Lionel Scaloni, en el Mundial 2022: sus candidatos al título, el análisis del grupo de Argentina y por qué dice que Lionel Messi es “el más terrestre de todos”

Lionel Scaloni viene de dar un golpe de autoridad en la selección argentina, con los cambios en la lista de 26 jugadores a raíz de las lesiones que sufrieron Joaquín Correa y Nicolás González. Enfocado en el debut del martes ante Arabia Saudita, se mantiene en silencio desde el amistoso del miércoles en Abu Dhabi que desató aquellos movimientos. Pero una entrevista con el diario español El País publicada hoy aporta revelaciones de cómo vislumbra el camino en el Mundial, sus candidatos al título, qué piensa del grupo que conduce y en particular de Lionel Messi, entre otros conceptos.

“¿Messi? Es el más terrestre de todos. A veces voy caminando por la calle y alguien me pide un autógrafo. Y no pasa, nada. Después te pueden pedir, otro. Y tampoco. Pero al quinto seguido… Bueno, a mí pasa una vez cada tanto, pero a Leo todos los santos días. No es justo. No puede tener una vida normal. ¿Y por qué digo que es el más terrenal de todos? ¿Cuántos deslices tuvo? ¿Qué podemos decir de él? Es un ejemplo. Yo lo admiro”, elogió a su capitán. Y añadió: “Sabe muy bien cómo comportarse y siempre tiene la palabra justa. Sabe perfectamente lo que tiene que decir y cuándo lo tiene que decir”.

Scaloni, en el entrenamiento de la selección Argentina en la Universidad de Doha Aníbal Greco - La Nación

Scaloni ve “difícil” el grupo de Argentina. Sobre todo, destaca, el primer partido contra los árabes. Aunque la entrevista es anterior a la excursión a Medio Oriente, se nota que ya le preocupaba la situación física de los jugadores, a los que solo pudo reunir a principios de esta semana, con una gran sobrecarga de partidos de clubes encima. “Difícil, sobre todo el primer partido. A la una de la tarde, encima. Las piernas quizás estarán medio duras. Además, Arabia juega bien. Es un equipo alegre”, dijo.

Sobre México recordó que “históricamente ha sido complicado” para Argentina. Añadió que fue compañero de Gerardo Martino, director técnico de México: “Un ídolo para todos los que alguna vez jugamos en Newell´s. Hizo un buen trabajo en México. Nos va a poner duras las cosas”. Y de Polonia destacó que es “el típico equipo europeo, con jugadores altos y fuertes; un buen portero y un centrodelantero que es de los mejores del mundo”, en alusión a Wojciech Szczęsny (Juventus) y Robert Lewandowski (FC Barcelona), respectivamente.

Cuando tenemos la pelota, la cuidamos. Se puede decir que somos menottistas. Pero cuando no la tenemos, nos atrincheramos. Entonces, también pueden decir que somos bilardistas

Robert Lewandowski, un delantero top al que Scaloni sigue de cerca Rafal Oleksiewicz - AP

En otro tramo de la conversación hizo una conceptualización de su equipo: “Juega bien, pero también defiende bien. El fútbol no es solo una cosa. Hay que saber que en algún momento del partido el rival te puede manejar la pelota. Y, en ese momento, no hay que agobiarse. Cuando tenemos la pelota, la cuidamos. Se puede decir que somos menottistas. Pero cuando no la tenemos, nos atrincheramos. Entonces, también pueden decir que somos bilardistas”.

El roce con los europeos

Se define como un técnico “cercano” con los jugadores. Y recuerda una anécdota de Carlo Ancelotti, en la que reconoce que cedió a una sugerencia técnica que le pedían integrantes del Real Madrid. “Ancelotti es un técnico que ganó todo y les podría haber contestado que se jugaba como él decía. Bueno, a mí me gusta eso. Lógicamente, las decisiones las toma el entrenador. Pero es importante saber lo que piensa el jugador”. Pide cuidar “la cabeza” de los jugadores, gestionar “los miedos” y minimizar las derrotas. “Nosotros le intentamos transmitir la idea de que el sol mañana va a salir igual. Podés perder, podés ganar… No pasa nada. Ganamos la Copa y al otro día yo ya me había olvidado. Pero si la hubiese perdido, también”.

La Finalissima contra Italia, en Wembley, uno de los pocos duelos con europeos que tuvo Scaloni como técnico de la selección Eurasia Sport Images - Getty Images Europe

Scaloni cuestionó la decisión de la UEFA de crear la Nations League, una competición de selecciones que obliga a las selecciones europeas a competir entre ellas en todas las ventanas de partidos internacionales. Eso ha limitado al mínimo el roce entre los sudamericanos y los europeos. “No es justo. No lo es para nada. Si esto es una competición mundial, no puede ser que nosotros tengamos que esperar cuatro años para jugar contra Alemania, mientras que España, por ejemplo, lo puede hacer cuatro o cinco veces en el mismo periodo. Un equipo europeo juega un partido contra Islas Feroe y después contra Francia y España. Tienen una escala. Nosotros tenemos una escala media que es muy difícil, pero necesitamos medirnos con los europeos”.

Habló también sobre los candidatos al título, entre los que incluye a Argentina y a otros siete u ocho equipos. Explícitamente ubicó a Brasil (“ha tenido un proceso largo con un entrenador que es muy bueno; tiene jugadores muy picantes, que pueden desequilibrar en cualquier momento”) y a España. Esto último lo hizo con un guiño al técnico Luis Enrique, que días atrás dijo que si no ganaba su selección quería que lo hiciera Argentina, por Messi. “Luis Enrique nos puso de candidatos a nosotros. Se lo devuelvo. Es un amigo, le deseo lo mejor”.

