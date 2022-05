Lionel Scaloni habló antes de la Finalissima entre Argentina e Italia: “Lo importante acá es no sentirse invencible o no creerse invencibles”

Argentina se prepara para enfrentarse a Italia en la Finalissima. El duelo que se disputará este miércoles en el estadio Wembley de Londres será una gran prueba de fuego para el equipo dirigido por Lionel Scaloni, que habló en conferencia de prensa en el día previo. El entrenador no confirmó el equipo y expresó que jugarán aquellos que estén al ciento por ciento. Además, se refirió al rival y a la importancia de jugar contra un equipo europeo; también, fue claro al expresar qué pasa si llega a perder la final y aclaró sobre el estado físico de Lionel Messi.

Una de las primeras cuestiones que abordó Scaloni fue acerca de la alineación titular: “No es un partido para probar jugadores. En algunas posiciones han jugado otros y han rendido igual, no me preocupa el equipo titular. Sí que los que lleguen este miércoles estén al 100 por ciento, esas son algunas dudas que tenemos para mañana. Siempre es importante medirse contra los mejores. Lo importante es que el que esté en la cancha se sienta bien”, expresó. Sobre las especulaciones de las lesionas de algunos futbolistas, fue terminante: “Cuti Romero y Dibu Martínez están bien. Lo importante es que estén al 100% y si es así, estarán en la cancha”.

El objetivo del seleccionado es ganar esta final frente a Italia, pero el entrenador argentino también apuntó respeco del rumbo que deben seguir como equipo: “Nos gustaría ganar por ser un título, pero el objetivo más importante que tenemos trazado de acá a noviembre es seguir con la línea de juego que tenemos. Con esta camiseta tenemos que salir de jugar de igual a igual todos los partidos y eso vamos a hacer mañana”.

Uno de los temas recurrentes del combinado nacional es la falta de enfrentamientos ante seleccionados europeos y Scaloni habló sobre la cuestión, pero también haciendo hincapié en cómo jugará su equipo: “Vamos a jugar como venimos jugando, tomando los mismos recaudos de siempre, no tenemos ningún tipo de dudas de que vamos a competir y siempre es importante medirse ante los mejores. La importancia del partido será medirse con el mejor e Italia es uno de los mejores”. Sobre el rival, también agregó: “Inmerecidamente se quedó afuera del Mundial, estamos hablando del ganador de la Eurocopa, es una selección de máximo nivel, su entrenador hizo un trabajo formidable como hacía mucho que no se veía”.

Para Scaloni fue una gran semana de entrenamiento junto a sus futbolistas y lo expresó de esta manera: “Nos entrenamos como nunca, porque la última vez que tuvimos una semana larga fue antes de la Copa América y la verdad que pudimos sacarle mucho rendimiento, vimos mucho las cargas por ser final de temporada y nos gustó, era algo que pedíamos hace tiempo y nos tocó”.

Sobre los futbolistas, en primer término explicó que Lionel Messi necesita una buena pretemporada con PSG, algo que no tiene desde hace tiempo. Además, habló se la convocatoria de Marcos Senesi: “Estuvo en muchas pre-listas, no es que sólo estuvo en éstas, en las anteriores no vino porque el equipo estaba cubierto, esta vez, tuvimos problemas con algunos jugadores en esa posición y por eso vino. Es un central zurdo que nos gusta y esperemos que aproveche la oportunidad, está porque sabemos que nos puede aportar mucho”.

El grupo argentino en el entrenamiento, con Lo Celso, Messi, Otamendi y De Paul Frank Augstein - AP

Por último, habló sobre la posibilidad de una derrota: “Me gusta hablar y transmitir a todos. Lo importante acá es no sentirse invencible o no creerse invencibles. Sentirse un buen equipo, que somos los campeones, está bueno la gente piense que somos campeones, que se disfrute lo que consiguió, pero el camino sigue. No podemos dormirnos en eso. Los jugadores saben que no se pueden dormir en eso. Si en algún momento llegamos a perder no pasa nada. Porque es lo que realmente a mí me tiene intrigado. Ehhhh. Está todo tan bien que como entrenador tengo que alertar a mis jugadores que hay que seguir compitiendo, que no hay otra. Que la gente cante el dale campeón es emocionante. Pero que nadie se relaje, que todo el mundo siga tirando para adelante y pensando que no somos invencibles. Debemos creer en que podemos competir con cualquiera pero sin confiarnos en nada, en lo más mínimo”.

Dibu y su lesión “desde los 17 años”

El arquero del seleccionado argentino Emiliano “Dibu” Martínez, también habló en la conferencia de prensa previo al partido entre Argentina e Italia y uno de los títulos más importantes fue que está bien físicamente para el duelo de este miércoles.

Una lesión lo dejó al Dibu fuera del duelo de la última fecha de la Premier League entre Aston Villa y Manchester City y fue motivo de preocupación para el entrenador, Sin embargo, el arquero despejó todas las dudas: “No necesito operarme la rodilla, es un dolor que tengo desde los 17 años, hago un tratamiento con los doctores de la selección y estoy perfecto”.

DIbu Martínez, arquero titular de argentina desde la última Copa América LINDSEY PARNABY - AFP

Al igual que Scaloni, habló sobre la oportunidad de enfrentarse ante los equipos europeos y sobre eso, dijo: “Estamos bien, queremos sacarnos la espina y queremos enfrentarnos con europeos, Italia es una de las mejores del mundo y si iba al Mundial era clara candidata. Cuando termina el partido vamos a ver si estamos bien parados”.

En la misma línea, pero hablando sobre el rival, expresó: “A nivel selección es verdad que todavía no enfrentamos a un conjunto europeo. Mañana vamos a medirnos ante un gran rival, Italia es un gran equipo, sabemos que es muy táctico, trabaja mucho en la defensa, son compactos, salen bien a la contra con jugadores rápidos, le pegan bien a la pelota, son fuertes en el juego aéreo, es algo en lo que tenemos que tener cuidado, pero nosotros estamos acostumbrados a que se nos tiren atrás y estamos preparados”.

Por último dejó un mensaje cargado de sentimiento y emociones sobre lo que significará el partido: “Jugar con la selección en Inglaterra y en Wembley será único y espero que sea algo para el recuerdo. Todos los argentinos quieren salir campeones en Inglaterra”.