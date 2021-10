Lionel Scaloni llegó a los 24 partidos sin perder como DT de la selección argentina y no se deja llevar por la racha, pero se ilusiona: “Al equipo da gusto verlo”

Un invicto de 24 partidos, con 15 triunfos y nueve empates; el título de la Copa América conseguido en Brasil y un paso encaminado en las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022 le hacen cada vez más ancha la espalda a Lionel Scaloni como DT del seleccionado argentino. Pero tras la victoria por 3-0 sobre Uruguay este domingo en el Monumental, el entrenador no se deja llevar por las estadísticas ni el viento de cola. Eso sí, se permite una confesión: “Al equipo da gusto verlo”.

“Se jugó un buen partido, como también se hizo ante Paraguay durante varios minutos. A veces el rival te ataca y tenés que atrincherarte. Uruguay nos metió en problemas, pero el fútbol no es un juego de una sola fase, pudimos resolverlo y logramos crecer”, sostuvo, en una conferencia de prensa virtual donde las preguntas que le llegaron no lo desenfocaron. “Hemos jugado partidos similares a éste, por lo que no sé si puede haber sido el mejor de nuestro ciclo”, señaló.

El gol de Lionel Messi

El rostro adusto, que evidenciaba una preocupación que crecía con las situaciones de peligro que generó Luis Suárez, se fue reconvirtiendo con la llegada de los goles durante un primer tiempo en el que no se lo notaba al DT conforme con el juego e hizo precalentar a Ángel Di María. Luego, pese a la diferencia, no regalaba sonrisas. Se mantuvo concentrado.

“Fue un partido muy difícil, sobre todo en primer tiempo hasta el primer gol. Se perdían pelotas rápido, ellos se cerraban muy bien y nos complicaban con Suárez. Sabíamos que enfrente estaba un equipo de gran nivel. Tuvimos situaciones para destrabar el partido antes de abrir el marcador, pero no estaba en el plan atacar de manera desmedida. La paciencia es una virtud que tiene este grupo. Por momentos la tuvimos sin apurarnos y la gente entiende eso, está bueno que pase”, aseguró Scaloni.

Otro festejo de la selección argentina, que para Lionel Scaloni ya se sienten identificados con los hinchas; además, destacó el nivel de Lo Celso (20). Mauro Alfieri - LA NACION

Otra vez de local, como contra Bolivia el mes anterior, y otro 3-0 con la presencia de los hinchas en las tribunas. “Es evidente que jugar cerca del público los motiva a los muchachos. No sé si eso les da un plus, pero se sienten identificados, hay una cercanía. Estaba la necesidad de eso y está bueno”, evaluó el DT.

También, se permitió destacar el trabajo de Giovani Lo Celso: “Está con nosotros desde el primer día y siempre lo valoramos muchísimo, pero nunca lo pudimos tener en la plenitud de condiciones. Para nosotros y para cualquier club del mundo es uno de los mejores: se asocia, tiene pase y tiene gol. Por suerte, esta vez pudo jugar los 90 minutos”.

De cara al encuentro con Perú del jueves próximo, no dio pistas: “Vamos a ver cómo siguen los chicos. Lo bueno es que tenemos un grupo donde juega el que está mejor, y los que están detrás vienen empujando. Hay variantes”.