La selección argentina vs. Zambia, en vivo

Lionel Scaloni cambia algunos jugadores para darles minutos, manteniendo solo a Dibu Martínez, Cuti Romero, Enzo Fernández, Mac Allister, Thiago Almada y Julián Alvarez. Hoy sí, desde el arranque, aparece Lionel Messi.

El 11 de la Argentina: Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Thiago Almada, Lionel Messi (c) y Julián Alvarez.