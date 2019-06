Fuente: AFP

PORTO ALEGRE.- No se rinde, se molesta y lo hace saber. Lionel Scaloni se mostró contento por la producción del equipo en el éxito por 2-0 ante Qatar, pero aprovechó la oportunidad para volver a criticar el estado de los campos de juego. Ya lo había hecho en el debut en Salvador de Bahía y ahora atacó con dureza la cancha del Arena do Gremio: "Recalco lo de la cancha. Yo sé que me criticaron por lo que dije en el primer partido, pero no se puede jugar así".

El entrenador de la selección está molesto y está dispuesto a no dejar pasar por alto esta cuestión de los campos de juegos. En el debut del seleccionado había dicho: "La verdad es que deja mucho que desear la cancha. Fue el primer partido y no me quiero imaginar lo que va a ser de acá en adelante. No corresponde un campo de juego en estas condiciones para estos futbolistas", dijo tras la derrota de la Argentina ante Colombia.

Ante este escenario el comité organizador de la Copa América no dejó pasar por alto el reclamo y emitió un comunicado oficial que decía: "El césped del Arena Fonte Nova está en excelentes condiciones, atendiendo todos los requisitos como la altura del corte, traza, humectación, compactación y resistencia. Durante el partido entre Argentina y Colombia la pelota rodó sin ninguna dificultad y el césped no estaba resbaladizo".

Está claro que esta guerra de declaraciones no se detendrá y es posible que en las próximas horas haya una nueva respuesta a esta última protesta de Scaloni. Incluso, todos estarán concentrados en el estado del Maracaná, en Río de Janeiro, donde jugará la argentina el viernes próximo ante Venezuela.

Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli

Otros conceptos de Scaloni:

"Es un jugador que puede jugar entrelineas. Recibió una amarilla, pero es propio de su edad. Necesitamos verlo, que se ponga la camiseta, porque puede ser un jugador con futuro. Lo mismo pasa con Renzo (Saravia), que es un jugador que nos da mucha salida y estamos muy conformes".

"Tengo que mirarlo bien el partido, pero sigo creyendo que esos 25 minutos del segundo tiempo jugamos muy bien, porque era contra un gran rival. Recalco lo de la cancha: no se puede jugar en esta cancha. Y aún así intentamos jugar, y el segundo tiempo fue muy bueno, el equipo se sacó el miedo".

"Venezuela es un equipo interesante, que le empató a Brasil y viene trabajando hace mucho tiempo. Es un rival difícil".

"Cuando hay compromiso se pueden hacer un montón de cosas. Estamos ilusionados".

"Yo nunca pienso en mí. Siempre pienso en la selección argentina. Me gustaría que el mensaje sea diferente, y que el análisis o el balance lo hagamos cuando termine la Copa y no durante. Porque durante la Copa hay veces que estos chicos salen a jugar un partido de fútbol y van a la guerra, cuando tendría que ser lo contrario. Con la presión que no los favorece. Mientras se juega tiene que haber total unanimidad. Creo que todos estamos contentos de que la Argentina está clasificada, entonces sería bueno que durante la Copa tiremos todos para el mismo lado"

"La selección de Qatar me pareció una selección interesante, que siempre intenta jugar. Es un rival complicado por el hecho de que no tenían nada que perder. Tienen un gran futuro, y me gustaron mucho el 11 ( y el 19. Nuestra selección está en una etapa de transición, muchos de los chicos que jugaron hoy tienen menos de 25 años".

"El segundo tiempo fue bastante tranquilo, siempre sabiendo que un gol de ellos nos complicaba. Estoy muy contento con que Lautaro y el Kun hayan marcado los goles porque entendieron lo que significa la palabra compromiso, hicieron un gran esfuerzo."

"Salimos a agredir y a lastimar al rival. En ese sentido fue nuestra mejor versión."