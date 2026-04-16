El calendario de la selección argentina en el Mundial 2026: sedes, fechas y horarios de todos los partidos

El Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 asoma en el horizonte y aunque todavía no hay demasiado ‘clima mundialista’ porque continúan las competencias locales y continentales, los 48 seleccionados, entre ellos el de la Argentina, esperan con ansias el gran evento deportivo del año acapara la atención.

El combinado nacional será cabeza de serie del Grupo J, tal determinó el sorteo. Su debut será ante Argelia el martes 16 de junio a las 22 (hora argentina) en el Arrowhead Stadium de Kansas. Luego, se enfrentará a Austria el lunes 22 de junio a las 14 y en el AT&T Stadium de Dallas y, por último, a Jordania el sábado 27 de junio a las 23.

Los rivales no deberían generarle inconvenientes a la albiceleste, por lo que el primer puesto de la zona es el gran objetivo. Con el cambio de formato de la competencia, ahora ampliada, el primer objetivo del plantel será acceder a los 16avos de final y lo logrará si se ubica primero o segundo o es uno de los ocho mejores terceros entre los 12 grupos. Si se ubica cuarta, quedará eliminada y concluirá su participación.

Su rival en la primera ronda de eliminación directa se determinará de acuerdo a la posición que obtenga en la etapa inicial. Si termina como líder, se enfrentará al segundo de la zona H el viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami. En caso de ser segundo, chocará contra el líder de ese mismo grupo que conforman España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde, el jueves 2 de julio en el SoFi Stadium de Los Angeles.

Si termina tercera y es una de las ocho mejores entre todas las zonas, se verá las caras con un líder de alguna de las zonas B, D, G, K o L. El oponente dependerá de su ubicación definitiva como tercero (se creará una tabla para determinar, en orden, los mejores terceros) y, también, de los otros seleccionados que sean terceros de zona.

En la previa al Mundial 2026, el equipo dirigido por Lionel Scaloni disputará dos amistosos en Estados Unidos, ya con el plantel de 26 jugadores definido. Primero, el 6 de junio, se medirá con Honduras en Texas. Posteriormente, el día 9, se medirá ante Islandia en Alabama.

La albiceleste levantó tres veces el máximo trofeo del fútbol: 1978, 1986 y 2022. Así, está tercero en la tabla de campeones por encima de Francia y Uruguay. El equipo galo se quedó con el premio mayor en Francia 1998 y Rusia 2018 mientras que la Celeste ganó las ediciones de Uruguay 1930 y Brasil 1950. El máximo campeón es Brasil con cinco estrellas: Suecia 1958, Chile 1962, México 1970, Estados Unidos 1994 y Corea-Japón 2002. Le siguen, con cuatro, Alemania -Suiza 1954, Alemania 1974, Italia 1990 y Brasil 2014- e Italia -Italia 1934, Francia 1938, España 1982 y Alemania 2006-.