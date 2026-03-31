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La selección argentina vs. Zambia, en vivo

En la Bombonera, el campeón mundial afronta el último amistoso de esta ventana de la fecha FIFA previo a la Copa

Lionel Messi juega de titular en el que puede ser su último partido en la Argentina
Lionel Messi juega de titular en el que puede ser su último partido en la ArgentinaManuel Cortina

Comenzó el partido

Movió Zambia, ya juega la Argentina el segundo amistoso de esta fecha FIFA, nuevamente en la Bombonera.

Muy emotivo el himno

El himno argentino, cantado por un veterano de Malvinas, Darío Volonté, junto con otros excombatientes, cierra con un viva la patria muy emotivo en la Bombonera.

Nuevamente con la suplente

Argentina volverá a salir a la cancha con la camiseta suplente ante Zambia en la Bombonera.

Lionel Messi vuelve a ser titular y realiza la entrada en calor
Lionel Messi vuelve a ser titular y realiza la entrada en calorManuel Cortina

¿Se llena?

Hay más hinchas argentinos que en el último amistoso. Las populares más llenas y las plateas a un 80%, aproximadamente.

La entrada en calor de la selección argentina
La entrada en calor de la selección argentinaManuel Cortina

Hubo nuevo baile del Dibu

A pedido de los hinchas, Emiliano Martínez volvió a bailar, fiel a su estilo.

¿De Paul pierde lugar?

Muchos pibes pisan fuerte por entrar en la lista y ahora parece que le comen el lugar a un titular indiscutido del ciclo: Rodrigo De Paul. Hoy será nuevamente suplente uno de los mimados por Lionel Scaloni y puede ser que su ida a la MLS le haya bajado lugar en la consideración.

Entrada en calor

Tras los breves shows, salen a la cancha los jugadores de la selección argentina a realizar la entrada en calor. Messi, ovacionado como siempre, se toca el corazón y saluda a la gente.

Arrancan los shows de la previa

Ahora canta Yami Safdie, la cantante argentina, conocida por su tema “En otra vida“. Le sigue Rodrigo Tapari.

¿Nos volvemos a ilusionar?

El equipo de Lionel Scaloni llegará al Mundial en la misma posición en la que arribó a Qatar 2022. En aquella ocasión, como ahora, ocupaba el tercer lugar antes de iniciar el camino que terminó con el título.

Las populares de la Bombonera empiezan a llenarse
Las populares de la Bombonera empiezan a llenarseManuel Cortina

Cambio en el ranking, aunque gane

Más allá del resultado ante Zambia, la Selección Argentina caerá al tercer puesto del ranking FIFA al cierre de la fecha. Francia superó a la Albiceleste tras sus triunfos recientes y se ubicará como escolta de España.

Salen los arqueros a entrar en calor

Emiliano Martínez encabeza a los arqueros que salen a entrar en calor, mientras la gente corea su nombre. Entre la ovación también se escuchó un: “Que baile el Dibu...”.

¿Cómo llega Argentina?

La Albiceleste llega tras la victoria con matices 2-1 ante Mauritania, en un partido que dominó en el inicio, pero que se le complicó en el segundo tiempo. Los goles de Enzo Fernández y Nicolás Paz marcaron la diferencia en un rendimiento que dejó aspectos por ajustar.

Otro rival muy inferior

Zambia, número 91 del ranking FIFA, afronta el amistoso sin competencia oficial en el horizonte inmediato. El seleccionado africano no logró clasificarse a la Copa del Mundo y viene de una floja actuación en la Copa Africana de Naciones.

Último ensayo antes del Mundial

La Selección Argentina afronta ante Zambia su última presentación en el país antes de viajar a la Copa del Mundo. El equipo de Lionel Scaloni buscará cerrar la preparación con una victoria en La Bombonera.

