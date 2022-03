Lionel Messi: “Después del Mundial me voy a replantear muchas cosas”, dijo tras la victoria de la Argentina ante Venezuela, por las Eliminatorias

La selección argentina goleó a Venezuela por 3-0, en la anteúltima fecha por las Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022, pero Lionel Messi abrió nuevas ventanas de cara al futuro. No bien finalizó el encuentro, agradeció el respaldo del público: “Esperábamos esto, vivirlo en nuestro país. Es un día lindo para disfrutar con la selección”, explicó.

El contraste es notorio hace tiempo entre lo que le toca vivir a Messi en la selección argentina y lo que sufre en París Saint Germain, con críticas por la última eliminación de la Champions League ante Real Madrid. De este lado, una clasificación con comodidad al Mundial y los sueños intactos de cara a Qatar 2022 por el rendimiento colectivo de la selección de Lionel Scaloni.

La intrigante frase de Messi

"No sé qué voy a hacer después del Mundial, pienso en lo que viene. Después de Qatar me voy a tener que replantear muchas cosas".#EliminatoriasEnTyCSports. pic.twitter.com/Q4wJFhFY1u — TyC Sports (@TyCSports) March 26, 2022

“Hace tiempo que soy feliz acá, desde antes de ganar la Copa que es un grupo maravilloso. La gente me quiere mucho y soy un agradecido de lo que vivo acá. Después de ganar la Copa todo ayudó a que sea más lindo y más fácil. Era la despedida con este partido ante Venezuela y nos vamos de una linda manera”, comentó Leo tras el partido.

De repente, el capitán hablaba sobre lo que había tardado el equipo en vulnerar el cerrojo de la línea de 5 defensores de Venezuela, pero soltó la frase que generó incertidumbre en los hinchas argentinos: “Ellos se habían cerrado bien, no encontrábamos los espacios. Pero después del primer gol se abrió el partido y luego llegaron más goles. Queda Ecuador, último partido de las Eliminatorias...”, y ante la pregunta en el campo de juego: ¿Después del Mundial?, el 10 soltó: “Después del Mundial me voy a replantear muchas cosas”.

Lionel Messi celebra el 3-0 de la Argentina ante Venezuela, en la Bombonera, por las eliminatorias de la Copa del Mundo Qatar 2022 Mauro Alfieri - LA NACION

Con esa frase, Messi dejó abierta la puerta a un cambio de aire en PSG, ya que nunca se sintió del todo cómodo tras su salida de Barcelona. El zurdo tiene contrato hasta 2023, pero todo puede suceder, “Me llegue a ir bien o mal en el Mundial.... No sé si fue mi último partido por Eliminatorias en nuestro país. Pero después del Mundial me voy a replantear muchas cosas”.

Rodrigo De Paul, uno de los motores de la selección de Scaloni, también se mostró feliz por otro resultado favorable de la Argentina, y en un marco donde recibieron una gran ovación de los simpatizantes: “Es increíble cómo pudimos cerrar la eliminatoria. Cuando empezamos, sabíamos que iba a ser un camino durísimo, pero el equipo y el grupo responde siempre”.

Rodrigo de Paul: "Esto es un sueño. Ponerse la camiseta de la Selección siempre es un plus. Uno nunca termina cansado ni nada, porque uno ama jugar con esta camiseta". #EliminatoriasEnTyCSports. pic.twitter.com/VVB6SMbAxn — TyC Sports (@TyCSports) March 26, 2022

De Paul es además uno de los amigos de Messi dentro del grupo celeste y blanco, arenga a sus compañeros a no dar nunca una pelota por perdida, ni siquiera cuando el partido está 3-0. Y ante Venezuela se destacó por el despliegue y por aportar dos asistencias, para los goles de Nicolás González y Angel Di María . “Ponerse la camiseta de la selección es un plus. Estamos muy contentos por el camino recorrido y nos queda un partido más. Y nosotros afrontamos cada partido como una final y se trata de eso, de nunca aflojar. Cuando el partido está 2 o 3-0, ahí hay que pensar en mantener el arco en cero porque es importante para nosotros”,

Lionel Messi (centro) festeja con sus compañeros de la selección de Argentina durante un encuentro de la eliminatoria al Mundial ante Venezuela, el viernes 25 de marzo de 2022, en Buenos Aires (AP Foto/Natacha Pisarenko)

El actual mediocampista de Atlético de Madrid es uno de los que más unión genera en el grupo. Por eso no es casual que sea uno de los que más expectativas proyecte de cara al Qatar. “Estamos disfrutando el camino, no es fácil hacer esta campaña. Por eso no es que nos preguntamos o estamos desesperados porque el Mundial llegue ya. Vamos a llegar muy bien al Mundial, pero el camino y la ruta la tenemos que disfrutar con seriedad . Soy muy feliz en la cancha y nuestros compañeros también. La selección está muy bien. Sabemos que falta todavía y que no subestimaos a nadie, pero estamos bien”.