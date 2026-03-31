Lionel Messi: una despedida sin homenajes y sin confirmaciones sobre su presencia en el Mundial

Su imagen no aparece en la placa que publicó la AFA en las redes para anunciar el partido de este martes contra Zambia. Ante Mauritania, su presencia en la cancha pasó casi inadvertida, pese al colorido en las tribunas y la ovación recibida en la previa. Entre las dudas que dejó ese partido, el malestar de algunos hinchas por sus fotos con Claudio Tapia y un rival poco atractivo, la despedida de Lionel Messi del público argentino quedó, de manera inesperada, en un segundo plano, incluso cuando el astro todavía no confirmó si estará en el Mundial.

En la previa del que puede consagrarlo como el jugador con más Copas del Mundo de la historia -seis-, Lionel Messi mantuvo un perfil bajo. Salvo en su llegada a Ezeiza, cuando compartió imágenes en sus cuentas acompañadas por un mensaje sobre la “la ilusión intacta”, se mantuvo alejado de las cámaras. Se lo vio entrenarse con normalidad, aunque lejos de la centralidad de otras veces y en un rol más secundario.

Frente a Mauritania, ni el equipo ni el capitán estuvieron en su noche: el triunfo ajustado generó un clima inusual en torno a la selección. Manuel Cortina

Frente a Mauritania, recibió el cariño de los hinchas antes del comienzo del partido y respondió con una sonrisa, para luego ver el primer tiempo desde el banco y disputar una segunda etapa que, más allá de lo que genera cada vez que está en cancha, no lo tuvo entre los protagonistas.

Más: ocupó una posición -la de “falso nueve”- que Lionel Scaloni confirmó este lunes que no volverá a emplear, ya que la idea era preservar físicamente a Julián Álvarez y probar en el cierre a José Manuel López. Desde esa lógica, su imagen quedó algo desdibujada, y tanto él como el equipo lo sintieron: tras el pitazo final, dejó la cancha en silencio y, como el resto, sin contacto con la gente.

Lionel Messi, con sus socios de siempre: Rodrigo De Paul y Leandro Paredes. Manuel Cortina

Así, el futbolista que más partidos disputó con la selección (197), el que más títulos ganó (cinco, junto con Ángel Di María) y el máximo anotador de todos los tiempos (115), tendrá un cierre sobrio en un contexto atípico. Si bien el propio capitán dejó claro internamente que no pretende más homenajes y que el foco en estas semanas debe estar puesto por completo en la preparación del equipo rumbo al Mundial, lo cierto es que su adiós tampoco logró generar impacto puertas afuera, entre los hinchas y en la prensa.

Más allá del deseo del jugador, desde la AFA sostienen que el reconocimiento a Lionel Messi ya se realizó en septiembre de 2025, cuando disputó su último partido oficial con la selección en el país, frente a Venezuela, y dejan abierta la posibilidad de una nueva presencia en la fecha FIFA de septiembre, sobre todo si el resultado en el Mundial acompaña.

Frente a Venezuela, en 2025, la postal fue otra: Messi, distendido, disfrutando junto a sus hijos. Aníbal Greco - La Nación

Esa noche, ante la Vinotinto, saltó al campo de la mano de sus hijos, Thiago, Mateo y Ciro, y se llevó la mayor ovación de la noche, una de las más imponentes de su carrera. Ese día, además, fue una de las últimas veces en que se refirió a la posibilidad de disputar el Mundial: explicó que “lo más lógico” era no llegar “por la edad”, ya que cumplirá 39 años durante el torneo, aunque admitió que estaba “cerquita” y mantenía la ilusión.

El clima que se vivió ante Mauritania tampoco deja espacio para una celebración mayor: hubo silbidos para Claudio Tapia, quien este martes fue procesado y embargado junto al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, por la supuesta apropiación de aportes previsionales y otras irregularidades tributarias, y se le volvió a prohibir la salida del país. Además, el nivel del equipo no fue el mejor, tampoco el suyo, por lo que el partido toma otro matiz.

Lionel Messi, antes del entrenamiento de este lunes en Ezeiza. Manuel Cortina

Aunque todo apunta a que estará en la lista final, Lionel Messi aún no confirmó ni descartó su participación. Frente a Mauritania, los jugadores designados para atender a los medios fueron Alexis Mac Allister y Emiliano Martínez. Esta vez, se espera que el 10 pueda dar su palabra y dar alguna señal más en relación a su decisión.

En ese contexto, Lionel Scaloni se refirió a la actualidad del astro y dio a entender que cuenta con él, aunque luego se mostró cauto. “Lo importante es que venga y disfrute estar en un Mundial, que teóricamente es el último, aunque no me animo a decir nunca nada”, asumió.

“Un Mundial es un momento inolvidable. Yo jugué solo uno -el de Alemania 2006, también con Messi- y todavía me acuerdo. Después, ya sabemos que compite, no hay dudas. Pero que disfrute la posibilidad de decir: ‘me gané el derecho a decidir y ver cómo va’, sin esa presión de tener que ganar. Yo también sostenía que no tenía por qué ganar el Mundial antes y, ahora que lo consiguió, con más razón”, completó.

Un Messi distendido fue la gran atracción de la práctica en Ezeiza. Manuel Cortina

Por la tarde, Lionel Messi fue el primero en salir a entrenarse en Ezeiza. Cruzó unos pases con Leandro Paredes y Rodrigo De Paul, y se lo vio de buen humor durante el “loco”, del que participó todo el plantel, a excepción de los arqueros, que trabajaron aparte. Parte de su familia estará en la Bombonera, acompañándolo en una noche especial, pese a la escasa promoción de este momento y a la baja expectativa que genera el partido.

Este martes, en principio, está previsto una pequeña distinción por parte de la dirigencia de Boca. El club ya lo había distinguido en 2023, junto a Lionel Scaloni, Leandro Paredes y Ángel Di María, presentes en el partido despedida de Juan Román Riquelme, con la entrega de una placa por la obtención del título mundial.

El nivel del equipo ante Mauritania y la situación judicial que atraviesa la AFA terminaron por opacar un momento que fue perdiendo peso con el correr de los días y que, en una cancha nuevamente con huecos, queda lejos de lo que la carrera de Messi merece.