Un gesto que trasciende el fútbol

En la antesala del amistoso, Rodrigo De Paul volvió a ser noticia por su cercanía fuera de la cancha: tuvo un emotivo encuentro con un repartidor y su gesto se volvió viral. La historia, atravesada por la superación personal, sumó un costado humano a la previa de la Selección.

Paredes y De Paul en el habitual ritual de los caramelos que viene desde Qatar 2022
Paredes y De Paul en el habitual ritual de los caramelos que viene desde Qatar 2022Aníbal Greco - La Nación

La formación de la Argentina

Lionel Scaloni cambia algunos jugadores para darles minutos, manteniendo solo a Dibu Martínez, Cuti Romero, Enzo Fernández, Mac Allister, Thiago Almada y Julián Alvarez. Hoy sí, desde el arranque, aparece Lionel Messi.

El 11 de la Argentina: Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Thiago Almada, Lionel Messi (c) y Julián Alvarez.

Canta la 12 por Paredes y Messi

En el marco del partido de la selección argentina ante Zambia, la popular canta “Paredes querido, la 12 está contigo”, y luego “Que de la mano de Leo Messi, todos la vuelta vamos a dar”.

Los hinchas siguen copando la Bombonera
Los hinchas siguen copando la BomboneraManuel Cortina

Ya están los caramelos en la cancha

Leandro Paredes y Rodrigo De Paul salieron al campo de juego previo al calentamiento para hacer el ritual habitual de comer los caramelos. Aplausos para los dos y cánticos para el 5 de Boca.

El show de la previa

La previa del amistoso tendrá música en vivo con figuras como Tiago PZK, Yami Safdie, Rodrigo Tapari y Los Totora. El espectáculo se extenderá también después del partido, con fuegos artificiales incluidos para cerrar la despedida de la selección argentina en el país. Ya se está preparando todo al lado del túnel para los shows musicales.

Al igual que el otro día, parece que la cancha no estará llena

Mientras las populares ya están bastante llenas, el resto poca gente por el momento.

Los hinchas argentinos empiezan a acomodarse en el estadio, bajo mucho calor y humedad
Los hinchas argentinos empiezan a acomodarse en el estadio, bajo mucho calor y humedadManuel Cortina

Los jugadores de Zambia están en el campo

El plantel de Zambia salió al campo de la Bombonera para sacarse fotos en el mítico estadio de Boca, a la espera del duelo con la Argentina, histórico para el seleccionado africano.

El plantel de Zambia toma fotos del estadio de Boca Juniors, en la primera visita de la selección africana al escenario.
El plantel de Zambia toma fotos del estadio de Boca Juniors, en la primera visita de la selección africana al escenario.Aníbal Greco - La Nación

Se atrasó el partido

AFA modificó el horario del amistoso ante Zambia en la Bombonera, previsto originalmente para las 20.15. Decidió que fuera a las 20.30, pero detalló los motivos del cambio. La decisión respondería a facilitar el acceso del público en un día hábil, en el marco del último encuentro en el país antes del Mundial.

El público empieza a poblar la Bombonera, cuatro días después del amistoso frente a Mauritania.
El público empieza a poblar la Bombonera, cuatro días después del amistoso frente a Mauritania.Aníbal Greco - La Nación

La selección ya partió rumbo a la Bombonera

Tras salir del predio de Ezeiza, el micro que lleva a la delegación de la Argentina está rumbo al estadio de Boca.

¿Jugará Messi?

Lionel Scaloni pondría a Lionel Messi desde el comienzo. Se tratría, entonces, de la última participación del capitán y número 10 en la Argentina con la camiseta de la selección.

La cobertura en vivo de la selección argentina

Bienvenidos al seguimiento al instante del amistoso que, desde las 20.30 y en la Bombonera, la Argentina jugará frente a Zambia, en el cierre de la ventana FIFA de marzo. Dirigirá el venezolano Alexis Herrera y televisarán Telefe y DSports. LA NACION publicará minuto a minuto en este liveblog.

Por Augusto Sanz
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