica de este martes en Ezeiza. Prensa AFA

“La ilusión intacta, otra vez juntos”, escribió Messi en las redes sociales, en clara referencia al Mundial, una señal de que su lugar en el torneo, salvo imponderables, no corre riesgo y de que será parte del equipo que procurará el primer bicampeonato mundial para Argentina.

El sorteo de la fase de grupos de la Copa del Mundo, efectuado en diciembre, contribuyó a que Messi pudiera planificar un inicio sin contratiempos: de darse la lógica, en un certamen en el que se clasificarán los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros, Argentina no debería tener problemas para asegurar el pasaje al cabo de los dos primeros partidos, contra Argelia y Austria, y así poder cuidar jugadores en el cierre del grupo, frente a Jordania, con el objetivo de llegar en plenitud a un hipotético cruce de dieciseisavos de final que, para muchos, aparece como una final anticipada: chocará con el segundo del grupo de España y Uruguay.

Con las mismas ganas del primer día, Messi disfrutó de su UPD en la selección en el país. Lo que viene será el examen final, aunque ya no adeude materias, y solo le quede ponerle otro broche a una carrera llena de honores.