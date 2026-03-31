La selección argentina vs. Zambia, en vivo
En la Bombonera, el campeón mundial afronta el último amistoso de esta ventana de la fecha FIFA previo a la Copa
Comenzó el partido
Movió Zambia, ya juega la Argentina el segundo amistoso de esta fecha FIFA, nuevamente en la Bombonera.
Muy emotivo el himno
El himno argentino, cantado por un veterano de Malvinas, Darío Volonté, junto con otros excombatientes, cierra con un viva la patria muy emotivo en la Bombonera.
Nuevamente con la suplente
Argentina volverá a salir a la cancha con la camiseta suplente ante Zambia en la Bombonera.
¿Se llena?
Hay más hinchas argentinos que en el último amistoso. Las populares más llenas y las plateas a un 80%, aproximadamente.
Hubo nuevo baile del Dibu
A pedido de los hinchas, Emiliano Martínez volvió a bailar, fiel a su estilo.
El baile de Dibu en la Bombonera. 😅🇦🇷pic.twitter.com/rUPpV9DGYE— Sudanalytics (@sudanalytics_) March 31, 2026
¿De Paul pierde lugar?
Muchos pibes pisan fuerte por entrar en la lista y ahora parece que le comen el lugar a un titular indiscutido del ciclo: Rodrigo De Paul. Hoy será nuevamente suplente uno de los mimados por Lionel Scaloni y puede ser que su ida a la MLS le haya bajado lugar en la consideración.
Entrada en calor
Tras los breves shows, salen a la cancha los jugadores de la selección argentina a realizar la entrada en calor. Messi, ovacionado como siempre, se toca el corazón y saluda a la gente.
Arrancan los shows de la previa
Ahora canta Yami Safdie, la cantante argentina, conocida por su tema “En otra vida“. Le sigue Rodrigo Tapari.
¿Nos volvemos a ilusionar?
El equipo de Lionel Scaloni llegará al Mundial en la misma posición en la que arribó a Qatar 2022. En aquella ocasión, como ahora, ocupaba el tercer lugar antes de iniciar el camino que terminó con el título.
Cambio en el ranking, aunque gane
Más allá del resultado ante Zambia, la Selección Argentina caerá al tercer puesto del ranking FIFA al cierre de la fecha. Francia superó a la Albiceleste tras sus triunfos recientes y se ubicará como escolta de España.
Salen los arqueros a entrar en calor
Emiliano Martínez encabeza a los arqueros que salen a entrar en calor, mientras la gente corea su nombre. Entre la ovación también se escuchó un: “Que baile el Dibu...”.
¿Cómo llega Argentina?
La Albiceleste llega tras la victoria con matices 2-1 ante Mauritania, en un partido que dominó en el inicio, pero que se le complicó en el segundo tiempo. Los goles de Enzo Fernández y Nicolás Paz marcaron la diferencia en un rendimiento que dejó aspectos por ajustar.
Otro rival muy inferior
Zambia, número 91 del ranking FIFA, afronta el amistoso sin competencia oficial en el horizonte inmediato. El seleccionado africano no logró clasificarse a la Copa del Mundo y viene de una floja actuación en la Copa Africana de Naciones.
Último ensayo antes del Mundial
La Selección Argentina afronta ante Zambia su última presentación en el país antes de viajar a la Copa del Mundo. El equipo de Lionel Scaloni buscará cerrar la preparación con una victoria en La Bombonera.
Un gesto que trasciende el fútbol
En la antesala del amistoso, Rodrigo De Paul volvió a ser noticia por su cercanía fuera de la cancha: tuvo un emotivo encuentro con un repartidor y su gesto se volvió viral. La historia, atravesada por la superación personal, sumó un costado humano a la previa de la Selección.
La formación de la Argentina
Lionel Scaloni cambia algunos jugadores para darles minutos, manteniendo solo a Dibu Martínez, Cuti Romero, Enzo Fernández, Mac Allister, Thiago Almada y Julián Alvarez. Hoy sí, desde el arranque, aparece Lionel Messi.
El 11 de la Argentina: Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Thiago Almada, Lionel Messi (c) y Julián Alvarez.
#SelecciónMayor— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) March 31, 2026
🗓 #AmistosoInternacional
🙌 El once titular de la #Scaloneta para enfrentar a Zambia 🇿🇲
🕰 Desde las 20.30, la despedida del equipo dirigido por Lionel Scaloni ante su gente 🚍🇦🇷 pic.twitter.com/4n3IEohTKk
Canta la 12 por Paredes y Messi
En el marco del partido de la selección argentina ante Zambia, la popular canta “Paredes querido, la 12 está contigo”, y luego “Que de la mano de Leo Messi, todos la vuelta vamos a dar”.
Ya están los caramelos en la cancha
Leandro Paredes y Rodrigo De Paul salieron al campo de juego previo al calentamiento para hacer el ritual habitual de comer los caramelos. Aplausos para los dos y cánticos para el 5 de Boca.
El show de la previa
La previa del amistoso tendrá música en vivo con figuras como Tiago PZK, Yami Safdie, Rodrigo Tapari y Los Totora. El espectáculo se extenderá también después del partido, con fuegos artificiales incluidos para cerrar la despedida de la selección argentina en el país. Ya se está preparando todo al lado del túnel para los shows musicales.
#SelecciónMayor La despedida en casa 🇦🇷— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) March 30, 2026
A continuación, toda la información referida a la venta de entradas para el partido entre #Argentina 🇦🇷 y #Zambia 🇿🇲 y los shows musicales que se desarrollarán en la previa y luego del encuentro.
📰 https://t.co/Yq1k8aLPyd pic.twitter.com/NsiMJFWuag
Al igual que el otro día, parece que la cancha no estará llena
Mientras las populares ya están bastante llenas, el resto poca gente por el momento.
Los jugadores de Zambia están en el campo
El plantel de Zambia salió al campo de la Bombonera para sacarse fotos en el mítico estadio de Boca, a la espera del duelo con la Argentina, histórico para el seleccionado africano.
Se atrasó el partido
AFA modificó el horario del amistoso ante Zambia en la Bombonera, previsto originalmente para las 20.15. Decidió que fuera a las 20.30, pero detalló los motivos del cambio. La decisión respondería a facilitar el acceso del público en un día hábil, en el marco del último encuentro en el país antes del Mundial.
La selección ya partió rumbo a la Bombonera
Tras salir del predio de Ezeiza, el micro que lleva a la delegación de la Argentina está rumbo al estadio de Boca.
¿Jugará Messi?
Lionel Scaloni pondría a Lionel Messi desde el comienzo. Se tratría, entonces, de la última participación del capitán y número 10 en la Argentina con la camiseta de la selección.
La cobertura en vivo de la selección argentina
Bienvenidos al seguimiento al instante del amistoso que, desde las 20.30 y en la Bombonera, la Argentina jugará frente a Zambia, en el cierre de la ventana FIFA de marzo. Dirigirá el venezolano Alexis Herrera y televisarán Telefe y DSports. LA NACION publicará minuto a minuto en este liveblog.
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