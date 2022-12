Lionel Scaloni antes de Argentina - Francia: “Lo único que queremos es ganar la final y levantar el trofeo”

escuchar

DOHA (Enviado especial).- Ahora sí, definitivamente, Lionel Scaloni disfruta el momento. Y lo hace con enorme emoción. Lo mencionó durante la rueda de prensa. Habló de las imágenes que le llegan por redes sociales. De la pasión con la que se vive el Mundial en la Argentina. Luego, cuando salió para las notas obligatorias con la TV, se quebró cuando le preguntan sobre sus jugadores, algo sencillo: “Vivo estas horas con tranquilidad. Estuvimos hablando con ellos y no hay más que agradecerles. Porque han dado todo…”. En ese momento se le entrecortó la voz y se le escaparon algunas lágrimas. Luego continuó: “Esperemos mañana coronarlo y si no se da, que estén todos orgullosos. Yo lo estoy disfrutando. Y que ellos también lo hagan”.

No miente cuando dice que lo está pasando bien. Antes del partido con Países Bajos, se enfrentó con la prensa, porque se ventiló que Rodrigo De Paul no llegaba en las mejores condiciones físicas al partido. “Juegan para ellos o para nosotros”, les reclamó. Estaba molesto. Ahora, a horas del encuentro decisivo, cuando le preguntaron respecto de la estrategia que utilizará ante Francia, lo tomó con sonrisas y muy buen humor. “Ya decidí como vamos a jugar. Ustedes los periodistas se enteran antes de que yo se lo diga a los jugadores. Voy a hablar con ellos a las 17 y a las 18 vamos a practicar” , ironizó el entrenador.

Pero enseguida aclaró. “Más allá de la broma, ya tenemos en claro cuál es la forma en la que vamos a jugar. Lo tengo decidido. Nuestra manera de jugar va más allá del sistema. Mañana jugaremos como creamos que podemos hacerle más daño al rival y como más podamos protegernos de lo que intentarán hacer ellos”.

Eso sí, no dio el equipo. Tampoco reveló con qué táctica jugará. Si serán cinco o cuatro en el fondo. Pero sí admitió que Ángel Di María está pleno y que se encuentra disponible para la final. “No jugamos ningún partido igual, y este será de la misma manera -admitió-. Jugaremos el partido que creemos que será mejor para esta final. Francia también juega de manera diferente. Y es una buena señal”.

La final no se jugó, pero Lionel Scaloni está dispuesto a hacer balances. Es parte de un mensaje que desde hace mucho tiempo transmite. Intenta desdramatizar. “Ahora la gente está contenta porque ganamos, pero cuando se perdió, en 2019, también confiamos en el proyecto, en la forma de hacer las cosas. Algún día nos iban a dar una alegría. Y si no llegaba el resultado, lo importante era el compromiso y eso se cumplió, eso es lo más importante”.

Scaloni dijo que ya tiene definida la estrategia para enfrentar a Francia, pero no dio a conocer el equipo Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

Para argumentar que su trabajo estuvo bien hecho, explicó: “Estamos en el mejor momento. A las puertas de una final. Están llegando chicos que fueron parte de este plantel y que igual se han sentido parte de esto: Nico González, Joaquín Correa, Juan Musso, Roberto Pereyra, Lucas Martínez Qarta, Lo Celso... Eso nos llena de orgullo. Quieran estar. El mayor triunfo nuestro es que todos se sientan parte de lo que se está viviendo. Es un gran partido, pero lo tenemos que disfrutar. Va a quedar para la historia. Es un gran momento y esa palabra, disfrutar tiene que estar siempre”.

Pero el foco está puesto en el partido. Sobre eso, el entrenador también habló. Aunque no quiso dejar frases muy elocuentes sobre cómo imagina el juego, sí dejo algunos conceptos interesantes. “Hay una frase que dice que las finales se ganan y no se juegan. Pero la final hay que jugarla. Lo mismo que hicimos en los últimos partidos. Sabiendo las dificultades que puede proponer del rival y cómo le podemos hacer daño. Desde lo emotivo hay poco que decir, pero el partido se analiza, se trabaja y no podemos pensar sólo en salir a ganar. No se pueden ganar todos los duelos. Hay que analizar bien todo e intentar no fallar”.

No eludió la respuesta cuando tuvo que hablar de cómo detener al principal jugador de su rival, Kylian Mbappé. “Es un jugador enorme, joven y sin duda seguirá creciendo. Detenerlo es un trabajo del equipo más que algo que se pueda solucionar de manera individual. Además, hay otros futbolistas que lo abastecen y que lo hacen mejor jugador”.

Lionel Scaloni es un entrenador vehemente, pero que está haciendo un gran esfuerzo para lucir bajo control Aníbal Greco - LA NACIÓN

La final la pensó mil veces y sabe que cada una de ellas es posible, pero que en la cancha, el minuto a minuto le marcará destinos que no proyectó. “Cada equipo tiene sus fortalezas e individualidades. Estamos para competir, esta selección compite. Cualquier error puede cambiar el resultado. Ojalá la moneda caiga para nuestro lado”, pidió.

Para luego referirse a la posibilidad de que sea el último partido de Lionel Messi: “Soy de los que piensan que las cosas a veces se dan de manera espontánea. Sinceramente lo único que queremos es jugar la final, ganarla, levantar el trofeo y veremos qué decisión toma después Leo”.