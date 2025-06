Lionel Messi vs. James Rodríguez: el áspero intercambio entre los dos cracks durante el partido entre Argentina y Colombia

En el Argentina vs. Colombia de la noche del martes hubo otro partido. Fue el que jugaron, cara a cara, los capitanes. De un lado, Lionel Messi. Del otro, James Rodríguez. Dos número diez; dos cracks, que se miraron con cara de pocos amigos ya desde el sorteo. Como si hubieran quedado cuestiones sin aclarar entre ellos. Como si uno de los dos hubiera guardado algún reclamo para cuando el partido tomara temperatura.

Y el encuentro entre la Scaloneta y la selección cafetera tuvo varios pasajes calientes. En el segundo tiempo -y tras algunas decisiones arbitrales que fueron protestadas por los futbolistas argentinos, como la expulsión de Enzo Fernández por una patada a Kevin Castaño-, Messi y James coincidieron sobre la banda derecha. Empezaron a dialogar y la cámara los tomó. Como mandan los códigos del fútbol, se llevaron las manos a la boca para evitar que les leyeran los labios.

James Rodríguez, capitán de Colombia LUIS ROBAYO - AFP

No fue una conversación entre amigos. O entre colegas que se conocen por integrar una misma generación. Mucho menos se trató de una charla entre dos cracks que se admiran mutuamente. No. La cara de ambos -sobre todo la del colombiana- denotaba algún reclamo por parte del argentino. El ex campeón con Banfield, en la Argentina, incluso se mostró incrédulo ante las manifestaciones del astro argentino, que en muchos momentos del segundo tiempo se disgustó. Por el árbitro, por la marca pegajosa de los rivales...

La charla con James fue creciendo en decibeles y en intensidad. Al parecer, sin insultos. Pero Messi, que lee todo, que observa todo y al que le cuentan todo, pudo haber recordado las declaraciones de su colega colombiano luego de la última Copa América, que la Argentina consiguió en los Estados Unidos tras vencer -justamente- al equipo cafetero.

Lionel Messi, capitán del equipo argentino Manuel Cortina - LA NACION

En aquella ocasión, Rodríguez fue muy crítico con el conjunto argentino. “Hicimos una excelente Copa América, pero por cosas externas, creo que no pudimos quedar campeones. El árbitro influyó mucho, no nos cobró uno o dos penales. Para mí, uno claro”, dijo en El Chiringuito, un programa de la televisión española.

Entre las “cosas externas”, James recordó entonces la cantidad de kilómetros que debió hacer Colombia, lo que motivó el menor descanso de los jugadores cafeteros en relación con Argentina. “Nosotros jugamos en ciudades con trayectos largos, mientras que Argentina estuvo en una zona menos exigente”, recordó.

Rodríguez, formado en Envigado, de su país, y dueño de una carrera que lo llevó a vestir las camisetas de Mónaco, Porto y Real Madrid, entre otros equipos, continuó: “Hemos llegado en un buen momento a ese partido, hemos hecho una buena final. Nos han hecho el gol faltando tres minutos para ir a penales. Ellos han ganado todo, no digo que no sean una selección que merecían ganar, pero es verdad que las cosas influyeron y nos tiraron para atrás. Fue lo que pasó y fue lo que es”, continuó.

La discusión entre Messi y James Rodríguez

Lo cierto es que este martes no hubo una jugada puntual entre Rodríguez y Messi que ameritara el encontronazo que tuvieron ambas figuras cuando el encuentro estaba detenido, a los 27 minutos del segundo tiempo. Messi no se quejaba de una pierna fuerte de James. El colombiano sí se defendía, a juzgar por sus gestos de asombro. No hubo en todo el partido ni una muestra de afecto entre ellos, los capitanes. Había, sí, un mar de fondo. Que afloró en esa charla áspera a la vista de más de 80 mil hinchas en el Monumental.

El reclamo de Messi a James Rodríguez

Otro round tras el final

Hubo otro duelo, pero mucho más abierto y con insultos incluidos. Fue el que protagonizaron Nicolás Otamendi y Richard Ríos, un tenso cruce entre dos pesos pesados que se lanzaron artillería después del pitazo final. Luego del encuentro, los dos equipos se encontraron en el círculo central y el defensor le lanzó una fuerte al mediocampista colombiano, a quien le apuntó por la vincha que utilizó para el partido. “Sacate la vinchita, bobo”, exclamó el jugador de Benfica.

El contraataque de Ríos llegó de inmediato y lo hizo con dureza, apuntándole por su edad. “Estás viejo. Cerrá el c..., bobo. Estás viejo, no te da ni para correr”, bramó el volante de Palmeiras.