RIO DE JANEIRO.- La selección argentina hizo historia y derrotó a Brasil por 1 a 0, en el Maracaná; se dio por primera vez como visitante por las Eliminatorias ante la Verdeamarelha. Todo fue alegría desde que finalizó el partido. Sin embargo, Lionel Scaloni tiró una bomba en el cierre de la conferencia de prensa que sobrepasó cualquier rapto de euforia por el resonante triunfo. El DT expresó que el seleccionado necesita un entrenador “que tenga todas las energías”. ¿Se va en pleno momento de gloria?

Sobre el final de la charla con los periodistas, y sin dar lugar a repreguntas, Scaloni, expresó: “Una cosa importante que tengo que decir es que ahora toca parar la pelota, tengo muchas cosas que pensar en este tiempo. Estos jugadores me han dado un montón, nos han dado un montón al cuerpo técnico y necesito pensar mucho qué voy a hacer. No es un adiós ni otra cosa, pero necesito pensar porque la vara está muy alta y está complicado seguir, seguir ganando, toca pensar este tiempo, se lo diré al presidente, a los jugadores, porque esta selección necesita un entrenador que tenga todas las energías posibles y que esté bien”.

Lo que le siguió a estas declaraciones fue un período de zozobra e incertidumbre hacia afuera, pero también hacia adentro del equipo. Ni los jugadores ni los dirigentes estaban enterados de esta postura del DT, ni mucho menos esperaban que se expresara de esta manera. Lo que es seguro es que Scaloni no renunció en el vestuario ni le comunicó al plantel ninguna decisión que él haya tomado, mientras que los hombres cercanos a Claudio “Chiqui” Tapia relativizan lo ocurrido. De hecho, la única expresión del presidente de la AFA fue un tuit en donde escribió “Decime qué se siente”, por la victoria ante Brasil. En la tardía salida del vestuario, Leandro Paredes mencionó: “Vimos lo que dijo Scaloni pero no hablamos con él”, mientras que Cristian Cuti Romero apuntó: “Nos sorprendió a todos, pero estamos seguros y esperemos que siga, seguramente lo pensará, pero ojalá que siga. No sé qué va a hacer. En el vestuario no pasó nada. Vamos a tratar de convencerlo para que sigamos juntos. Me enteré por la conferencia, pero son cosas que pasan y vamos a convencerlo para que siga porque es una persona muy importante para nosotros”. En tanto, Nicolás Otamendi apuntó: “Recibir esa noticia es un shock, pero hay que hablarlo de manera más calma”.

¿Cómo se explica esta posibilidad de que Scaloni se vaya? Hace unos años, el entrenador había expresado su preocupación por el estado de salud de sus padres, situación que, con toda lógica, le desviaba la atención. Después de la consagración en la Copa América 2021, el hombre de Pujato había mencionado a TyC Sports: “Quiero dedicarle el triunfo de la copa a mi vieja, que hace unos días tuvo un momento bastante grave y ahora la está peleando”. Días después, en ESPN, Scaloni habló de su padre: “Mi viejo se emociona porque encima tuvo un ACV hace un par de años. Cuando jugamos con Brasil en Arabia, ese partido que nos hacen el gol en el último minuto de cabeza, yo llego a mi casa, hago una videollamada con mi papá y lo veía raro. Hablaba raro. Después me contaron que había tenido un ACV. Ahora cualquier cosa que pasa se emociona muy fácil y con esto más todavía. Es impresionante, vive llorando, está feliz, está contento”, narró con Alejandro Fantino.

El cuerpo técnico argentino, en el partido anterior a Uruguay ¿Seguirán? JUAN MABROMATA - AFP

Si se llegara a precipitar el fin de ciclo, Scaloni habría completado 66 partidos, con 48 triunfos, 12 empates y 6 derrotas. Cabe aclarar que comenzó de manera interina luego de la opaca gestión de Jorge Sampaoli en Mundial de Rusia 2018. Los logros del entrenador de Pujato son impresionantes: quebró 28 años sin títulos después de la obtención de la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022, en ese orden.

Antes de dejar esa frase, el entrenador respondió a las preguntas de la prensa y sobre el partido, expresó: “Enorme orgullo de dirigir a estos chicos, de tener un grupo así, la vara está muy alta, el potro día perdimos y volvimos a competir que es lo que queremos, lo que le pedimos a ellos. Compitiendo de esta manera ellos saben que son difíciles”.

Los incidentes en la previa del juego pudieron haber modificado el partido que preparó, pero el DT expresó que eso no sucedió: “Más allá del... no sé qué palabra utilizar para no ser grosero, pero es feo que pase eso, sean argentinos o brasileños, algunos tenían familiares cercanos. Jugar un partido en estas condiciones era difícil. Aún sí fue como lo planeamos, juego por adentro y neutralizar. La embocamos en el momento justo, no es fácil ganar acá”.

Messi jugó el partido con alguna lesión, se lo vio tomándose parte de su pierna derecha y debió ser atendido. Incluso, el capitán fue reemplazado por Ángel Di María en el minuto 32 de la segunda etapa y Scaloni no dio precisiones sobre una lesión, pero dejó en claro qué clase de futbolista es: “Lo de Leo, no te puedo responder otra cosa que es el único jugador del mundo que puede jugar de la manera que jugó”.

