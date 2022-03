Lionel Scaloni: la postura del DT de la selección ante la frase de Lionel Messi sobre “replantearse el futuro” y qué siente cuando escucha “Scaloneta”

Las eliminatorias llegarán a su fin este martes cuando el seleccionado argentino visite en Guayaquil, a Ecuador, por la última fecha de lo que fue el torneo clasificatorio para el Mundial de Qatar 2022. Previo a lo que será el viaje del plantel, Lionel Scaloni habló ante la prensa este domingo y principalmente se refirió a las declaraciones de Lionel Messi tras el triunfo del pasado viernes ante Venezuela. Lo que planteó de inmediato fue que es momento de disfrutar al capitán argentino. Además, no dejó de lado las palabras de Di María.

Tras el partido frente a Venezuela, el capitán argentino dijo que “Me llegue a ir bien o mal en el Mundial.... No sé si fue mi último partido por Eliminatorias en nuestro país. Pero después del Mundial me voy a replantear muchas cosas”, y el entrenador de Argentina, expresó: “Después de jugar un Mundial creo que todos hacen valoraciones, pero no estoy en la cabeza de ellos para ver qué decisiones toman. Hay que disfrutarlo ahora, yo creo que hoy en día todos tienen el lujo de disfrutar de eso y no pensar en lo que pasa más adelante. Es ley de vida, pero por qué pensar en el futuro si hay un presente, es inútil pensar en qué va a pasar después del mundial, pero disfrutémoslo ahora”.

"HAY QUE DISFRUTARLO AHORA." Lionel Scaloni habló sobre el presente de Leo Messi y la incógnita sobre su futuro después de #Qatar2022. pic.twitter.com/pE61JTYmd8 — SportsCenter (@SC_ESPN) March 27, 2022

Además, agregó: “Entiendo que lo que dijo será sobre este año. Yo hablé una vez con él y le dije que, si tiene que estar afuera, que sea el entrenador de turno el que los deje y no ellos. Yo hablé una vez con él y le dije que si tiene que estar afuera sea el entrenador de turno el que los deje y no ellos”.

En la misma línea, también habló de las palabra de Ángel Di María, otro de los futbolistas que expresó lo que será su futuro: “Si efectivamente fue su último partido en Argentina, realmente fue soñado. Hizo un gol, dio una asistencia y se llevó el reconocimiento de todo el estadio. Lógicamente hay una edad para todo y va pasando el tiempo. Ellos tienen que estar a disposición y son consientes de eso y espero que Di María lo haya dicho por este partido y que no sea realmente el último”.

Conferencia de prensa de Lionel Scaloni, director técnico de la selección argentina Prensa AFA

A la hora de referirse a lo que será el duelo del próximo martes, primero habló de variantes en el equipo y también sobre lo que deben ajustar como equipo: “Vamos a entrenar ahora a la tarde y vamos a ver cómo están los jugadores pero la idea es tener alguna variante, dentro de las posibilidades. Hay muchas cosas por mejorar. No creo que haya equipo perfecto. Lo que se hace bien tiene seguir saliendo bien. Hay aspectos que seguramente el rival también mirará para hacernos daño. Tenemos que estar preparados para los momentos difíciles”.

En cuanto nombres propios, no dio muchas pistas, pero sí habló de Julián Álvarez a quien lo llamó “el chico de moda” en la Argentina”: “Nosotros también lo adoramos. Es un gran jugador, pero las decisiones las tomamos en base a lo que creemos que podemos hacerle daño al rival. Que no juegue de entrada no quiere decir que no confiemos en él. Al contrario. Es un gran jugador y está a disposición como los 23 que tenemos”.

"JULIÁN ES EL CHICO DE MODA ACÁ EN ARGENTINA." Scaloni expresó las chances que tiene Álvarez de ser titular ante Ecuador. pic.twitter.com/Fq0IWYoc5m — SportsCenter (@SC_ESPN) March 27, 2022

Cuando fue consultado por “Scaloneta” el apodo que la gente le dio al equipo dirigido por él, no tuvo ningún problema en expresar que lo incomoda: “Agradezco el cariño de la gente y nada más. Me pone incómodo, pero si a la gente le gusta y se siente identificada con el equipo, no voy a parar a la gente”.

Scaloni confirmó que estará el próximo viernes en el sorteo de la ronda de grupos del Mundial de Qatar y ya palpita lo que será una preparación diferente a los demás: “No tener la posibilidad de preparar un Mundial como se ha hecho siempre es una experiencia nueva para todos. Trataremos de que los jugadores lleguen de la mejor manera”. También habló lo que será el mundial para los futbolistas: “la sensación para un jugador es única, es indescriptible y el que tenga la posibilidad de jugarlo, que lo disfrute porque si no lo haces, difícilmente las cosas salgan bien”.

Una vez más habló de los juveniles convocados para que se adapten a lo que es formar parte de una convocatoria como los casos de Alejandro Garncacho, Luka Romero, Matías Soulé y los demás. Sobre eso, dijo: “Nunca miramos el DNI del jugador, no miramos la edad que tiene, eso nos han inculcado. Estamos siempre agradecidos por el comportamiento que José Pekerman nos ha enseñado”. El objetivo es que los juveniles se pongan la camiseta de la Mayor. Lo único que importa es que, cuando nosotros no estemos, la Selección se siga nutriendo de jugadores”. Y sumó: “No queremos blindar a los juveniles. Queremos que vengan, que entrenen, que disfruten y, cuando llegue el momento, decidan”.